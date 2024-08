4:0! Eispiraten schlagen Leipzig im ersten Heimtest

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihre zweite Testpartie der Vorbereitung 2024/25 für sich entschieden. Die Westsachsen setzten sich vor 1.872 Zuschauern...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihre zweite Testpartie der Vorbereitung 2024/25 für sich entschieden.

Die Westsachsen setzten sich vor 1.872 Zuschauern im Sahnpark mit 4:0 gegen die KSW IceFighters Leipzig aus der Oberliga Nord durch.

Cheftrainer Jussi Tuores musste wie schon am Freitag auf Mario Scalzo (Aufbautraining nach Schulter-OP) sowie Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten. Dafür erstmals mit dabei war Verteidiger Alex Vladelchtchikov, der bis zuletzt in Bremerhaven trainierte und spielte.

Die Crimmitschauer boten den Fans zum ersten Test-Heimspiel ein recht überzeugendes Startdrittel, spielten dominant und konnten bereits früh in Führung gehen. Mirko Sacher war es, der Leipzigs Torhüter Konstantin Kessler mit seinem Powerplay-Hammer in den Winkel keine Abwehrchance ließ und bereits sein zweites Testspieltor markierte (3.). In der Folge musste der IceFighters-Goalie in einer körperbetonten Partie immer wieder parieren, auf der Gegenseite stand allerdings auch Oleg Shilin, der seine Saisonpremiere im Piraten-Dress feierte, seinen Mann und machte alle vier Chancen der Gäste zunichte.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Team von Jussi Tuores optisch überlegen, ließ vor allem defensiv kaum gefährliche Aktionen der Messestädter zu und konnte nach etwas mehr als einer halben Stunde erhöhen. Ladislav Zikmund stibitze in numerischer Unterzahl den Puck inmitten des Leipziger Aufbauspiels und ließ Konstantin Kessler aus Nahdistanz keine Chance – 2:0 (31.). Oleg Shilin blieb indes weiter wenig gefordert, konnte sich aber ab und an etwas Szenenapplaus vom Crimmitschauer Publikum abholen.

Die Westsachsen zogen im Schlussdrittel noch einmal an und konnten schnell auf 3:0 erhöhen. Rihards Marenis bediente Vinny Saponari mustergültig. Der Deutsch-Amerikaner lenkte die Scheibe am langen Pfosten über die Torlinie und baute den Vorsprung aus (45.). Danach wurde es im gut gefüllten Sahnpark laut – Tobias Lindberg lieferte sich zunächst einen Faustkampf, Colin Smith kurze Zeit später eine weitere Keilerei. Schlusspunkt in dieser Partie war schließlich das 4:0, welches Alex Vladelchtchikov wenige Augenblicke vor dem Ende erzielte. Aus dem eigenen Drittel heraus flippte der Verteidiger, der sein Debüt im Eispiraten-Dress feierte, den Puck in den verwaisten Kasten der Leipziger (60.).

Torfolge (1:0, 1:0, 2:0):

1:0 Mirko Sacher (Tobias Lindberg, Vinny Saponari) 02:09 – PP1 2:0 Ladislav Zikmund 30:40 – UZ 3:0 Vinny Saponari (Rihards Marenis, Thomas Reichel) 44:53 4:0 Alex Vladelchtchikov (Denis Shevyrin, Rihards Marenis) 59:41 – EN

Zuschauer: 1.872