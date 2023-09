4:3! Eispiraten mit Auftaktsieg in Landshut

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind erfolgreich in die DEL2-Saison 2023/24 gestartet! Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich mit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind erfolgreich in die DEL2-Saison 2023/24 gestartet! Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich mit 4:3 im Auftaktspiel beim EV Landshut durch.

Die Westsachsen konnten dabei einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aufholen. Am Sonntag steht dann das erste Heimspiel für die Eispiraten im Sahnpark gegen die Bietigheim Steelers an.

Cheftrainer Jussi Tuores musste im ersten Saisonspiel auf Colin Smith und Jannis Kälble, die beide zwar im Teamtraining standen, jedoch nicht rechtzeitig fit wurden, verzichten. Mit dabei waren aber erstmals Neuzugang Ladislav Zikmund und Förderlizenzspieler Justin Büsing, die in der Offensive zu Beginn des Spiels aber ebenso ihre Probleme hatten, wie auch der Rest des Eispiraten-Teams. Die Landshuter hatten so zunächst mehr von der Partie, ließen die Scheibe gut laufen und arbeiteten defensiv stark. Fast folgerichtig ging der Gastgeber dann auch in Front. Julian Kornelli fälschte nach 16 Minuten unhaltbar für Shilin ab und stellte auf 0:1. nur eine Minute später war es schließlich David Stieler, der im Nachsetzen erfolgreich war und zum 0:2 einschob (17.).

Die Eispiraten wurden im Mitteldrittel aber besser. Zudem zahlte sich eine taktische Umstellung von Jussi Tuores aus. Justin Büsing rückte neben Tobias Lindberg und Vinny Saponari und konnte auf Vorlage dieser beiden Herren nach 37 Minuten zum 1:2-Anschluss verkürzen. EVL-Goalie Jonas Langmann bekam nun schließlich mehr zu tun, sorgte mit guten Paraden, wie auch sein Gegenüber Oleg Shilin, dass im Mitteldrittel kein weiterer Treffer fiel.

Mehrere Tore sollte es schließlich im Schlussdrittel geben. Den Anfang machte dabei Scott Feser, der die offensiv wiederbelebten Crimmitschauer im dritten Nachschuss schließlich erlöste und zum 2:2 traf (45.). Der Deutsch-Kanadier egalisierte so den Spielstand, der wiederum nicht lange Bestand haben sollte. Sehenswert von Tobias Lindberg bedient, war es in der 50. Spielminute nämlich Vinny Saponari, der Langmann aussteigen ließ und zur erstmaligen Eispiraten-Führung einschoss – 3:2! Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Brett Cameron nutzte die fehlende Zuordnung in der westsächsischen Hintermannschaft und überwand den bereits geschlagenen Oleg Shilin zum 3:3 (51.).

Turbulente Minuten standen also an. Und in eben jenen zeigten sich die Schützlinge von Jussi Tuores weiterhin unbeeindruckt. Thomas Reichel konnte mit seinem Handgelenkschuss auf 4:3 für die Eispiraten stellen, die sich für ihre Offensivbemühungen belohnten und in der 52. Minute so erneut in Front gingen. Die cleveren Westsachsen arbeiteten in der Folge konsequent und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit! So konnten die Eispiraten dank einer starken Moral die ersten Zähler der Saison einfahren und Selbstbewusstsein für die nächste Aufgabe am Sonntag tanken. Dann gastieren die Bietigheim Steelers ab 17.00 Uhr im Sahnpark!

Torfolge (0:2, 0:1, 1:3):

1:0 Julian Kornelli (Andreas Schwarz, Simon Stowasser) 15:57 2:0 David Stieler (Marco Pfleger, Wade Bergman) 16:41 2:1 Justin Büsing (Vinny Saponari, Tobias Lindberg) 36:01 2:2 Scott Feser 44:03 2:3 Vincent Saponari (Tobias Lindberg, Justin Büsing) 49:01 3:3 Brett Cameron ( Samir Kharboutli , Tyson McLellan ) 50:07 3:4 Thomas Reichel (Dominic Walsh) 51:25

Zuschauer: 2.521

