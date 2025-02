4:2! Eispiraten entscheiden Sachsenderby gegen WeiÃŸwasser fÃ¼r sich

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich im heutigen Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt.

Mit 4:2 gewannen die Westsachsen vor 2.975 Zuschauern in der Eisarena Weißwasser und sicherten sich damit nicht nur wichtige Zähler im Kampf um die Playdown-Platzierungen, sondern machten auch das zweite Sechs-Punkte-Wochenende dieser Saison klar.

Dabei musste Cheftrainer Jussi Tuores im Gegensatz zum Freitagsspiel gegen Weiden sowohl auf den angeschlagenen Oleg Shilin als auch auf Justin Büsing verzichten. Letzterer reiste kurzfristig ab und spielte wieder für die Fischtown Pinguins. Dafür wieder mit im Kader waren Felix Thomas und Christian Schneider, der den Backup für Schlussmann Florian Mnich gab.

Die Eispiraten konnten den Schwung vom 6:0-Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden mitnehmen und starteten energisch in das Sachsenderby bei den Füchsen. Dabei gelang es den Offensivreihen der Westsachsen immer wieder, für viel Gefahr vor dem Tor von Anthony Morrone zu sorgen. Fast folgerichtig fiel dann auch das 1:0 für die Crimmitschauer. Einen Abpraller verwertete der großgewachsene Angreifer aus Nahdistanz zur verdienten Führung (9.).

Die Ostsachsen kamen aber zurück in die Partie. Jere Henriksson wurde über Lewis Zerter-Gossage freigespielt und traf mit seinem Handgelenkschuss ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich (12.). Florian Mnich blieb dabei ohne Sicht, räumte Abwehrmann Ole Olleff doch im selben Moment vor dem Gehäuse der Eispiraten ab – genau im Sichtfeld des Goalies. Es entwickelte sich in der Folge ein offenes Spiel, in welchem beide Teams gute Möglichkeiten verbuchen konnten. Während Anthony Morrone bärenstark gegen Vinny Saponari rettete und somit die erneute Führung der Gäste verhinderte, konnte sich auch Florian Mnich, in Abwesenheit von Oleg Shilin, immer wieder auszeichnen.

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern auch in Durchgang Nummer zwei. Sowohl die Eispiraten als auch die Hausherren aus der Lausitz erzwangen immer wieder Momentumwechsel in diesem Spiel, in welchem vor allem die Torhüter immer wieder gut zu tun bekamen. Vinny Saponari, Thomas Reichel, Mirko Sacher und Gregory Kreutzer, mit seinem Hammer von der blauen Linie, konnten für die Eispiraten jedoch nicht erhöhen.

Dies erledigte schließlich Thomas Reichel kurz nach dem Beginn des dritten Drittels. Der 25-Jährige Offensivmann nutzte einen Rebound und veredelte somit nicht nur einen starken Wechsel seiner Reihe, sondern brachte die Eispiraten mit 2:1 erneut in Front (46.). Der Jubel hielt allerdings nur kurz an, denn die Füchse hatten eine schnelle Antwort parat. Lewis Zerter-Gossage, seines

Zeichens Goldhelm der Ostsachsen, kam ungehindert zum Schuss und egalisierte den Spielstand nur 18 Sekunden nach Reichels Treffer (47.).

Die Partie nahm nun noch mehr Fahrt auf und kippte zu Gunsten der Gäste aus Crimmitschau. Dies lag nicht zuletzt am äußerst aktiven Colin Smith, der in das Drittel der Gastgeber drang, nach innen zog und Anthony Morrone mit seinem halbhohen Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance ließ – 3:2 (51.). Die Füchse lagen im Nachgang noch einmal alles in die Waagschale, doch die Schützlinge von Jussi Tuores verteidigten konsequent und nutzten 33 Sekunden vor dem Ende einen Gegenstoß, um diese Begegnung zu entscheiden. Letztlich war es Corey Mackin, der mit seinem Drehschuss an der Bande zum 4:2 einnetzte und mit seinem Empty-Net-Tor den 4:2-Endstand besorgte (60.).

Torfolge (1:1, 0:0, 3:1):

0:1 Lukas Wagner (Tim Lutz) 08:27 1:1 Jere Henriksson (Lewis Zerter-Gossage, Gary Haden) 11:14 1:2 Thomas Reichel (Ladislav Zikmund) 45:58 2:2 Lewis Zerter-Gossage 46:16 2:3 Colin Smith 50:40 2:4 Corey Mackin 59:27

Zuschauer: 2.975

