4:0 in Burgau! ERC setzt Ausrufezeichen im Rennen um Platz eins

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen hat ein Ausrufzeichen im Kampf um die Tabellenführung gesetzt: Die Oberallgäuer gewannen am Sonntagabend das mit Spannung erwartete Spitzenspiel beim Rangzweiten Eisbären Burgau souverän und absolut verdient mit 0:4 (0:4, 0:0, 0:0).

Mit dem 19. (!) Saisonsieg im 20. Spiel untermauern sie ihre derzeitige Vormachtstellung in der Gruppe A und festigen ihre Tabellenführung. Mann des Abends war Keeper Fabian Schütze, der einen Shutout feierte und die Eisbären mit seinen Paraden zur Verzweiflung trieb.

Die Jungs von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames hatten einen Matchplan – und den setzten sie von der ersten Minute auf beeindruckende Weise um. Was die über 800 Zuschauer in der gut gefüllten Burgauer Eissporthalle insbesondere in der Anfangsphase dieses Gipfeltreffens von den Gästen aus dem Oberallgäu zu sehen bekamen, kam einem Lehrbucheintrag in punkto Kaltschnäuzigkeit gleich: Nach nicht einmal acht Minuten rieben sich die Fans beider Lager verwundert die Augen – zu diesem Zeitpunkt lag der Tabellenführer bereits mit 4:0 in Front. Für Eisbären-Goalie Benedict Schaller war der Arbeitseinsatz an diesem Sonntag beendet. Für ihn rückte Roman Jourkov zwischen die Pfosten. Immerhin konnte Schallers Ersatzmann mit dazu beitragen, dass die Gastgeber bis zur Drittelpause nicht noch den fünften Treffer kassieren mussten.

Denn nach rund zwei Minuten hatte Ondrej Havlicek mit einem „Shorthander“, einem Tor bei eigener Unterzahl, die frühe Führung markiert. Da die Burgauer viel zu leichtsinnig agierten und sich darüber hinaus einige Strafzeiten leisteten, darunter auch eine Fünf-Minute-Strafe für Patrick Spingler, ergaben sich für die konzentriert ans Werk gehenden Sonthofer zahlreiche Gelegenheiten. Zwei davon nutzte der ERC in der darauffolgenden Überzahl durch „Doppel-Dan“ Przybyla: Der pfeilschnelle Tscheche zündete den Turbo und schraubte das Zwischenergebnis bis zur 8. Minute auf 3:0 (Assists: Marc Sill, Filip Krzak und Robin Berger, Ondrej Havlicek). Doch der ERC hatte nicht genug: 40 Sekunden später nutzte Nicolas Neuber eine weitere Unachtsamkeit der Gastgeber eiskalt aus und schob die Scheibe auf Vorlage von Filip Krzak und Denis Adebahr zum 4:0 über die Linie.

Nach dem Torhüterwechsel schleppten sich verunsicherte Eisbären in die Drittelpause – ganz anders die Gäste aus dem Oberallgäu, die sicherlich gerne noch weitergespielt hätten. In der Drittelpause konnten sich die Burgauer sammeln und kamen mit etwas Schwung aus der Kabine. Sie erspielten sich einige Torgelegenheiten, die Sonthofer aber arbeiteten weiterhin gut gegen die Scheibe – und ansonsten stand ein erneut starker ERC-Keeper Fabian Schütze zwischen den schwarz-gelben Pfosten. In der Schlussphase des Mittelabschnitts handelten sich die bis zu diesem Zeitpunkt souverän agierenden Gäste gleich mehrere Strafzeiten ein, aber auch die Unterzahlspiele verteidigten die Mannen um Kapitän Marc Sill mit Leidenschaft weg.

Ins letzte Drittel starteten die Gäste mit einer Überzahl, weil Burgaus Sven Gäbelein in der Kühlbox saß. Ein weiterer Treffer in Überzahl wollte dem ERC aber nicht gelingen. Die Powerplay-Bilanz an diesem Abend aber war auch so beeindruckend: In fünf Überzahlspielen netzten sie dreimal ein. Die Bestnote an diesem Abend verdiente sich Fabian Schütze: Der erfahrene Goalie war der Fels in der Brandung und trieb die Burgauer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Schütze war es auch, der die 4:0-Führung für seine Farben bis zur Schlusssirene sicherte – und damit einen Shutout feierte und von den mitgereisten Sonthofer Fans frenetisch bejubelt wurde.

Für die Mannschaft aus dem Oberallgäu war dies nicht nur der 19. Sieg im 20. Saisonmatch – vor allem war es im Spitzenspiel mit den ebenfalls gut aufgelegten Eisbären aus Burgau ein Ausrufezeichen im Rennen um Platz eins nach der Hauptrunde. Einziger Wehrmutstropfen: Im ersten Drittel verletzte sich Adam Suchomer und musste die Partie beenden.

Weiter geht es für den ERC am kommenden Freitag mit dem nächsten Highlight: Ab 20 Uhr gastieren die Pfronten Falcons zum vierten Allgäu-Derby im Eisstadion an der Hindelanger Straße.

