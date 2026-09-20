4:1! Eispiraten holen ersten Saisonsieg gegen Freiburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am 2. Spieltag der DEL2-Saison 2026/27 ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Gegen den EHC Freiburg setzten sich die Westsachsen vor 2.251 Zuschauern mit 4:1 durch. Nach einem durchwachsenen Start steigerten sich die Gastgeber insbesondere ab der Mitte des Spiels deutlich und drehten die Partie. Logan Will, Noah Jacy Garthe, Collin Adams und Adam McCormick erzielten die vier Crimmitschauer Treffer.

Cheftrainer Jussi Tuores vertraute dabei auf das gleiche Personal wie bereits am Freitag. Weiterhin nicht zur Verfügung standen die angeschlagenen beziehungsweise verletzten Dominic Walsh und Ole Olleff. Felix Thomas und Lars Hamori gehörten ebenfalls nicht zum Aufgebot. Im Tor begann erneut Kevin Reich.

Die Eispiraten präsentierten sich von Beginn an bemüht, ein anderes Gesicht zu zeigen als noch beim Saisonauftakt. Mit mehr Scheibenbesitz und größerem Zug zum Tor setzten die Hausherren erste Akzente, auch wenn die ganz großen Chancen zunächst ausblieben. Die gefährlicheren Möglichkeiten hatten zunächst die Gäste aus Freiburg: Gleich zweimal tauchten die Breisgauer allein vor Kevin Reich auf, doch der Crimmitschauer Schlussmann blieb jeweils Sieger.

Anschließend kamen auch die Eispiraten besser ins Spiel. Logan Will verfehlte den langen Pfosten nur knapp, während unter anderem Brune, Streu und Kärki im Angriffsdrittel immer wieder für Gefahr sorgten. Das erste Tor fiel dennoch auf der anderen Seite – und äußerst unglücklich. Lukas Mühlbauers Schuss prallte vom Schläger von Kevin Reich hoch in die Luft und senkte sich anschließend ins Crimmitschauer Tor – 0:1 (11.). Die Westsachsen bemühten sich um eine schnelle Antwort, ließen im gegnerischen Drittel jedoch noch die nötige Konsequenz vermissen.

Auch nach dem ersten Seitenwechsel blieb Crimmitschau aktiv und konnte mehrere Überzahlsituationen verbuchen. Allerdings fehlte zunächst weiterhin die letzte Entschlossenheit im Powerplay. Mit zunehmender Spieldauer schlichen sich zudem einige Unsicherheiten ein, sodass es den Eispiraten zeitweise schwerfiel, kontrolliert ins Freiburger Drittel zu gelangen und dort kreativ zu werden.

Doch der Druck nahm weiter zu – und schließlich platzte der Knoten. In der 36. Minute nutzten die Eispiraten schließlich eine dieser zahlreichen Überzahlsituationen. Adam McCormick brachte die Scheibe mit einem strammen Schuss Richtung Tor, Logan Will hielt den Schläger hinein und fälschte unhaltbar zum 1:1 ab (36.). Der Ausgleich gab den Gastgebern sichtbar Auftrieb. Nur wenig später war die Partie gedreht: Stanislav Dietz zog von der blauen Linie ab, Noah Jacy Garthe hielt seinen Schläger in die Schussbahn und lenkte die Scheibe zur 2:1-Führung ins Freiburger Tor. Für Garthe war es im zweiten Saisonspiel zugleich sein erster Profitreffer (39.).

Checks und kleinere Nickligkeiten prägten zudem die Schlussphase des zweiten Drittels. Kurz vor der Pausensirene machten Kevin Reich und Emil Quaas ihrem Ärger Luft, nachdem Nikolas Linsenmaier vor dem Crimmitschauer Tor noch einmal nachgestochert hatte.

Im Schlussabschnitt blieben die Eispiraten die griffigere Mannschaft. Defensiv ließen die Gastgeber nur noch wenig zu und tauchten gleichzeitig immer wieder gefährlich vor dem Tor von Olaf Schmidt auf. In der 51. Minute sorgte schließlich Collin Adams für die Vorentscheidung. Mit einer starken Einzelaktion setzte er sich durch und überwand Schmidt per Bauerntrick zum viel umjubelten 3:1.

Und die Eispiraten legten direkt nach: Gerade einmal 22 Sekunden später zog Adam McCormick ab. Sein strammer Schuss prallte vom Innenpfosten ab und schlug zum 4:1 im Freiburger Tor ein. Damit war die Partie endgültig entschieden. In den verbleibenden Minuten brachten die Crimmitschauer den Vorsprung souverän über die Zeit und durften sich nach einem torlosen Auftaktabschnitt und einem zwischenzeitlichen Rückstand über den ersten Saisonsieg freuen.

Weiter geht es für die Eispiraten am kommenden Freitag mit dem dritten Heimspiel in Folge. Dann steht ein besonderer Abend auf dem Programm: Zur Verabschiedung von Clublegende André Schietzold empfangen die Westsachsen die Dresdner Eislöwen zum ersten Sachsenderby der noch jungen Saison.

Torfolge (0:1, 2:0, 2:0):

0:1 Lukas Mühlbauer (Parker Bowles) 10:51

1:1 Logan Will (Adam McCormick) 35:52 – PP1

2:1 Noah Jacy Garthe (Denis Shevyrin, Stanislav Dietz) 38:24

3:1 Collin Adams (Logan Will) 50:26

4:1 Adam McCormick (Noah Garthe, Denis Shevyrin) 50:48

Zuschauer: 2.251

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