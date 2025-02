4:2! Eispiraten feiern AuswÃ¤rtssieg in Kaufbeuren

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren mit 4:2 gewonnen und somit ihr erstes 6-Punkte-Wochenende in dieser Spielzeit eingefahren.

Dabei legte die Tuores-Truppe großen Kampfgeist an den Tag und meldete sich nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand eindrucksvoll zurück. Die Tore für die Eispiraten erzielten Vinny Saponari, Justin Büsing, Thomas Reichel und Ladislav Zikmund.

Cheftrainer Jussi Tuores stand das gleiche Personal zur Verfügung, wie auch schon am Freitagabend gegen Rosenheim. Dementsprechend änderte der finnische Coach nach dem 3:2-Erfolg auch nichts an seinem Lineup. Weiterhin nicht mit im Kader standen Ole Olleff (Fußverletzung), Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (Operation) sowie Alex Vladelchtchikov (in Halle), Roman Zap, Alexander Schmidt und Lois Spitzner.

Den Eispiraten gelang der bessere Start in die Partie, konnten sich für einen dominanten Beginn jedoch nicht belohnen. Mirko Sacher vergab dabei die beste Möglichkeit, als er aus Nahdistanz gegen den stark parierenden Daniel Fießinger scheiterte. Nach dem Powerbreak änderte sich allerdings das Bild. Nachdem Oleg Shilin bereits einmal in höchster Not klärte, war es Sami Blomqvist, der dem Deutsch-Russen mit seinem Schuss durchs „Five-Hole“ keine Abwehrchance ließ – 0:1 (10.). Die Kaufbeurer agierten nun schwungvoller und konnten in numerischer Überlegenheit sogar erhöhen. Simon Schütz fasste sich ein Herz, ließ mehrere Westsachsen stehen und vollendete schließlich überlegt zum 0:2 (15.).

Der zweite Durchgang war schließlich von einigen Momentumwechseln geprägt. Auf Seiten der Pleißestädter war es Corey Mackin, der nur den Pfosten traf, auf der Gegenseite musste Oleg Shilin gleich zwei Mal sein ganzes Können unter Beweis stellen. Eine wichtige Rettungsaktion von Tim Lutz, der Ryan Valentini am Einschuss ins leere Tor hinderte, und eine überstandene doppelte Unterzahl brachten schließlich Aufwind für die Gäste.

Nachdem Justin Büsing von Simon Schütz einmal quer durch den Torraum zog und dafür in die Kühlbox musste, sorgte Jerkko Rämö mit seinem Abschluss in Überzahl für viel Gefahr, Vinny Saponari traf mit seiner Direktabnahme schließlich zum 1:2-Anschluss (34.).

Der erste Crimmitschauer Treffer gab sichtlich Auftrieb. So wurden die Schützlinge von Jussi Tuores im dritten Abschnitt wieder druckvoller und konnten sich schnell in eine Drangphase spielen. In eben jener war es der unermüdlich Justin Büsing, der zum nicht unverdienten 2:2 einschoss. Der erste Schuss des Förderlizenzspielers aus Bremerhaven wurde noch geblockt, der Nachschuss im Fallen landete schließlich in den Maschen (46.).

Das vermeintliche 3:2, erneut durch Justin Büsing, fiel nur wenige Augenblicke später – wurde nach dem Videobeweis aber wieder aberkannt. Die Eispiraten ließen sich davon aber nicht unterkriegen. Einen sehenswerten Angriff über Scott Feser und Vinny Saponari vollendete Thomas Reichel, der vor Daniel Fießinger ganz cool blieb und den Puck geschmeidig am Goalie über die Torlinie bugsierte – 3:2 (52.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Ladislav Zikmund, der von Colin Smith in Szene gesetzt wurde, und die Hartgummischeibe zum 4:2 unter die Querlatte (56.).

Torfolge (2:0, 0:1, 0:3):

1:0 Sami Blomqvist (Joey Lewis) 09:40 2:0 Simon Schütz (Ryan Valentini, Joey Lewis) 14:11 – PP1 2:1 Vinny Saponari (Jerkko Rämö) 33:29 – PP1 2:2 Justin Büsing 45:48 2:3 Thomas Reichel (Vinny Saponari, Scott Feser) 51:15 2:4 Ladislav Zikmund (Colin Smith, Gregory Kreutzer) 55:40

Zuschauer: 2.438

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV