4:1! Florida Panthers bauen die Serienführung gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers weiter aus

Sunrise, Florida. (EM) Die Florida Panthers haben ihre Führung in der NHL-Finalserie gegen die Edmonton Oilers ausgebaut.

In der selbstverständlich erneut ausverkauften Amerant Bank Arena feierten die Panthers einen 4:1 Sieg und führen nun in der best of Seven Serie mit 2:0.

Ekholm brachte die Oilers in der 12. Minute mit 0:1 in Führung.

Im nicht ganz so intensiv vorgetragenen Mittelabschnitt sorgte Mikkola (30.) nach „Drop-Pass“ von Lundell für den 1:1 Ausgleich.

Im Schlussdrittel wurde Evan Rodrigues zum entscheidenden Mann für Florida. In der 43. Minute brachte er die Panthers erstmals in Führung und als Draisaitl auf der Strafbank saß schlug er in der 53. Minute erneut zum 3:1 zu. Edmonton versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, zog Keeper Skinner während eines Powerplays und agierte somit mit vier gegen sechs Feldspielern auf dem Eis. Aber der Schuss ging nach hinten los. Ekblad traf ins verwaiste Oliers-Gehäuse zum 4:1 Endstand für Florida.

In den beiden kommenden Spielen haben die Oilers nun Heimrecht, stehen aber durch den Rückstand auch schon gehörig unter Druck.

So geht es weiter (deutscher Zeit):

Nacht auf Freitag, 14. Juni.:

1:45 Uhr: Spiel 3, Edmonton Oilers – Florida Panthers mit deutschem Kommentar *exklusiv* auf Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 16. Juni.:

1:45 Uhr: Spiel 4, Edmonton Oilers – Florida Panthers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 19. Juni.:

1:45 Uhr: Spiel 5 (falls nötig), Florida Panthers – Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 22. Juni.:

1:45 Uhr: Spiel 6 (falls nötig), Edmonton Oilers – Florida Panthers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 25. Juni.:

1:45 Uhr: Spiel 7 (falls nötig), Florida Panthers – Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix