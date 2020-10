4:3! Eispiraten schlagen Rostock im PenaltyschieÃŸen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Spiel im Nord-Ost-Pokal gegen die Rostock Piranhas mit 4:3 nach Penaltyschießen für sich entscheiden können....

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Spiel im Nord-Ost-Pokal gegen die Rostock Piranhas mit 4:3 nach Penaltyschießen für sich entscheiden können.

Nach einem starken Beginn kamen die Gäste aus dem Norden immer besser ins Spiel und schockten die Westsachsen spät. Das Team von Mario Richer, welches ohne die angeschlagenen Schlenker und Schug auskommen musste, zeigte jedoch Moral und gewann durch einen verwandelten Penalty von Marius Demmler.

Wie schon am Freitag zeichnete sich zu Beginn des ersten Drittels schnell ab, wohin die Reise für die Eispiraten gehen soll. Nach nicht einmal drei gespielten Minuten war es André Schietzolds Schuss von der blauen Linie, der an Freund und Feind vorbeisegelte und schließlich im Tor der Nordstädter einschlug (3.). Die Crimmitschauer blieben spielerisch weiter überlegen. Eine von zahlreichen Chancen nutzte dann Timo Gams nach etwas mehr als 10 Minuten zum verdienten 2:0. Hätte Dominic Walsh seine hundertprozentige Chance genutzt, hätte es gut und gern auch mit 3:0 in die Pause gehen können. Doch auch Michael Bitzer sorgte mit zwei Superparaden dafür, dass es mit 2:0 in die Katakomben ging.

Auch im zweiten Durchgang waren es zunächst die Eispiraten, die das Heft des Handelns in der Hand hielten und ordentlich Druck auf das Tor der Piranhas ausübten. Immer wieder hatten die Westsachsen aber Pech oder waren einen Tick zu verspielt, sodass es mit einem weiteren Tor in Drittel 2 nicht klappen sollte – dafür aber auf der Gegenseite! In eigener Unterzahl war es Maurice Becker, der den ansonsten starken Michael Bitzer keine Abwehrchance ließ und den Puck nur wenige Augenblicke vor der Pausensirene im Winkel versenkte (40.).

Die Rostock Piranhas wollten sich im Sahnpark nicht einfach so geschlagen geben und wussten den Eispiraten im letzten Durchgang ein Bein zu stellen. Zwar konnten die Crimmitschauer durch ein Eigentor, welches letztlich Scott Timmins zugeschrieben wurde, auf 3:1 erhöhen (48.), doch dann brach die 59. Minute an. Das Team von Mario Richer spielte in numerischer Überzahl, bekam innerhalb einer Minute jedoch zwei Shorthanded-Gegentore. Zunächst traf Stopinski zum 3:2 , dann Paukert zum 3:3. Die Entscheidung musste nun also im Penaltyschießen her. Marius Demmler zeigte sich am Ende für den Sieg verantwortlich und vollendete bei seinem Anlauf kaltschnäuzig zum 4:3.

Torfolge (2:0, 0:1, 1:2, 1:0):

1:0 André Schietzold (Kelly Summers) 02:51

2:0 Timo Gams (Lukáš Vantuch) 10:24

2:1 Maurice Becker (Christopher Stanley) 39:28 – SH1

3:1 Scott Timmins 47:13 – SH1

3:2 Filip Stopinski 58:21 – SH1

3:3 Tom Paukert (Maurice Becker) 58:47 – SH1

4:3 Marius Demmler – GWS

Zuschauer: 500 (ausverkauft)

*Begrenzung auf 500 Zuschauer durch das Gesundheitsamt Zwickau