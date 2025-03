4:0! Eispiraten sichern sich Klassenerhalt in Spiel 7

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den Klassenerhalt sicher!

Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich am heutigen Sonntagabend im heimischen Sahnpark mit 4:0 gegen die Eisbären Regensburg durch und sicherte sich somit den letzten und alles entscheidenden Sieg in der ersten Playdown-Runde gegen die Oberpfälzer.

Am Kader von Cheftrainer Jussi Tuores veränderte sich nach dem vergangenen Auswärtsspiel am Freitagabend in Regensburg nicht viel. Lediglich Roman Zap ersetzte Lucas Böttcher im Lineup der Eispiraten. Die Westsachsen fanden, nach einer gänsehautreifen Begrüßung durch Stadionsprecher Piet und den unzähligen Fans, schließlich auch besser in die Partie, wirkten agiler, spielfreudiger und sorgten im Drittel der Gäste für viel Druck.

Hochkarätige Möglichkeiten sprangen zunächst aber auf beiden Seiten nicht heraus. Beide Abwehrreihen standen solide und so zeigte sich auch die Wichtigkeit dieses siebten Spiels. Tobias Lindberg, Mario Scalzo und Dominic Walsh, der heute sein 646. Spiel für die Crimmitschauer bestritt, dabei Legende Torsten Heine überholte und somit der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen im rot-weißen Trikot ist, hatten dabei die besten Chancen für die Hausherren.

Die Gastgeber blieben aber auch im zweiten Durchgang das dominantere Team und konnten sich schnell nach Wiederbeginn belohnen! Corey Mackin war es, der die Hintermannschaft der Eisbären hinter dem Tor von Jonas Neffin ordentlich beschäftigte, mehrere Haken schlug und letztlich mit all seiner Raffinesse vor das Tor zog und den Goalie der Regensburger mit der Rückhand durch die Beine überwand – 1:0 (23.).

Der Sahnpark, gefüllt mit 3.974 Zuschauern, mutierte längst zum Tollhaus und getragen von den unzähligen Fans blieben die Crimmitschauer weiter auf dem Gaspedal. Justin Büsing, Tim Lutz und Corey Mackin scheiterten zunächst mit ihren aussichtsreichen Chancen, während Oleg Shilin auf der Gegenseite gegen David Morley stark parierte. Letztlich sorgte Thomas Reichel gut vier Minuten vor dem Drittelende für das zweite Tor der Eispiraten! Nach starker Vorarbeit von Mario Scalzo und Denis Shevyrin drückte der großgewachsene Stürmer den Puck über die Torlinie – und auch nach dem Videobeweis war klar: Die Westsachsen gehen mit der 2:0-Führung in das dritte Drittel (36.).

Die Regensburger versuchten sich mit Beginn des Schlussdrittels zurück in diese Partie zu arbeiten. Ein richtiger Spielfluss kam zunächst durch zahlreiche Unterbrechungen nicht zustande. Schließlich konnten die Eispiraten die Offensivbemühungen der Eisbären oftmals dank eines guten Stellungsspiels und einer soliden Abwehrarbeit unterbinden. Offensiv setzten die Mannen von Jussi Tuores immer wieder Nadelstiche, die für Entlastung sorgten.

Die Zeit lief mittlerweile gegen Regensburg, die zum Ende hin nicht nur in Überzahl agierten, sondern auch Jonas Neffin für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahmen. In eben jener Druckphase war es Tim Lutz, der die Scheibe nicht nur aus dem eigenen Drittel befreien konnte, sondern auch noch zum Abschluss kam und nach 58 Minuten zum 3:0 ins leere Tor einschoss! Der Deckel war nun bereits drauf, über einen weiteren Treffer konnten sich die Eispiraten und ihre Fans aber noch freuen. Ladislav Zikmund sorgte nämlich nur 18 Sekunden später für den 4:0-Endstand im Sahnpark (59.).

Somit sicherten sich die Eispiraten den Klassenerhalt im siebten Spiel der ersten Playdown-Runde 2024/25 und konnten sich nach den obligatorischen Shakehands noch vor der pickepacke-vollen Kurve feiern lassen – nachdem gefühlt 1000 Steine vom Herzen fielen. Was für eine verrückte Saison!

Torfolge (0:0, 2:0, 2:0):

1:0 Corey Mackin 22:06 2:0 Thomas Reichel (Denis Shevyrin, Mario Scalzo) 35:30 3:0 Tim Lutz 57:47 – SH1 – EN 4:0 Ladislav Zikmund (Corey Mackin) 58:05 – SH1 – EN

Zuschauer: 3.974

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV