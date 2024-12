4:1! Eispiraten holen ersten AuswÃ¤rtsdreier in Rosenheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Ein Befreiungsschlag und Balsam für die Seele: Die Eispiraten Crimmitschau haben sich selbst und ihre Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Sieg beschenkt.

Mit 4:1 setzten sich die Schützlinge von Jussi Tuores gegen die Starbulls Rosenheim durch und sicherten sich so ihren ersten Auswärtsdreier in dieser Saison. Das nächste Spiel für die Eispiraten steht bereits am Samstag an. Zum letzten Heimspiel des Jahres empfangen diese dann den ESV Kaufbeuren.

Cheftrainer Jussi Tuores musste zum Gastspiel in Rosenheim weiterhin auf die verletzten Thomas Reichel (Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (anstehende Schulteroperation) und Mario Scalzo (Hexenschuss) verzichten. Zudem lief die Lizenzierung für Felix Thomas nach dem letzten Spiel gegen Kassel aus. Dafür wieder im Aufgebot stand der zuletzt angeschlagene Denis Shevyrin, der als Mittelstürmer in Reihe drei fungierte. Im Tor startete Christian Schneider.

Die Eispiraten starteten nicht schlecht in die Partie beim Tabellenvierten und setzten alles daran, aus einer kompakt stehenden Defensive heraus auch offensiv Akzente zu setzen. Den ersten Torjubel gab es allerdings auf Seiten der Rosenheimer. Shane Hanna traf mit seinem Blueliner den Pfosten, den zurückprallenden Puck verwertete Charlie Sarault schließlich zum 0:1 nach nicht einmal fünf Minuten.

Nachdem durch den bereits angekündigten „Teddy Bear Toss“ zahlreiche Kuscheltiere auf das Eis des Rofa-Stadions flogen, wurden die Gastgeber immer druckvoller und bestimmten mit Verlauf der Zeit die Partie vollends. Die Eispiraten, die weiter versuchten, mit einer guten Struktur aufzutreten, schafften es mittlerweile kaum, Gefahr vor dem Tor von Oskar Autio zu erzeugen. Lediglich ein Maskentreffer von Jerkko Rämö konnte man als hochkarätige Möglichkeit verbuchen.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs nahmen dann aber auch die Eispiraten an Fahrt auf, konnten sich gleich im Drittel der Starbulls festsetzen und wussten schnelle Gegenstöße der Hausherren immer mehr zu vereiteln. Vollends gelang dies aber nicht: So musste Christian Schneider gleich zweimal bärenstark parieren, sah in der Folge dann aber, wie sich seine Vorderleute für einen mittlerweile couragierten Auftritt belohnten – in Unterzahl! Ladislav Zikmund wagte einen Vorstoß und bediente den mit aufgerückten Mirko Sacher. Der Defender blieb vor dem Tor von Oskar Autio eiskalt und traf mit seinem Handgelenkschuss in die lange Ecke zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (33.).

Zu Beginn des Schlussdrittelns überstanden die Westsachsen zunächst eine Unterzahlsituation unbeschadet. Dank eines Pfostentreffers, einer vielbeinigen Abwehr und eines weiterhin gut aufgelegten Christian Schneiders, der auch im weiteren Verlauf des dritten Durchgangs immer wieder über sich hinauswuchs. Schließlich erwies sich Mirko Sacher erneut als Nutznießer, lauerte auf einen Fehlpass von C.J. Stretch und überwand Oskar Autio nach 48 Minuten zum zweiten Mal – 2:1!

Die Rosenheimer bissen sich an den wacker kämpfenden Eispiraten in der Folge die Zähne aus. Immer wieder rannten die Gastgeber an, kamen aber nicht mehr aufs Scoreboard. Ganz anders die Eispiraten, die clever spielten und über einen schnellen Gegenstoß zum 3:1 kamen. Colin Smith bediente Denis Shevyrin, der am langen Pfosten lauerte und gegen seinen Ex-Club zur Vorentscheidung einschob (58.). Die Pleißestädter durften sogar noch einmal jubeln: Tim Lutz markierte nach 59 Minuten seinen ersten Saisontreffer – mit seinem Schuss in den verwaisten Kasten. An eben jener Stätte, wo er sich Ende September schwer verletzte.

Durchaus effizient, mit voller Einsatzbereitschaft, einem Quäntchen Glück und einen bärenstarken Christian Schneider gelang es den Eispiraten also am zweiten Weihnachtsfeiertag, den ersten Auswärtsdreier der Saison 2024/25 einzufahren. Weiter gehen soll die Punktejagd bereits am Samstagabend. Dann empfangen die Mannen von Chefcoach Jussi Tuores den ESV Kaufbeuren im Sahnpark.

Torfolge (1:0, 0:1, 0:3):

1:0 Charlie Sarault (Shane Hanna) 04:43 1:1 Mirko Sacher (Ladislav Zikmund) 32:37 – SH1 1:2 Mirko Sacher 47:33 1:3 Denis Shevyrin (Colin Smith) 57:47 1:4 Tim Lutz (Scott Feser) 58:43 – EN

Zuschauer: 4.247

