4:1 gegen offensiv zu harmlose Roosters! Augsburger Panther feiern den ersten Saisonsieg

Augsburg. (MK) Die Augsburger Panther haben am vierten Spieltag in der Penny DEL ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 4:1 gewonnen.

Wohlgemuth besorgt die Führung der Panther

Beide Mannschaften beschnupperten sich in der Anfangsphase und verlegten das Spiel weitestgehend zwischen beide blaue Linien. Während Wohlgemuths Strafe verpasste Napravnik für die Roosters die Führung. Auf der Gegenseite scheiterte Blank für die Panther (14.) an Iserlohns Goalie Jenike ebenso wie Louis (16.) per Rückhand. Iserlohns Abwehr stand insgesamt stabil, musste dann aber 63 Sekunden vor der Pause doch den Augsburger Führungstreffer hinnehmen. Boweys Schuss fälschte Wohlgemuth vor Jenike noch entscheidend zum 1:0 Pausenstand ab.

Mayhew bringt Augsburg gedankenschnell die Führung kurz vor der zweiten Pause

Auch im zweiten Drittel blieb es insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe. Während Albergs Strafe verpasste Cornel in Unterzahl (26.) den Iserlohner Ausgleich. Glück für die Gäste, dass Hankes Schuss (28.) von Wood abgefälscht wurde und über das Tor strich. Beeindruckend der Iserlohner Ausgleich: Thomas setzte sich sehenswert über den linken Flügel durch und in der Mitte vollstreckte Napravnik zum 1:1 (29.) Ausgleich. Stark eine Aktion von Wohlgemuth (35.), der sich bis vor Iserlohns Keeper Jenike durchgetankt hatte, aber am erfahrenen Schlussmann scheiterte. Iserlohn jubelte in der 36. Minute bereits, aber bei Ugbekiles Treffer lag ein Kontakt zwischen Iserlohns Saffran und AEV-Goalie Garteig im Torraum vor. Folgerichtig fand der Treffer keine Anerkennung. Fast auf die Sekunden genau, wie im ersten Abschnitt, schlugen die Fuggerstädter noch vor der zweiten Pause erneut zu. 64 Sekunden vor der Pausensirene nahm Mayhew einen geblockten Schuss gedankenschnell auf und netzte zur 2:1 Pausenführung ein.

Stabile Panther bringen den Sieg ins Ziel

Augsburg erwischte den besseren Start ins Schlussdrittel. Nach 70 Sekunden erhöhte Kunyk auf 3:1 für die Panther. Die Gastgeber hatten danach mehr vom Spiel, aber Jenike hielt die Roosters mehrfach im Spiel. Fischbuch (50.) meldete die Roosters zurück in der Offensive. In der Schlussphase des Spiels bemühten sich die Gäste darum den Druck noch einmal zu erhöhen, aber insgesamt blieb die Defensive der Panther, die mit einigen „guten Schlägern“ Iserlohns Spielaufbau störte, stabil. 3:13 Minuten vor dem Ende nahm Iserlohns Headcoach Stefan Nyman seine Auszeit. Sein Team fand aber kaum ein Mittel sich im Augsburger Drittel festzusetzen. 111 Sekunden vor dem Ende setzten die Gäste alles auf eine Karte, opferten Jenike für den zusätzlichen Feldspieler und kassierten letztlich 26 Sekunden später den 4:1 Gegentreffer ins verwaiste Tor durch Busdeker.

Augsburg feiert somit seinen ersten Saisonsieg. Iserlohn verließ im vierten Saisonspiel erstmals nach regulärer Spielzeit das Eis als Verlierer.

Schwere Aufgaben am kommenden Wochenende

Nach vier Spieltagen belegen die Roosters mit sechs Punkten Platz neun in der Tabelle. Augsburg rangiert auf Platz 12 mit den drei Punkten des heutigen Abends.

Am kommenden Wochenende empfangen die Panther am Freitag Köln, Sonntag geht es nach Straubing. Iserlohn erwartet Bremerhaven und muss dann sonntags in München ran.

Statistik

Tore: 1:0 (18:57) Wohlgemuth (Bowey/Blank), 1:1 (28:57) Napravnik (Thomas/Törnqvist), 2:1 (38:56) Mayhew (Bowey/Grenier), 3:1 (41:10) Kunyk (Button/Grenier), 4:1 (58:35) Busdeker (Blank) ENG

Strafen: 2 – 2

Schiedsrichter: Frano, Moosberger (Tschirner / Koziol)

Zuschauer: 4.696

