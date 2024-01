4:2 Pleite in PeiÃŸenberg: Gladiators verlieren auf der Strafbank

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Ein hochklassiges Spitzenspiel sahen die rund 1.250 Fans beim 4:2 Sieg der heimischen Peißenberg Miners gegen die Erding Gladiators....

Erding. (PM Gladiators) Ein hochklassiges Spitzenspiel sahen die rund 1.250 Fans beim 4:2 Sieg der heimischen Peißenberg Miners gegen die Erding Gladiators.

Am Ende waren für die Niederlage des Tabellenführers Nuancen ausschlaggebend. So musste die Schütz-Truppe drei der vier Tore in Unterzahl hinnehmen.

Im ersten Drittel – wie über die gesamten 60 Minuten – begegneten sich der Erste und Zweite der Tabelle auf Augenhöhe. Dabei stand es lange Zeit 0:0. Die größte Tormöglichkeit auf Seiten der Herzogstädter hatte Forster mit einem Pfostentreffer. Mit mehr Fortune brachte schließlich Ryan Murphy in der 19. Minuten bei 5:4 Überzahl sein Team in Front.

Die ersten Minuten des zweiten Drittels gehörten den Gladiators. Druckvoll erspielten sie sich eine Chance nach der anderen. Ob Plihal, Forster oder Pohl – alle hätten den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich erzielen können. Dieser gelang dann Erik Modlmayr mit einem schönen Handgelenkschuss in den Winkel. Wieder kurz vor Drittelende brachten sich Michl & Co aber um den verdienten Lohn. Sie ließen Zack Bross bei seinem Solo über die gesamte Eisfläche ungehindert gewähren und zum 2:1 einschießen.

Drittel drei war geprägt von großer Spannung. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und hatten gute Chancen. Doch die Torhüter Sertl sowie Pätzold bewiesen, warum sie zu den stärksten Keepern der Liga gehören. Peissenberg stand kompakt, Erding lief an. Pech hatte Daniel Krzizok, als er aus kurzer Distanz erst den Puck an die Latte setzte und dieser von dort über den Pfosten zurück ins Feld sprang. Jubeln durften die rund 100 mitgereisten Gladiators Fans aber in der 54. Minute. Ostwald glich in Überzahl mit einem Schuss von der blauen Linie zum 2:2 aus. Doch die Freude währte nicht lange. Abermals Bross und Murphy brachten mit dem 3:2 (5:4 Überzahl) und 4:2 (5:3 Überzahl) die Miners auf die Siegesstrasse.

Trotz der Niederlage führen die Gladiators die Tabelle weiterhin an. Am nächsten Freitag empfängt der TSV ab 20 Uhr den EV Dingolfing.