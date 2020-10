4:3! Eispiraten gewinnen Test gegen Deggendorf

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihr zweites Testspiel an diesem Wochenende gewonnen! Mit 4:3 setzten sich die Pleißestädter gegen den Deggendorfer...

Mit 4:3 setzten sich die Pleißestädter gegen den Deggendorfer SC aus der Oberliga-Süd durch. Später Matchwinner war dabei einmal mehr Neuzugang Mathieu Lemay, welchem nach seinem gestrigen Hattrick heute ein Doppelpack gelang.

Beide Teams starteten verhalten in die Partie. Zwar hatten die Eispiraten mehr Spielanteile, konnten diese aber nicht nutzen, um einen Treffer zu erzielen. Die Gäste aus Deggendorf kamen hingegen nur sehr selten gefährlich vor das Tor von Mark Arnsperger, der, wenn er denn mal geprüft wurde, jedoch seinen Mann stand.

Im zweiten Durchgang riskierten beide Mannschaften dann aber mehr. Wieder waren es die Eispiraten, welche mehr von der Begegnung hatten und immer öfter zu gefährlichen Torabschlüssen kamen. Schließlich war es Lukáš Vantuch, welcher nach 33 Minuten zur verdienten 1:0-Führung treffen konnte. Nachdem der eingewechselte Gäste-Goalie Fössinger zuvor nur abprallen lassen konnte, war der 1,96-Meter-Hühne zur Stelle und beförderte sich auf das Scoreboard. Die Freude hielt allerdings nicht lang. Nur wenige Minuten später war es nämlich die Crimmitschauer Ex-Connection, die für den Ausgleich sorgte. Nach Einleitung von Gollenbeck und finalem Pass von Pfänder war es schließlich David Kuchejda, welcher schön freigespielt zum 1:1 einschob (34.).

Im letzten Durchgang boten die Westsachsen dann schließlich eine Vorstellung zwischen Licht und Schatten. So starteten die Crimmitschauer bärenstark. Mathieu Lemay konnte kurz nach Wiederbeginn mit seinem platzierten Schuss unter den Querbalken auf 2:1 stellen (41.), einen überragenden Flip-Querpass von Scott Timmins verwertete der aufgerückte Verteidiger Mario Scalzo schließlich sehenswert – 3:1 (49.). Weitere gute Chancen blieben aber auf Seiten der Piraten ungenutzt, die beiden bekannten Gesichter Gollenbeck (56.) und Kuchejda (58.) wussten dies zu nutzen und egalisierten mit ihren beiden Treffern schließlich den Spielstand – 3:3! Es brach schließlich die 59. Minute an, als sich Lemay den Puck am eigenen Tor abholte, alle Gegenspieler samt Schlussmann Fössinger alt aussehen ließ und seinen „Coast-to-Coast“-Alleingang zum 4:3-Siegtreffer verwertete. Der sehenswerte Treffer war letztlich auch der Schlusspunkt einer umkämpften Partie.

Torfolge (0:0, 1:1, 3:2):

1:0 Lukáš Vantuch (Dominic Walsh, André Schietzold) 32:36

1:1 David Kuchejda (Marcel Pfänder, Erik Gollenbeck) 33:31

2:1 Mathieu Lemay (Scott Timmins, Felix Thomas) 40:15

3:1 Mario Scalzo (Scott Timmins, Mathieu Lemay) 48:20

3:2 Erik Gollenbeck (David Kuchejda) 55:19

3:3 David Kuchejda (Chase Schaber) 57:23 – PP1

4:3 Mathieu Lemay (Scott Timmins, Mario Scalzo) 58:53

Zuschauer: 757