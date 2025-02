400 HEV-Fans feiern in Hamm den Saisonabschluss und sich selbst!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat sein letztes Saisonspiel der Oberliga Nord-Saison 2024/2025 mit 3:8 (1:2/0:4/2:2) den Hammer Eisbären verloren.

Damit verabschiedet sich der HEV als Tabellenletzter in die längste Sommerpause seit vielen Jahren.

Das Gehäuse der Miners hütete erstmals der 21-jährige Leon Jessler, zudem feierte Lennard Gatz, der mit Förderlizenz von den Dinslakener Kobras ausgestattet war, sein Debüt. Da es auch für die gastgebenden Eisbären um Nichts mehr ging, entwickelte sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die Miners konnten das Spiel im ersten Drittel noch offen gestalten und gingen durch Brendan Harrogate sogar mit 0:1 in Führung. Diese drehte Hamm aber bis zur ersten Pausensirene auf 2:1. In Drittel zwei unterstrichen die Eisbären die deutlich „längere Bank“ dann auch mit Treffern. Daniel Reichert eröffnete mit einem Doppelschlag, bis zur 31. Spielminute stellten die Gastgeber das Ergebnis auf 6:1.

Im Schlussabschnitt gelangen Hamm dann noch zwei Treffer in Unterzahl. Leider leistete sich Tom Geischeimer sechs Minuten vor dem Ende einen unnötigen Check gegen das Knie von Lennart Schmitz, der nicht mehr weiterspielen konnte. Der Hammer wurde von den Schiedsrichtern mit einer Spieldauer-Strafe bedacht. Rasmus Lundh-Hahnebeck und Julian Herbold sorgten in den Schlussminuten noch für etwas Ergebniskosmetik auf Herner Seite.

Die erneute Niederlage tat der Stimmung der mindestens 400 mitgereisten Herner Fans, die mit ihrer Anwesenheit dafür sorgten, dass die Eisbären, mit offiziell 1434 Zuschauern, einen Saisonrekord feiern konnten, keinen Abbruch. Der Dank von Dirk Schmitz galt deshalb vor allem ihnen: „An unseren Fans hat es in diesem Jahr nicht gelegen. Der Mannschaft kann ich heute ebenfalls keinen Vorwurf machen“, so das letzte Fazit des HEV-Coaches der Saison 2024/2025.

Während in der Eishockey-Oberliga nun mit den Playoffs die „schönste Zeit des Jahres“ beginnt, wird der HEV noch bis Mitte März weitertrainieren. Am kommenden Freitag, 28. Februar, steht zudem um 18.30 Uhr der Saisonabschluss im „Penalty“ in der Hannibal-Arena auf dem Plan.

Tore:

0:1 09:37 Harrogate (Ackers/Ott)

1:1 11:09 Alanne (Hahn/Tschwanow)

2:1 12:24 Schiling (Markkula/Alanne)

3:1 22:18 Reichert (Airich/Dannöhl)

4:1 23:29 Reichert (Alanne/Kuschel) – PP1

5:1 27:25 Lascheit (Alanne/Hahn)

6:1 30:55 Alanne (Lascheit/Hahn)

7:1 47:58 Zuravlev (Geischeimer/Tschwanow) – SH1

8:1 48:42 Markkula (Geischeimer/Kuschel) – SH1

8:2 52:17 Lundh-Hahnebeck (Bürgelt)

8:3 58:26 Herbold (Lundh-Hahnebeck/Harrogate)

Strafen: 29-6

Zuschauer: 1434

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV