4:2! Eispiraten besiegen Vorjahresmeister Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend den dritten Sieg in Folge eingefahren und die Ravensburg Towerstars mit 4:2 geschlagen. Die...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend den dritten Sieg in Folge eingefahren und die Ravensburg Towerstars mit 4:2 geschlagen.

Die Westsachsen konnten sich nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem großen Kampf beim Vorjahresmeister der DEL2 durchsetzen und stehen nun mit 66 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz.

Nachdem Jussi Tuores in dieser Woche noch erkältet ausfiel und Assistenztrainer Esbjörn Hofverberg die Trainingseinheiten im Sahnpark übernahm, konnte der Cheftrainer doch die Auswärtsreise nach Ravensburg antreten. Nicht mit dabei waren hingegen Colin Smith, der nach seiner Adduktorenverletzung zwar schon wieder mit dem Team trainiert, aber noch nicht ganz beschwerdefrei ist, sowie Justin Büsing und Lucas Böttcher.

Die Eispiraten erwischten dennoch einen guten Start. Tobias Lindberg, Henri Kanninen und Dominic Walsh konnten sich schnell gute Möglichkeiten herausspielen, scheiterten aber noch am ehemaligen Crimmitschauer Ilya Sharipov im Tor der Towerstars. Nach acht Minuten war der deutsch-russische Schlussmann aber machtlos. Thomas Reichel bediente Vinny Saponari, der mit seinem Direktschuss in den Winkel zur verdienten 1:0-Führung traf. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in welchem auch Oleg Shilin immer wieder seine Klasse unter Beweis stellen musste. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs waren es aber wieder die Gäste aus Westsachsen, die sich für einen ordentlichen Auftritt im Startdrittel belohnen konnten. Vinny Saponari umkurvte das Tor der Towerstars und bediente Ladislav Zikmund mustergültig. Der tschechische Offensivmann blieb eiskalt und schoss zum 2:0 ein (20.).

Die Ravensburger wurden im Mitteldrittel allerdings besser. Zwar konnten die Crimmitschauer in Person von Lindberg und Walsh kurz nach dem Wiederbeginn wieder hochkarätige Torchancen verbuchen, blieben dabei aber jeweils nur zweite Sieger gegen Sharipov. In der Folge drängten die Hausherren aber auf den schnellen Anschluss und durften nach 26 Minuten erstmals jubeln. Luigi Calce überwand Oleg Shilin im Nachschuss – 1:2. Die Westsachsen legten in der Folge ein diszipliniertes Defensivspiel an den Tag, wenngleich die Towerstars alles in die Waagschale warfen, um das Spiel auszugleichen. Dennoch konnten sich die Eispiraten zwei Minuten vor dem Ende des Mitteldrittels aber wieder etwas Luft verschaffen. Hayden Verbeek zündete den Turbo und vollendete einen blitzsauberen Konter mit seinem Treffer zum 3:1 – Ilya Sharipov blieb dabei erneut machtlos (38.).

Mit dem Start des dritten Drittels gab es auf dem Eis ein paar personelle Veränderungen. Hayden Verbeek und Oliver Granz lieferten sich beim Gang vom Eis in die Kabine einen Fight – für beide war die Partie noch vor dem Start des letzten Durchgangs somit beendet. Dem Spiel tat dies aber keinen Abbruch. Die 2.586 Zuschauer sahen weiter eine schnelle und intensive Partie beider Teams, auch wenn die Gastgeber mittlerweile wieder mehr Spielanteile hatten. Die Crimmitschauer stemmten sich lange gegen einen weiteren Gegentreffer, in der 49. Minute konnte Nick Latta mit seinem Handgelenkschuss in den Winkel aber auf 2:3 verkürzen. Die Spannung in der Ravensburger CHG-Arena nahm so noch einmal drastisch zu, doch der Vorjahresmeister der DEL2 schwächte sich kurz vor dem Ende selbst. Nick Latta erhielt gleich mehrere Strafen- in Überzahl war es schließlich erneut Vinny Saponari, der im dritten Anlauf ins verwaiste Tor der Towerstars einschoss und somit in der 59. Minute den 4:2-Endstand besorgte.

Die Eispiraten behielten letztlich also die Oberhand beim Vorjahresmeister der DEL2 und konnten zugleich den dritten Sieg in Serie einfahren. Dieser dürfte ordentlich Selbstvertrauen geben. Im Kampf um die direkten Playoffs treffen die Crimmitschauer nun am Sonntag als Tabellendritter im Sahnpark auf die Selber Wölfe (28.01.2024 – 17.00 Uhr).

Torfolge (0:2, 1:1, 1:1):

0:1 Vincent Saponari (Thomas Reichel) 07:37 0:2 Ladislav Zikmund (Vincent Saponari, Thomas Reichel) 19:30 1:2 Luigi Calce (Tim Gorgenländer, Maximilian Hadraschek) 25:52 1:3 Hayden Verbeek (Max Balinson) 37:65 2:3 Nickolas Latta (Niklas Hübner, Lukas Mühlbauer) 48:24 2:4 Vincent Saponari (Tobias Lindberg) 58:15

Zuschauer: 2.586

Towerstars ziehen auch gegen Crimmitschau den Kürzeren

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars mussten am Freitagabend beim 2:4 den Eispiraten Crimmitschau die Punkte und damit auch Platz 3 überlassen.

Vor 2586 Zuschauern in der CHG Arena gerieten die Towerstars schon in den ersten 20 Minuten auf die Verliererstraße.

Die Startminuten gehörten klar den Gästen aus Westsachsen, sie ließen die Scheibe schnell durch die neutrale und vor allem gegnerische Zone laufen. Ehe sich die Oberschwaben versahen, lagen sie auch schon mit 0:1 zurück. Vincent Saponari wurde nach einem Puckverlust hinter dem Towerstars-Tor im Slot angespielt und ließ bei seinem platzierten Handgelenkschuss Towerstars-Keeper Ilya Sharipov keine Chance. Der Gegentreffer hinterließ weitere Spuren. Die Towerstars wirkten verunsichert und nervös und leisteten sich einige Fehler beim Spielaufbau. Nach rund zehn Minuten lief es dann aber besser und es eröffneten sich Chancen. Max Hadraschek und Ralf Rollinger scheiterten beispielsweise knapp bei einem 2-gegen-1-Break, auch ein Schuss von Sam Herr in der 13. Minute hätte durchaus den Ausgleich bringen können. In der Schlussphase des ersten Spielabschnitts hatten die Oberschwaben dann deutliche Vorteile, teilweise spielten sich in der Zone der Gäste powerplayähnliche Szenen ab. Doch ausgerechnet mit dem einzigen Angriff in dieser Phase gelang Crimmitschau das 0:2. Wieder passte vor dem Tor die defensive Zuordnung nicht und Ladislav Zikmund brauchte quasi nur den Schläger hinzuhalten. Bei nur noch 30 verbleibenden Sekunden im Startabschnitt war der Zeitpunkt freilich höchst ungünstig.

Im zweiten Spieldrittel kämpften sich die Towerstars dann mehr und mehr ins Spiel hinein, das wurde nach sechs Minuten prompt belohnt. Luigi Calce schaltete in einem heißen Zweikampf am gegnerischen Torraum am schnellsten und drückte das Spielgerät zum 1:2 Anschlusstreffer ein. Die große Chance auf den Ausgleich eröffnete sich vier Minuten später nach einer Strafzeit der Gäste. Doch das Powerplay war zu durchsichtig, die Eispiraten gingen so gut wie in jeden Pass vor das Tor oder zurück an die blaue Linie. Als Oliver Granz kurz danach eine Strafzeit absitzen musste, ging der spielerische Schwung auch wieder verloren. Zwar überstanden die Towerstars die zwei Minuten ohne Gegentreffer, den setzte es dann allerdings in der 38. Minute. Hayden Verbeek zog nach einem Puckverlust der Towerstars entschlossen in Richtung Tor und zimmerte die Scheibe präzise zum 1:3 ins rechte Kreuzeck.

Als ob der 3-Tore-Rückstand nicht schon genug Unheil war, kamen dann noch die unkontrollierten Emotionen hinzu. Beim Verlassen der Eisfläche zur zweiten Pause gerieten Oliver Granz und Hayden Verbeek aneinander. Beide Spieler erhielten eine 5-plus-Spieldauer-Disziplinarstrafe und konnten gleich unter die Dusche gehen. Es war klar, dass die Oberschwaben im Schlussabschnitt das Tempo erhöhen mussten, in weiten Phasen sollte das auch prompt gelingen. Crimmitschau stand allerdings noch kompakter in der eigenen Zone und Torhüter Oleg Shilin erwies sich als fehlerfreier Rückhalt. In der 48. Minute war diese aber doch geknackt. Nick Latta kam im Slot zum Schuss und brachte die Oberschwaben damit wieder ins Spiel zurück.

An Chancen auf den Ausgleich sollte es danach wahrlich nicht mangeln, doch das Problem der fehlenden Effektivität holte die Oberschwaben auch an diesem Abend ein. Drei Minuten vor Ende holte Towerstars Coach Gergely Majoross nach einer Auszeit den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Kurz nach dem Bully im gegnerischen Drittel war das Spiel dann wieder unterbrochen. Nick Latta haderte nach einer Strafzeit deutlich zu vehement mit dem Hauptschiedsrichter und kassierte letztlich eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Trotz Unterzahl zogen die Towerstars bei einer Präsenz im gegnerischen Drittel den Torhüter für einen Feldspieler, doch schon wenige Sekunden später war das Spiel dann entschieden. Zwar mit etwas Mühe, letztlich aber doch erfolgreich schob Vincent Saponari den Puck zum 2:4 über die Linie.

„Nach den schwachen ersten zehn Minuten haben wir phasenweise ein solides Spiel gemacht. Das Problem allerdings ist, dass wir deutlich mehr Chancen für einen Gegentreffer benötigen als andere Clubs. Das wirkt sich dann gegen einen äußerst cleveren Gegner wieder einmal negativ aus“, betonte Coach Gergely Majoross nach dem Spiel.

Dass die Gäste der Lebenshilfe Ravensburg e.V. beim Inklusionsspieltag einen tollen Abend hatten, sollte durch das enttäuschende Endergebnis nicht geschmälert werden. Sie halfen in Funktionsbereichen wie der SpradeTV-Produktion, auf der Strafbank oder bei den Vorbereitungen zum Spiel tatkräftig mit und warben so für das wichtige Thema „Inklusion und Teilhabe von behinderten Menschen.“ Ein tolles Erlebnis war für Rollstuhlfahrerin Tabea unbestritten auch das Einwerfen des Ehrenbullys. Derartige Aktionen wollen die Towerstars nachhaltig gestalten und auch künftig immer wieder bei Heimspielen anbieten.