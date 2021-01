4:3! Eispiraten mit Dreier in Freiburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten haben ihr Auswärtsspiel bei den Wölfen Freiburg mit 4:3 für sich entschieden. Durch geschlossene Mannschaftsleistung entführte das Team von...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten haben ihr Auswärtsspiel bei den Wölfen Freiburg mit 4:3 für sich entschieden. Durch geschlossene Mannschaftsleistung entführte das Team von Trainer Mario Richer die drei Zähler aus dem Breisgau, auch wenn es die Crimmitschauer im Schlussabschnitt noch einmal spannend machten.

Mit vier Auswärtsniederlagen in Serie und dem Wissen, dass die Eispiraten seit Februar 2018 in der Echte Helden Arena zu Freiburg nicht mehr gewonnen hatten, machte sich das zum Freitag unveränderte Personal heute Morgen um 7:30 Uhr auf dem Weg in den Breisgau. Die längste Busreise der Saison merkte man den Crimmitschauern aber nicht an. Zwar konnte Christian Billich die Hausherren nach knapp fünf Minuten mit dem 1:0 in Führung schießen, doch danach drehten die Eispiraten auf. Beflügelt von dem Derbysieg über Weißwasser machten die Schützlinge von Mario Richer das Spiel und konnten sich dafür belohnen. Lukáš Vantuch kam nur wenige Augenblicke nach der Freiburger Führung unbedrängt zum Abschluss und hämmerte den Puck zum 1:1 in die Maschen (5.). Die konzentriert aufspielenden Gäste ließen auch in der Folge nur wenig anbrennen und gingen kurz vor der ersten Pause sogar in Front. Nachdem Daniel Weiß mit seinem Versuch an Ben Meisner scheiterte, drückte Mathieu Lemay die Scheibe im Nachschuss über die Linie und sorgte mit seinem 15. Saisontor für das verdiente 2:1.

Die Eispiraten machten im zweiten Durchgang dann da weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Timo Gams abzog und der Puck durch die Schoner von Ben Meisner rutschte – 3:1 (21.). Defensiv standen die Crimmitschauer sehr kompakt und offensiv zeigten sie sich immer wieder gefährlich und effizient. So schien das 4:1 nur eine Frage der Zeit. Als Scott Timmins Meisner die Sicht nahm und Kelly Summers Blueliner in den Maschen des schwäbischen Gehäuses zitterte, konnten die Eispiraten ihre Führung noch weiter ausbauen – 4:1 (26.).

Die Freiburger waren sichtlich angeknockt, setzten zum Ende des Drittels aber immer wieder Nadelstiche. Der gut aufgelegte Michael Bitzer rettete die 3-Tore-Führung aber in die Pause.

In den letzten 20 Minuten entwickelte sich schließlich ein fariges, offenes Spiel. Die Eispiraten waren darauf bedacht defensiv gut zu stehen, die Wölfe drückten hingegen noch einmal auf das Gaspedal, um noch einmal zurück in die Partie zu kommen. Nachdem Bitzer und seine Vorderleute mehrfach stark agierten, brachte letztlich ein Powerplay-Tor die Freiburger wieder ins Spiel. Chad Bassen netzte am langen Pfosten ein – 4:2 (53.). Und auch der Anschluss zum 4:3 sollte noch fallen, allerdings zu spät, um den Ausgang der Begegnung noch einmal zu gefährden. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene drückte Jordan George den Puck über die Torlinie (60.), sorgte damit auch gleichzeitig für den Endstand. Die stark aufspielenden

Torfolge (1:2, 0:2, 2:0):

1:0 Christian Billich (Scott Allen, Peter Spornberger) 04:14

1:1 Lukáš Vantuch (Niklas Heyer, Dominic Walsh) 04:50

1:2 Mathieu Lemay (Daniel Weiß, Dominic Walsh) 19:41

1:3 Timo Gams (Lukas Vantuch, Mathieu Lemay) 21:52

1:4 Kelly Summers (Scott Timmins, André Schietzold) 25:09

2:4 Chad Bassen (Andreé Hult, Nick Pageau) 52:43 – PP1

3:4 Jordan George (Scott Allen, Christian Billich) 59:58 – EA