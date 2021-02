4:2! Eispiraten besiegen TÃ¶lzer LÃ¶wen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau melden sich mit einem Sieg gegen die Tölzer Löwen nach zuletzt zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück. Mit 4:2 setzten...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau melden sich mit einem Sieg gegen die Tölzer Löwen nach zuletzt zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück.

Mit 4:2 setzten sich die Westsachsen nach einer starken Vorstellung gegen den Tabellenzweiten der DEL2 durch. Neben Goalie Michael Bitzer rückte auch Doppeltorschütze Timo Gams immer wieder in den Blickpunkt.

Mario Richer und seine Eispiraten wollten im heutigen Heimspiel die Revanche gegen die Tölzer Löwen, bei welchen man kurz vor dem Jahreswechsel mit 1:8 ganz schön unter die Räder geriet. Dennoch gehörte auch dieses Mal den Bayern das Startdrittel. Immer wieder übten Trainer Kevin Gaudets Mannen viel Druck auf die Crimmitschauer aus, auch wenn sie ihre Auswärtsfahrt nach Sachsen einmal mehr mit einem Mini-Kader bestritten. Das machte den Löwen aber nichts aus, nach 13 Minuten durften sie das erste Mal jubeln. Der 19-jährige Oliver Ott erzielte da sein erstes Profitor und brachte seine Farben mit 0:1 in Front. Michael Bitzer, der vor Ilya Andryukhov den Vorzug erhielt, hatte bei dem abgefälschten Schuss keine Abwehrchance. Von den Eispiraten kam offensiv in den ersten zwanzig Minuten hingegen zu wenig.

Dies sollte sich im zweiten Durchgang allerdings ändern. Ausgerechnet Timo Gams, der aus dem Tölzer Nachwuchs stammt und heute neben Petr Pohl und Travis Ewanyk stürmte, erzielte nach 26 Minuten und 26 Sekunden den Ausgleich zum 1:1 (27.). Ein Glücksgefühl und ein Kuriosum zugleich für den Mann mit der Trikotnummer 26, welcher im Fallen einschießen konnte. Die Eispiraten waren nun hellwach und am Drücker. So dauerte es nur vier Minuten, bis Mathieu Lemay seine Mannschaft erstmals in Führung schießen konnte. Der Topscorer, welcher nach einem geblockten Schuss im ersten Durchgang noch das Eis verlassen musste, war zurück und traf ähnlich kurios. Er zog auf Höhe der Torlinie ab, von Franzrebs Rücken sprang der Puck ins Tor – 2:1 (31.). Die Westsachsen hatten nun vollends die Kontrolle über das Spiel übernommen. Petr Pohl hämmerte die Scheibe nach 36 Minuten dann humorlos zum 3:1 in die Maschen des Tölzer Gehäuses. Auf der Gegenseite erwischte Michael Bitzer einen richtig guten Tag und war für sein Team einmal mehr ein Fels in der Brandung.

Die Mannschaft von Kevin Gaudet gab sich jedoch nicht auf und tat alles, um noch einmal in dieses Spiel zurückzukommen. Gerade einmal zwei Minuten dauerte es also, bis Marco Pfleger auf 2:3 verkürzen konnte – wieder einmal war Michael Bitzer machtlos (42.). Die Eispiraten ließen sich aber nichts anmerken. So traf Timo Gams nur eine Minute nach dem Anschluss der Tölzer zum 4:2 und erhöhte somit weiter für die Gastgeber (43.). Diese stemmten sich fortan gegen drückende Tölzer, welche sich mittlerweile aber immer wieder extrem schwertaten, gefährliche Einschusschancen zu kreieren. Was aber auf das Tor von Bitzer kam, blieb auch die Beute des Deutsch-Amerikaners.

Nach einem großen Kampf und einer geschlossenen Teamleistung standen nach 60 gespielten Minuten dann drei wichtige Zähler zu Buche, mit welcher die Eispiraten ihren fünften Tabellenplatz weiter behaupten. Gleichzeitig meldete sich das Team von Mario Richer mit dem 4:2-Erfolg, über den zuletzt formstarken Tabellenzweiten, nach zwei Niederlagen in Serie eindrucksvoll zurück.

Torfolge (0:1, 3:0, 1:1):

0:1 Oliver Ott (Marco Pfleger, Philipp Schlager) 12:59

1:1 Timo Gams (Petr Pohl, Travis Ewanyk) 26:26

2:1 Mathieu Lemay (Marius Demmler) 30:25 – SH1

3:1 Petr Pohl (Lukáš Vantuch) 35:38 – PP1

3:2 Marco Pfleger (Andreas Schwarz, Max French) 41:21

4:2 Timo Gams (Petr Pohl, Travis Ewanyk) 42:55

Crimmitschau eiskalt

Bad Tölz. (PM Löwen) Eiskalt. Im Eishockey meist ein Ausdruck für ein treffsicheres Team. Das traf am Sonntagabend vor allem auf die Eispiraten Crimmitschau zu.

Doch der Begriff auch in zweiter Hinsicht treffend: Das Eisstadion im Sahnpark ist an den Seiten teilweise geöffnet, dadurch eine eiskalte Angelegenheit für beide Teams bei nahezu zweistelligen Minustemperaturen. Die Crimmitschauer kamen damit vor allem ab dem zweiten Drittel besser zurecht und gewannen mit 4:2. Dabei begannen die Buam mit ordentlich Elan. Im ersten Drittel waren sie die bessere Mannschaft, Crimmitschau war mit dem 0:1-Rückstand noch gut bedient. Manuel Edfelder bereits im ersten Shift mit einer guten Chance. Außerdem vergaben Eberhardt und Morrison Großchancen. Einzig Youngster Oliver Ott gelang es nach klugem Zuspiel Philipp Schlagers Michael Bitzer im Eispiraten-Gehäuse zu überwinden. In der Defensive standen die Löwen sicher, kaum einmal musste Maximilian Franzreb eingreifen.

Es war ein nahezu perfektes Auswärts-Auftaktdrittel. Doch die Eispiraten schlugen hart zurück. Kalt „wie Sau“, sei es gewesen, gab Marco Pfleger nach dem ersten Abschnitt zu Protokoll. „Da heißt es Beine bewegen“, so der Stürmer. Das taten die Buam auch im Mittelabschnitt, allerdings nicht mehr so effektiv, wie noch zuvor. Timo Gams, Mathieu Lemay und Petr Pohl drehten das Spiel zugunsten des Teams von Mario Richer. Die Löwen spielten zwar weiterhin gefällig nach vorne, hatten erneut durch Eberhardt und dann Gardiner auch zwei weitere gute Chancen, doch es waren einzig die Crimmitschauer, die ihre Möglichkeiten verwerteten. Hier auch die Special Teams mitentscheidend. Lief im Löwenpowerplay nicht viel zusammen – es wurde zudem ein weiterer Shorthander kassiert -, trafen die Rot-Schwarzen in eigener Überzahl. So war klar, dass die Löwen im Schlussabschnitt ein dickes Brett zu bohren hatten. Sie begannen stark, ähnlich dem ersten Abschnitt. So traf Marco Pfleger nach 84 Sekunden zum Anschluss. Das auflodernde Feuer wurde aber durch den zweiten Treffer Timo Gams´ schnell erstickt. Eiskalt.

So gehen die Tölzer Löwen ohne Punkte aus dem Wochenende. Am Dienstag und Donnerstag stehen zwei Heimspiele an.