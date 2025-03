4:1! Eispiraten sichern sich SerienfÃ¼hrung gegen Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich am heutigen Dienstagabend für einen willensstarken Auftritt belohnt!

Die Westsachsen setzten sich mit 4:1 gegen die Eisbären aus Regensburg durch und sicherten sich somit auch die 3:2-Serienführung in der ersten Playdown-Runde. Somit haben die Crimmitschauer am Freitag den ersten Matchpuck im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Eispiraten trafen Tim Lutz (2), Corey Mackin und Denis Shevyrin.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte auf das gleiche Personal wie auch schon am Sonntagabend bauen. Fast, ersetzte Rückkehrer Felix Thomas den kurzfristig erkrankten Jerkko Rämö in der Verteidigung. Nichtsdestotrotz knüpften die Westsachsen nahtlos an das letzte Drittel in Regensburg an, machten ordentlich Druck nach vorn und brachten mit einem intensiven Körperspiel ordentlich Feuer rein.

Tim Lutz belohnte schließlich die Offensivbemühungen und die Galligkeit, die seine Farben an den Tag lagen. Bedient von Mario Scalzo startete der Angreifer einen Sturmlauf auf das Tor von Jonas Neffin und knallte diesem die Scheibe in den Winkel und um die Ohren – das frühe und vor allem verdiente 1:0 für die Eispiraten (3.), die in der Folge weiter das spielbestimmende Team blieben und die nervös wirkenden Regensburger vor große Herausforderungen stellten. Während Eisbär Marvin Schmid nach einem Ausrutscher von Dominic Walsh nur den Pfosten traf, musste Jonas Neffin auf der Gegenseite sein ganzes Können gegen Corey Mackin und Tobias Lindberg unter Beweis stellen. Mirko Sacher verzog kurz vorher nach einer sehenswerten Einzelaktion.

Und die Eispiraten machten im zweiten Durchgang genau da weiter. Begünstigt durch eine Überzahlsituation konnten die Westsachsen lediglich 38 Sekunden nach dem Wiederbeginn erneut treffen. Denis Shevyrin bediente Corey Mackin, der, ähnlich wie auch am Sonntag in der Donau-Arena, von halbrechts zum 2:0 einschoss (21.). Die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores zeichneten sich in der Folge – trotz eines intensiven Spiels – durch die nötige Ruhe und Puck-Kontrolle aus.

Vor allem aber die nominelle erste Reihe um Lindberg, Smith und Reichel präsentierte sich brandgefährlich. Letzterer scheiterte erst am Pfosten, nach starker Vorarbeit von Zikmund vergab dann auch Denis Shevyrin aus Nahdistanz. In der Schlussphase des Mitteldrittels wurden die Oberpfälzer dann aber etwas aktiver. Während die Crimmitschauer ihren Gästen in einigen Situationen viel Raum und Zeit überließen, konnte sich Oleg Shilin in eben jener Phase allerdings auszeichnen.

Die Eisbären kamen schließlich auch etwas besser aus der zweiten Pause und setzten alles daran, wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Auf der Gegenseite verteidigten die Crimmitschauer aufopferungsvoll und spielten zudem clever. Ein gut aufgelegter Oleg Shilin rettete darüber hinaus mehrfach stark und etablierte sich so als starker Rückhalt seines Teams, welches nun nicht mehr so viele Offensivaktionen verbuchen konnte, sich dafür aber umso effektiver präsentierte.

Der bärenstarke Tim Lutz ließ es sich so nach 58 Minuten nicht nehmen, auch noch seinen zweiten Treffer zu erzielen und somit auf 3:0 zu stellen! Der Sahnpark entpuppte sich nun als absolutes Tollhaus, auch wenn inmitten der Freude auch die Oberpfälzer trafen. Tyler Wong überwand Oleg Shilin nur eine Minute später und sorgte so für den 3:1-Anschluss (59.). Dass im Sahnpark schließlich aber kein Hauch Hoffnung mehr für die Gäste aufkeimte, sorgte Denis Shevyrin. Der Mann mit der Trikotnummer 75 vollendete die Vorarbeit von Corey Mackin eiskalt und sorgte 24 Sekunden nach dem Regensburger Tor und 60 Sekunden vor dem Ende der Partie für den 4:1-Endstand.

Mit einer absoluten Willensleistung sicherten sich die Eispiraten somit den dritten Sieg der Serie im fünften Aufeinandertreffen. Somit benötigen die Crimmitschauer nur noch einen Sieg für den Klassenerhalt. Den ersten Matchpuck haben die Mannen von Chefcoach Jussi Tuores dabei bereits am Freitagabend in der Donau-Arena (21.03.2025 – 20.00 Uhr).

Torfolge (1:0, 1:0, 2:1):

1:0 Tim Lutz (Mario Scalzo, Dominic Walsh) 02:56 2:0 Corey Mackin (Denis Shevyrin, Colin Smith) 20:38 – PP1 3:0 Tim Lutz (Corey Mackin, Felix Thomas) 57:13 3:1 Tyler Wong (Pierre Preto, Patrick Demetz) 58:36 – EA 4:1 Denis Shevyin (Corey Mackin) 59:00

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV