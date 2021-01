4:2 Sieg gegen die Roosters! Berlins Heimweste bleibt auch gegen Iserlohn weiÃŸ

Berlin. (EM) Disziplin hatten Berlins Headcoach Serge Aubin und Iserlohns Bandenchef Jason O´Leary von ihren Teams vor dem Duell der Eisbären gegen die Roosters...

Am Ende stand in der Statistik eine Strafzeiten-Bilanz von 10-22 und ein 4:2 Sieg der Eisbären auf der Anzeigetafel. Es war der sechste Heimsieg der Eisbären in Folge, die damit ihre makellose Heimbilanz in dieser Saison behalten.

Iserlohn konnte schon in der 2. Minute erstmals in Überzahl agieren, fand aber keinen Weg an Torwart Niederberger vorbei. Die Eisbären nutzten dagegen ihr erstes Powerplay (Strafe Whitney) direkt zum Führungstreffer in der 6. Minute. Pföderl konnte zu unbedrängt am rechten Toreck seine Kreise ziehen und schenkte seinem ehemaligen Teamkollegen aus gemeinsamen Nürnberger Zeiten, Andreas Jenike, das 1:0 ein. Einen Querpass an der blauen Linie nutzte Iserlohns Johnston mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck zum 1:1 Ausgleich (9.). Mit einem weiteren Powerplay (Strafe erneut gegen Müller) ging es nach dem ersten Powerbreak für die Roosters weiter. Und wie! Whitney hatte zu viel Platz und diesen nutzte der kleine Stürmer zum 1:2, indem er vor das Tor zog und einnetzte. Und es sollte fast noch besser kommen für die Gäste. Nur 38 Sekunden später hämmerte Topscorer Bailey den Puck ins Netz. Sein Treffer fand allerdings keine Anerkennung nach Studium des Videobeweises. Diese Szene schien wie ein kleiner Weckruf für das Aubin-Team. Beide Teams agierten auf Augenhöhe bis zur ersten Pause, allerdings hatten die Eisbären kurz vor der Pause die klareren Chancen durch Hördler (19.) und Neuzugang Boychuk, der frei vor Jenike scheiterte.

Johnstons Reststrafe aus dem Anfangsdrittel überstanden die Sauerländer zu Beginn des Mitteldrittels unbeschadet. Berlin verpasste de Ausgleich durch gute Chancen von Reichel (24.), Fiore und Boychuks Rebound-Versuch (Pfosten). Berlin blieb am Drücker, aber auch die Roosters hatten ihre Chancen, wie beispielsweise durch Whitney (27.), der nach Ankerts Vorarbeit an Niederberger nicht vorbei kam. Den schon länger in der Luft liegenden Ausgleich der Eisbären schaffte dann Foucault mit einem platzierten Schuss in der 32. Minute. Reichels geschickter Sturz über Jenikes Schläger brachte den Gästen die nächste Strafe ein. Berlin benötigte 37 Sekunden bis McKiernans Schuss (34.) zum 3:2 einschlug. Fiore hatte wohl noch eine Schlägerspitze dran und bekam den Treffer gutgeschrieben. Berlin hatte im zweiten Drittel klar das Heft des Handelns in der Hand und führte dementsprechend auch verdient mit 3:2 nach vierzig Minuten.

Wie schon im Mitteldrittel starteten die Roosters mit einer Reststrafe (Friedrich) ins Schlussdrittel. Berlin setzte sich zwar im Iserlohner Drittel fest, blieb aber ohne Tor. Lowrys überflüssige Strafe (46.) nach Bandencheck gegen Eisbär White blieb ohne Folgen für die Roosters. Johnstons Stockcheck (52.) sorgte für das nächste Überzahlspiel, aber auch dieses konnten die Gastgeber nicht zur Vorentscheidung nutzen. Hördlers Hinausstellung sorgte dann auf der anderen Seite für ein weiteres ungenutztes Iserlohner Powerplay. Chancen und Strafen also weiterhin hüben und drüben in diesem Drittel. 105 Sekunden vor dem Ende fiel dann die Entscheidung. Tuomies Schuss konnte Jenike im Iserlohner Tor nur abwehren und Zengerle nutzte den Rebound zum 4:2 Siegtreffer. Der sechste Berliner Heimsieg in Folge war damit perfekt.

Beide Mannschaften sidn am Sonntag wieder im Einsatz. Berlin reist nach Wolfsburg und Iserlohn empfängt Spitzenreiter Bremerhaven.

Stimmen und Statistik folgen in Kürze