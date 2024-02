4:1! Eispiraten besiegen Rosenheim am 2. Blaulicht-Tag

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der 2. Blaulicht-Tag der Eispiraten Crimmitschau war ein voller Erfolg! Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich nach einem furiosen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der 2. Blaulicht-Tag der Eispiraten Crimmitschau war ein voller Erfolg!

Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich nach einem furiosen Mitteldrittel verdient mit 4:1 gegen die Starbulls Rosenheim durch. Dabei sahen ganze 4.081 Zuschauer im Sahnpark den nächsten wichtigen Sieg der Hausherren, die mit nunmehr 78 Zählern weiter auf dem dritten Platz in der DEL2-Tabelle stehen.

Cheftrainer Jussi Tuores musste erneut auf Oleg Shilin, Colin Smith und Lucas Böttcher verzichten, konnte allerdings wieder auf vier volle Reihen bauen, welche er in das Rennen gegen die Starbulls Rosenheim schickte. Die Besucher des rappelvollen Sahnparks sahen von Beginn an ein offenes Spiel mit einigen guten Aktionen auf beiden Seiten. Dabei schafften es die Oberbayern, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Christian Schneider konnte einen Schuss nur prallen lassen, Stefan Reiter bugsierte die Hartgummischeibe schließlich zum 0:1 über die Torlinie (6.). Die Crimmitschauer waren fortan durchaus bemüht, das Spiel zu bestimmen, bissen sich an der soliden Hintermannschaft der Rosenheimer aber immer wieder die Zähne aus.

Ein ganz anderes Bild bot sich den insgesamt 4.081 Zuschauern, darunter über 1.600 Vertreter von Feuerwehren, Rettungskräften, Hilfsorganisationen, Polizei und Pflege, im Mitteldrittel. Dosenöffner war dabei ein Kunstschuss von Ladislav Zikmund. Recht unbedrängt kam der Tscheche aus spitzem Winkel zum Abschluss, traf unter den Giebel und sorgte so für den 1:1-Ausgleich (22.).

Die Eispiraten wurden nun immer besser und konnten das Ergebnis in drei Überzahlsituationen in die Höhe schrauben. Zunächst war es Max Balinson, der mit seiner Direktabnahme auf der Halbposition zur erstmaligen Führung einschoss – 2:1 (31.). In der Folge war es Tobias Lindberg, der in der darauffolgenden Powerplaysituation den Schläger reinhielt und mit seinem Tip-in auf 3:1 erhöhen konnte (36.). Ganze zehn Sekunden vor dem Ende des zweiten Durchgangs zeigten sich die Gastgeber erneut kaltschnäuzig. Wieder war es Max Balinson, der sich seine Torchance aus perfekter Position nicht nehmen ließ und den Puck ins Kreuzeck knallte – 4:1 (40.).

Die Gangart wurde schon mit Verlauf des zweiten Drittels etwas rauer, doch die Eispiraten ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und wussten mit einer soliden Defensivleistung sowie mit Christian Schneider, der erneut ein starker Rückhalt war, zu überzeugen. Immer wieder setzten die Westsachsen Nadelstiche, einen weiteren Treffer konnten sie aber nicht bejubeln. Auf der Gegenseite überstanden die Crimmitschauer zum Schluss der Begegnung auch noch eine fünfminütige Unterzahl, nachdem Sören Sturm wegen eines Bandenchecks in die Kühlbox geschickt wurde.

Der 2. Blaulicht-Tag avancierte also zu einem vollen Erfolg für alle, die es mit den Eispiraten halten. Die Crimmitschauer konnten die nächsten Big Points im Kampf um die Playoffs einfahren und haben mit ihren 78 Zählern bereits jetzt genauso viele, wie zu ihrer punktbesten Spielzeit der Clubgeschichte 2021/22.

Torfolge (0:0, 1:2, 0:0):

0:1 Stefan Reiter (Dominik Daxlberger, Sebastian Cimmerman) 5:00 1:1 Ladislav Zikmund (Vincent Saponari) 21:01 2:1 Max Balinson (Gregory Kreutzer, Vincent Saponari) 30:30 – PP1 3:1 Tobias Lindberg (Max Balinson, Gregory Kreutzer) 35:09 – PP1 4:1 Max Balinson (Ladislav Zikmund, Tobias Lindberg) 39:50 – PP1

Zuschauer: 4.081