4:3 Erfolg in der Höhle des Löwen! Bozen stellt in der Serie auf 3:3

Salzburg. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat wieder einmal das Unmögliche geschafft und nach einem 1:3 Rückstand in der Finalserie gegen den EC Red Bull Salzburg mit dem heutigen 4:3 Erfolg in der Höhle des Löwen in der Serie auf 3:3 gestellt.

Wieder war die mannschaftliche Geschlossenheit und ein hervorragender Sam Harvey für den hart erkämpften Sieg in der Eisarena verantwortlich. Die Weißroten führten nach 38 Minuten bereits mit 4:1 und konnten die Aufholjagd der Hausherren im Schlussabschnitt auf einen Treffer begrenzen.

Das Match. Coach Glen Hanlon nahm keine Änderung am Lineup zu den letzten Begegnungen vor, out Amorosa, Glück, Kasslatter und Matus (Turnover).

Wie erwartet ging Salzburg sofort sehr aggressiv ans Werk und hatte nach drei Minuten ein Powerplay zur Verfügung, die Foxes verteidigten wie üblich stark und gewährten den Hausherren nur eine Mini-Chance, auch die Gäste konnten bei der ersten Überzahl keinen zählbaren Erfolg buchen. Die erste gute Möglichkeit der Begegnung hatte Schneider bei einer 3:2 Situation, die Harvey entschärfte, auf der Gegenseite bediente Halmo Gazley, der es aus spitzem Winkel versuchte, auch Tolvanen war zur Stelle. Zur Hälfte des ersten Drittels hatten die Red Bull abermals ein Powerplay zur Verfügung, schnürten den Gegner im eigenen Drittel ein, Genoway scheiterte am Bozner Goalie, dann erarbeiteten sich die Weißroten drei gute Chancen in Folge: Gazley konnte einen 2:1 Konter mit Halmo nicht abschließen, ein Blueliner von Valentine verfehlte das Ziel um Millimeter und Cole Hults vertändelte die Scheibe im Slot. Ein Forechecking von Alberga verleitete Nissner zu einem Fehlpass direkt auf Halmo, dieser ließ sich nicht lange bitten und ließ Tolvanen keine Abwehrmöglichkeit. Knapp eine Minute später klingelte es abermals im Salzburger Kasten: Valentine schickte Gazley auf die Reise, dieser zündete den Turbo und erwischte Tolvanen durch die Beinschoner, die Scheibe kullerte langsam ins Netz.

Spannung pur in Drittel zwei, wo Mantenuto bei einem Konter neben das Tor zielte, dann zwang Halmo Tolvanen zwei Mal in Folge zum Rebound, den zweiten staubte Gazley zum 3:0 ab. Zwei Minuten später bediente Wukovits bei einer zeitverzögerten Strafe Huber im Slot, der Harvey mit einer Finte aussteigen ließ. Das Spiel wogte hin und her, Thomas scheiterte bei einem Gegenstoß aus nächster Distanz an Tolvanen, Baltram entwischte ebenfalls allein und wurde von Harvey ausgebremst, ein Slalom von Dalhuisen endete beim Torhüter der Hausherren. Nach einer guten weißroten Phase bekamen wieder die Mozartstädter Oberhand, Baltram und Robertson kamen an Harvey nicht vorbei. Mitten in dieser Druckphase spielte Valentine Kapitän Frank an der rechten Torecke mit einem genialen Schlenzer an und dieser hatte keine Mühe, die Scheibe ins Tor abzulenken. Eine Minute später brachte abermals Mario Huber sein Team wieder heran, er verwertete einen Rebound nach Schuss von Wukovits.

Der Schlussabschnitt war eine Abwehrschlacht der Weißroten, die auf Konter lauerten und durch Alberga bei einer 2:1 Situation und einem Abschluss von Miceli den fünften Treffer auf dem Schläger hatten. Salzburg hingegen biss sich an einem souveränen Sam Harvey im Bozner Kasten die Zähne aus, der nur einmal nach fünf Minuten von Schneider nach einem Rebound bezwungen wurde. Ansonsten scheiterten der Reihe nach Schneider, Stajnoch und Huber am Bozner Torhüter, der acht Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem fantastischen Save auf Nissner den Salzburger Ausgleich vereitelte. Den Rest besorgten seine Vorderleute mit Bravour und hielten den Gegner in den letzten beiden Minuten auch mit dem sechsten Feldspieler in Schach.

Am Freitag, 21. April, mit Spielbeginn um 19:30 Uhr findet in der Sparkasse Arena das alles entscheidende Spiel 7 statt. Eintrittskarten für diese Begegnung können Mittwoch ab 15:00 Uhr online erworben werden, Tickets gibt es natürlich auch im Vorverkauf am Mittwoch und Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr und Freitag von 12:30 bis 14:30 und ab 16:00 Uhr an den Stadionkassen.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 3:4 (0:2 – 2:2 – 1:0) – Serie 3:3

Die Tore: 15:42 Mike Halmo (0:1) – 16:26 Dustin Gazley (0:2) – 23:55 Dustin Gazley (0:3) – 25:34 Mario Huber (1:3) – 37:49 Daniel Frank (1:4) – 38:53 Mario Huber (2:4) – 46:52 Peter Schneider (3:4)

Schiedsrichter: Hronsky/Nikolic K. – Konc/Seewald

PIM: 2:6

Torschüsse: 31:31

Zuschauer: 3400

