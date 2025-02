4:3! Eispiraten mit Overtimesieg Ã¼ber Freiburg

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr drittes Spiel in Serie für sich entschieden.

Mit 4:3 setzten sich die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores gegen die Wölfe Freiburg durch. Dabei konnten die Pleißestädter zwei Mal einen Rückstand aufholen. Scott Feser besorgte schließlich die Entscheidung in der Overtime.

Cheftrainer Jussi Tuores musste vor dem Spiel gegen die Wölfe erneut improvisieren. So fielen Ladislav Zikmund und Colin Smith beide erkältet aus. Auch Ole Olleff schaffte es nach seiner Verletzung noch nicht in den Kader. Dafür neu dabei war Rayan Bettahar, der, ebenso wie Justin Büsing, aus Bremerhaven unterstützte. Im Tor startete Oleg Shilin.

Einer schnellen Chance der Gäste aus Freiburg folgte ein Abtasten beider Teams. Sowohl die Eispiraten als auch die Breisgauer spielten sehr bedacht, defensiv konzentriert und ließen somit auch wenig hochkarätige Chancen zu. Mit Verlauf der Zeit scheiterte erst Tim Lutz auf Seiten der Eispiraten, für die kurz später der Pfosten rettete. Letztlich blieb auch eine Überzahlsituation der Westsachsen kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs ungenutzt, weshalb es torlos in die Katakomben ging.

Beide Teams konnten ihre numerische Überzahl zu Beginn des Mitteldrittels nicht entscheidend nutzen, jedoch bekamen die Zuschauer im Sahnpark nun deutlich mehr Torchancen zu Gesicht. Nachdem vor allem Oleg Shilin immer wieder stark parierte, musste er sich nach knapp 30 Minuten erstmals geschlagen geben. Ero Elo staubte nach einem Schuss von Sami Ventelä ab und traf zum 0:1 aus Sicht der Eispiraten, die aber die passende Antwort parat hatten. So war es Scott Feser, der in der Abwesenheit von Tobias Lindberg und Colin Smith den Goldhelm trug, welcher energisch nachsetzte und den ehemaligen Crimmitschauer Fabian Hegmann Rebound überwand – 1:1!

In der Folge wurden die Hausherren bissiger und konnten sich immer wieder im Drittel der Wölfe festsetzen. Dem Druck, den die Westsachsen nach dem Ausgleichstreffer erzeugten, folgte jedoch kein weiterer Treffer. Auf der Gegenseite parierte dann Oleg Shilin gegen Christian Billich bärenstark und verhinderte so kurz vor Drittelende den erneuten Rückstand.

Das Spiel nahm im Schlussdrittel ganz schön an Fahrt auf. Dabei dauerte es gerade einmal 19 Sekunden, als die Gäste aus Freiburg erneut in Front gehen konnten. Wieder war es Eero Elo, der das Tor der Hausherren umkurvte und zum 1:2 einschoss (41.). Die Crimmitschauer steckten aber nicht auf und kamen zeitnah zurück aufs Scoreboard. Einem Schuss von Scott Feser folgte der Nachschuss von Thomas Reichel, der nach 44 Minuten auf 2:2 stellte. Wiederum nur 16 Sekunden später trafen die Gastgeber dann erneut! Nachdem Roman Zap die Hartgummischeibe an die Latte schoss, war Dominic Walsh zur Stelle und netzte zur erstmaligen Führung ein – 3:2 (45.)!

Filip Reisnecker setzte der verrückten Anfangsphase im Schlussdrittel dann die Krone auf: Einer starken Einzelaktion folgte der Treffer zum erneuten Ausgleich. Dabei ließ der ehemalige Eispiraten-Stürmer Oleg Shilin abermals keine Abwehrchance – 3:3 (46.). Die Schützlinge von Jussi Tuores setzten in der Folge jedoch alles daran, die drei vollen Punkte im Sahnpark zu behalten. Letztlich ging die Partie aber in die Verlängerung.

In dieser waren die Crimmitschauer klar tonangebend und konnten zahlreiche Chancen für sich verbuchen. Fabian Hegmann war es dabei, der ein ums andere Mal starke Reflexe zeigte und die Eispiraten-Cracks beinahe zur Verzweiflung brachte. Nachdem Corey Mackin einen Penalty verschoss, war es schließlich Scott Feser, der in der 65. Minute für die Erlösung im weiten Rund sorgte und zum viel umjubelten 4:3-Overtime-Sieg einschoss.

Torfolge (0:0, 1:1, 2:2, 1:0):

0:1 Eero Elo (Sami Ventelä, Nikolas Linsenmaier) 29:17 1:1 Scott Feser (Vinny Saponari, Thomas Reichel) 31:27 1:2 Eero Elo (Sami Ventelä, Fabian Ilesedt) 40:19 2:2 Thomas Reichel (Gregory Kreutzer, Scott Feser) 43:58 3:2 Dominic Walsh (Roman Zap, Corey Mackin) 44:14 3:3 Filip Reisnecker (Tomas Schwamberger, Calvin Pokorny) 45:40 4:3 Scott Feser (Vinny Saponari) 64:49 – PP1 – OT

Zuschauer: 2.310

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV