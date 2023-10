4:1! Eispiraten bezwingen Spitzenreiter Kassel

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren Negativtrend nach vier sieglosen Spielen in Folge beendet und den Spitzenreiter der DEL2 besiegt!...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren Negativtrend nach vier sieglosen Spielen in Folge beendet und den Spitzenreiter der DEL2 besiegt!

Mit 4:1 setzten sich die Mannen von Cheftrainer Jussi Tuores am heutigen Sonntagabend gegen die Kassel Huskies durch und konnten somit den vierten Sieg im fünften Heimspiel feiern.

Bei den Eispiraten fehlten weiterhin die verletzten Oleg Shilin und Scott Feser sowie Tamás Kánya. Ebenso nicht dabei war Justin Büsing, der kurzfristig nach Bremerhaven zurückbeordert wurde. So sah sich Cheftrainer Jussi Tuores erneut gezwungen, seine Reihen etwas umzustellen. Dies tat dem Spiel der Westsachsen aber keinen Abbruch. Im Gegenteil – die Westsachsen legten einen richtig guten Start hin und konnten sich dafür auch belohnen. Hayden Verbeek selbst erarbeitete sich im eigenen Drittel den Puck und kurbelte dann den Konter über Henri Kanninen an. Der Finne legte mustergültig auf Verbeek weiter, der am langen Pfosten zur nicht unverdienten 1:0-Führung einschoss (4.).

In der Folge entwickelte sich ein sehenswertes und vor allem schnelles Eishockeyspiel, in welchem beide Teams um jeden Zentimeter Eis fighteten. So konnten sowohl die Eispiraten als auch die Huskies immer wieder gefährliche Abschlüsse verbuchen. Während auf Seiten der Gäste aber Brandon Maxwell keinen weiteren Gegentreffer im ersten Durchgang kassierte, behielt auch Christian Schneider immer wieder die Oberhand gegen die Husky-Offensive.

Die Westsachsen brauchten schließlich auch im zweiten Abschnitt keine lange Anlaufzeit. Mario Scalzo, schön freigespielt von Gregory Kreutzer, nutzte seinen Freiraum im Drittel der Huskies und setzte die Hartgummischeibe in den Winkel – 2:0 (23.)! Goldhelm Vinny Saponari verpasste es nur wenige Sekunden später, die Führung weiter auszubauen. Sein Schuss ging lediglich an den Pfosten. Die Gäste konnten ihre Qualität schließlich in numerischer Überzahl ausspielen. Yannik Valenti, bester Scorer der Hessen, setzte seinen Schuss ins lange Eck und verkürzte so auf 1:2 (28.).

Danach wurde es hitzig im Sahnpark: Nachdem Christian Schneider einmal mehr bedrängt und umgestoßen wurde, kam es zu einem hitzigen Gefecht vor dem Tor der Eispiraten. Ladislav Zikmund erhielt daraufhin eine Spieldauer-Disziplinarstrafe und die Westsachsen mussten in einer fünfminütigen Unterzahl ran. Diese überstanden die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores, die eine Menge Leidenschaft auf das Eis brachten, immer wieder Schüsse blockten und sich vor allem auf einen starken Rückhalt Christian Schneider verlassen konnten, und gingen aus dieser gestärkt heraus.

Colin Smith nahm so nach 37 Minuten einen Distanzschuss, Tobias Lindberg stand goldrichtig und fälschte den Puck im Slot unhaltbar zum 3:1 ab! Das Kunsteisstadion im Sahnpark bebte nun und die Crimmitschauer konnten in numerischer Unterzahl sogar weiter nachlegen. Wieder waren es Colin Smith und Tobias Lindberg, die sich sehenswert durch die Abwehrreihe der Huskies spielten – Smiths Querpass vollendete Lindberg folgerichtig zum 4:1(39.).

Die Gäste aus Hessen überstanden im Nachgang schließlich eine doppelte Unterzahl und setzten alles daran, schnellstmöglich in dieses Spiel zurückzufinden. So waren es im Schlussabschnitt immer wieder die Schlittenhunde, die sich im Drittel der Westsachsen festsetzen konnten und ordentlich Druck ausübten. Die Eispiraten, deren Doppeltorschütze Tobias Lindberg nach einem Alleingang sogar noch das 5:1 auf der Kelle hatte, bewiesen allerdings Moral und verteidigten beherzigt und vor allem konsequent. Auch Christian Schneider rückte immer wieder in den Fokus, stand aber seinen Mann und hatte einen riesigen Anteil daran, dass die Huskies keinen weiteren Treffer erzielen sollten.

Die Eispiraten konnten somit ihren Negativtrend mit vier Niederlagen aus den letzten vier Spielen beenden und vor eigenem Publikum endlich wieder punkten. Dabei sprang für die Westsachsen der vierte Heimsieg aus den bisher fünf Heimspielen heraus. Absolut verdient durften sich Jussi Tuores‘ Schützlinge im Nachgang noch ordentlich feiern lassen.

Torfolge (1:0, 3:1, 0:0):

1:0 Hayden Verbeek (Henri Kanninen) 03:45 2:0 Mario Scalzo (Gregory Kreutzer, Lucas Böttcher) 22:22 2:1 Yannik Valenti (Andrew Bodnarchuk, Steven Seigo) 27:55 – PP1 3:1 Tobias Lindberg (Lucas Böttcher, Colin Smith) 36:13 4:1 Tobias Lindberg (Colin Smith, Gregory Kreutzer) 38:04 – SH1

Zuschauer: 1.860

