4:1-Sieg in Regensburg: Kleine Revanche geglÃ¼ckt

Kassel. (PM Huskies) Zur Neuauflage des letztjährigen DEL2-Finales waren die Schlittenhunde in Regensburg zu Gast. Olsen brachte die Huskies im ersten Abschnitt in Führung,...

Kassel. (PM Huskies) Zur Neuauflage des letztjährigen DEL2-Finales waren die Schlittenhunde in Regensburg zu Gast.

Olsen brachte die Huskies im ersten Abschnitt in Führung, Duquette erhöhte im zweiten und Cutler traf im Schlussabschnitt gleich doppelt, wodurch die Schlittenhunde mit einem 4:1-Auswärtserfolg die Heimreise antreten konnten.

Lange dauerte es bis zu den ersten Chancen im Spiel. Der erste wirklich gefährliche Abschluss kam schließlich von Faber in der siebten Spielminute, dessen Rebound aber von der Defensive der Eisbären bereinigt wurde. Auf der anderen Seite war Ex-Husky Trivino ein ständiger Unruheherd, doch auch er konnte mit zwei Abschlüssen nicht den ersten Treffer des Abends erzielen (9.). Den Part übernahm nämlich Olsen etwa zwei Minuten später. Zuerst tanzte Keck die Regensburger Hintermannschaft aus, scheiterte mit seinem Abschluss zwar noch an Neffin, doch sein Sturmpartner stand goldrichtig und netzte zur Führung ein (11.). Da Trivino auch mit seinem dritten gefährlichen Abschluss an Maxwell scheiterte (17.) ging es mit der knappen Führung in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt war zunächst etwas zerfahren und beide Teams durften sich so auch mal in Überzahl beweisen. Auf Seiten der Nordhessen vergab Cutler die beste Chance im Powerplay (25.), auf der anderen Seite begannen die Eisbären allmählich an Huskies-Goalie Maxwell zu verzweifeln. Gleich dreimal hielt er mit starken Paraden die knappe Führung für sein Team fest (26., 28., 29.). Nach einer weiteren überstandenen Unterzahl übernahmen die Huskies mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Kurz vor Drittelende konnten sie sich für ihren Aufwand endlich belohnen: Duquette erhöhte mit einem perfekt platzierten Handgelenksschuss ins linke Eck auf 2:0 aus Sicht der Huskies (39.). Für den Kontingentverteidiger war es gleichzeitig auch der erste Treffer in Blau-Weiß.

Der Schlussabschnitt begann mit etwas, auf das viele Fans schon sehnsüchtig gewartet haben: Cutler setzte sich über den rechten Flügel durch, traf mit einem gezielten Schuss unter die Latte und belohnte sich so für seine zuletzt starken Leistungen mit seinem ersten Saisontreffer (42.). Auch Maxwell blieb weiterhin stabil und hielt in der 47. Minute mit seiner wohl besten Tat des Abends weiter die Null. Wenige Minuten später musste er dennoch hinter sich greifen: Nach einem fahrlässigen Puckverlust im eigenen Drittel fand Kose den im High Slot freistehenden Slezak, welcher auf 1:3 stellte (51.). Im Anschluss präsentierten sich die Schlittenhunde aber wieder in der Defensive gefestigt und ließen trotz des zunehmenden Drucks der Eisbären keine großen Chancen mehr zu. Nach einer Strafe gegen Trivino (58.) war das Spiel zwar endgültig entschieden, aber Cutler schnürte in Überzahl noch seinen Doppelpack (60.) zum 4:1-Endstand aus Sicht der Huskies.

Tore:

0:1 Olsen (Keck – 11. Min.)

0:2 Duquette (Mieszkowski, Cutler – 39. Min.)

0:3 Cutler (Müller, Mieszkowski – 42. Min.)

1:3 Slezak (Kose – 51. Min.)

1:4 Cutler (PP – Valenti – 60. Min.)