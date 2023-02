400 Liter Freibier zur â€žEishockey-Fosanachtâ€œ – SCR am Freitag um 20 Uhr gegen Memmingen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das prestigeträchtige Oberlandderby gegen die Tölzer Löwen hat der SC Riessersee am vergangenen Sonntag mit 4:1 für sich entscheiden können. Zur...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das prestigeträchtige Oberlandderby gegen die Tölzer Löwen hat der SC Riessersee am vergangenen Sonntag mit 4:1 für sich entscheiden können.

Zur „Mutter aller Derbys“ kamen immerhin 4.111 Zuschauer. Mit dem Derbysieg ist den Weiß-Blauen auch die direkte Playoffqualifikation nicht mehr zu nehmen. Der aktuell Siebtplatzierte; EC Peiting, liegt 16 Punkte hinter den Werdenfelsern und die Pfaffenwinkler können nur noch maximal 15 Punkte holen. Neben diesem positiven Fakt gibt es am Freitag für die Anhänger des SC Riessersee noch etwas zur „Eishockey-Fosanacht“ zu feiern:

Eigentlich wurde die Wette gegen die Mannschaft verloren, aber die Verantwortlichen des SC Riessersee und die Brauerei Kaltenberg wollen die treuen Weiß-Blauen Fans dennoch belohnen: „Es waren zwar keine 5.000 Zuschauer, dennoch wollen wir etwas zurückgeben und werden am Freitag nach dem Heimspiel gegen Memmingen 400 Liter Freibier sowie alkoholfreie Getränke ausschenken. Hierzu möchte ich mich nochmal für die Unterstützung von der Brauerei Kaltenberg herzlich bedanken“ so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Nach Spielende wird es am kommenden Freitag im alten Foyer einen kleine „Eishockey-Fosanacht“ geben – dort wird dann auch das Freibier (und antialkoholische Getränke) ausgeschenkt. DJ Daniel Bolz wird mit der passenden Faschingsmusik für gute Stimmung sorgen und auch unser Team um Kapitän Simon Mayr wird im alten Foyer zu unserer Eishockey-Fosanacht vorbeischauen. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht!

Bevor es allerdings nach dem Spiel zur „Eishockey-Fosanacht“ kommt, haben die Weiß-Blauen noch eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Die Memmingen Indians sind am Freitag um 20 Uhr im Olympia-Eissportzentrum zu Gast und die letzten Begegnungen gegen die Allgäuer endeten stets knapp. Die ersten beiden Partien in dieser Saison konnten die Mannen von Pat Cortina für sich entscheiden, die letzte Begegnung endete mit 4:3 nach Penaltyschießen für Memmingen. In der 2. Drittelpause gibt es dann etwas für die Zuschauer zu gewinnen. Zu Gunsten der Nachwuchsabteilung wird wieder das beliebte „Puckwerfen“ veranstaltet.

Am Sonntag um 18:45 Uhr sind dann die Werdenfelser zum zweiten Mal in dieser Saison beim Deggendorfer SC zu Gast.

Tickets für das Heimspiel (inkl. dem Eintritt zur „Eishockey Fosanacht“ nach dem Spiel im alten Foyer) gegen Memmingen können über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 vorab bestellt werden. Die Abendkasse hat jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

4468 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München