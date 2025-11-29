4:1! Eispiraten gewinnen historisches Heimspiel gegen DEG

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Pflichtheimspiel gegen die Düsseldorfer EG erfolgreich gestaltet und einen verdienten 4:1-Sieg einfahren können.

Vor 2.956 Zuschauern im stimmungsvollen Sahnpark legten die Westsachsen einen starken Auftritt hin. Sowohl Dominic Walsh als auch Louis Brune schnürten dabei einen Doppelpack.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte vor dem Duell aufatmen: Mit Johannes Schmid und Mario Scalzo kehrten zwei zuletzt verletzte Spieler in den Kader zurück. Zudem feierte Neuzugang Sebastian Streu sein Debüt im Trikot der Eispiraten.

Heiße Atmosphäre im Sahnpark – Walsh eröffnet den Torreigen

Von Beginn an herrschte eine elektrisierende Atmosphäre. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier fügte sich dabei sofort gut ein, zeigte sich aktiv und erlebte direkt die lautstarke Unterstützung des Crimmitschauer Publikums. Die Hausherren starteten schwungvoll und erspielten sich im ersten Drittel mehrere hochkarätige Chancen. Zunächst standen jedoch Scheibenpech oder DEG-Torhüter Niklas Lunemann einem frühen Treffer im Weg.

Auch Eispiraten-Goalie Kevin Reich präsentierte sich in Topform und parierte mehrfach stark. Als vieles bereits auf ein torloses erstes Drittel hindeutete, schlug Crimmitschau doch noch zu: 18 Sekunden vor der Pause verwertete Dominic Walsh einen clever ausgespielten Querpass von Adam McCormick und traf aus dem Slot zur 1:0-Führung (20.).

Schreckmoment im zweiten Drittel – danach wieder Tempo auf beiden Seiten

Im Mittelabschnitt stockte den Fans kurz der Atem. Düsseldorfs Emil Quaas rutschte unglücklich weg und prallte heftig mit Denis Shevyrin zusammen. Quaas blieb regungslos auf dem Eis liegen und musste minutenlang behandelt werden. Erst als er auf der Trage mit positiven Handzeichen Entwarnung gab, wich eine beklemmende Stille im Sahnpark.

Anschließend nahm die Partie wieder Fahrt auf. Beide Teams erspielten sich gute Möglichkeiten, doch weder Tim McGauley – dessen Versuch, Lunemann per Tunnel zu überwinden, scheiterte – noch die DEG konnten ihre Chancen nutzen. Erneut kurz vor der Pause schlugen dann aber die Eispiraten zu. Kapitän Dominic Walsh setzte sich energisch durch, zog vor das Tor und versenkte seinen eigenen Rebound zum 2:0 (39.) – der nächste Doppelpack des treffsicheren Deutsch-Briten.

Brune sorgt für die Vorentscheidung – DEG verkürzt, Crimmitschau antwortet sofort

Die Eispiraten blieben auch im Schlussdrittel das aktivere Team und drängten früh auf die Vorentscheidung. Diese fiel bereits in der 44. Minute, als Louis Brune einen sehenswerten No-Look-Pass von Verteidiger Felix Thomas ins lange Eck verwertete – 3:0. Düsseldorf kam offensiv kaum noch zur Entlastung, zeigte jedoch in der 50. Minute seine individuelle Klasse: Luca Tosto traf aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss ins kurze Eck und verkürzte auf 3:1.Die Westsachsen ließen sich davon nicht beirren. Nur drei Minuten später stellte Brune mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Nach einem präzisen Zuspiel von Denis Shevyrin ließ der Sommer-Neuzugang Niklas Lunemann erneut keine Chance und sorgte für den 4:1-Endstand (53.).Fight in der

Schlussphase – Olleff setzt ein Ausrufezeichen

Kurz vor der Schlusssirene kam es nach einer bereits abgepfiffenen Szene noch einmal zu einem handfesten Aufreger. In der Rundung gerieten Ole Olleff und Yushiroh Hirano aneinander. Olleff behielt klar die Oberhand und elektrisierte das ohnehin euphorisierte Publikum ein letztes Mal in diesem historischen Heimspiel.

Torfolge (1:0, 1:0, 2:1):

1:0 Dominic Walsh (Dylan Wruck, Adam McCormick) 19:42

2:0 Dominic Walsh (Adam McCormick, Dylan Wruck) 38:20 – PP1

3:0 Louis Brune (Felix Thomas, Robin Veber) 43:19

3:1 Luca Tosto (Nicolas Geitner, Michael Clarke) 49:03

4:1 Louis Brune (Denis Shevyrin) 52:43

Zuschauer: 2.956

