4:0! Eispiraten mit Heimsieg gegen Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars für sich entschieden.

Mit 4:0 bezwangen die Westsachsen ihren Kontrahenten aus Baden-Württemberg und kehrten nach zwei Niederlagen am Stück zurück auf die Siegerstraße. Während Dominic Walsh, Tim McGauley, Louis Brune und Dylan Wruck die Tore für die Eispiraten schossen, blieb Goalie Kevin Reich an seinem 30. Geburtstag ohne Gegentreffer.

Cheftrainer Jussi Tuores stand das gleiche Personal zur Verfügung wie auch schon am Freitagabend in Weiden. So fehlten neben den beiden Langzeitverletzten Tim Lutz und Ralf Rollinger weiterhin auch Mario Scalzo und Christian Schneider sowie Alexander Schmidt, der am gestrigen Samstag in Halle zum Einsatz kam.

Nachdem die Ravensburger den etwas aktiveren Eindruck zum Start des ersten Durchgangs machten, blieb es den Eispiraten vorbehalten, den ersten Treffer des Abends zu markieren. Eine sehenswerte Kombination über Dylan Wruck und Corey Mackin vollendete Dominic Walsh im Slot und stellte nach vier Minuten auf 1:0. Wer auch sonst – traf der Eispiraten-Kapitän in den letzten fünf Partien immer, drei Mal sogar doppelt.

In der Folge entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem sowohl Geburtstagskind Kevin Reich als auch sein Gegenüber Ilya Sharipov, der in Crimmitschau kein Unbekannter ist, immer wieder stark parieren konnten. In einer fast zwei Minuten andauernden Druckphase kurz vor der Drittelpause verpassten schließlich Mirko Sacher und Denis Shevyrin, die Führung ihrer Farben weiter auszubauen.

Der zweite Treffer des Abends fiel dann kurz nach dem Wiederbeginn! Tim McGauley stibitzte die Scheibe im Ravensburger Aufbau und schloss mustergültig zum 2:0 ins lange Eck ab (23.). Kaltschnäuzig vom Kanadier, der zuletzt am ersten Spieltag traf und sich für einen guten Auftritt gegen die Schwaben belohnte. Die Crimmitschauer blieben danach konzentriert und konnten sich mit gewohnten Tugenden immer wieder vom Gegnerdruck der Puzzlestädter befreien und offensiv ebenso in Erscheinung treten. Schließlich war es mit Louis Brune ein weiterer Offensivmann, der zuletzt ordentlich gescholten wurde, die Kritiker elf Sekunden vor dem Drittelende aber verstummen ließ. Auch Brune profitierte von einem desolaten Aufbau der Ravensburger und drosch den Puck humorlos zum 3:0 in den Winkel (40.).

Die Gäste aus Ravensburg wirkten in der Folge etwas verunsichert, und die Mannschaft der Eispiraten wusste dies für sich auszunutzen. Die Westsachsen waren so um die Kontrolle des Spiels bemüht, standen vor allem in der Defensive jedoch auch sehr kompakt und konnten sich darüber hinaus immer wieder auf Goalie Kevin Reich verlassen, der an seinem 30. Geburtstag ohne Gegentor bleiben sollte. Die Pleißestädter konnten auf der Gegenseite noch einmal erhöhen: Nachdem Gästecoach Bo Subr seinen Goalie Ilya Sharipov für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm, bediente Dominic Walsh, der auf einen erneuten Doppelpack verzichtete, seinen mitgelaufenen Stürmerkollegen Dylan Wruck, der keine Mühe hatte, zum 4:0 einzuschießen (57.).

Torfolge (1:0, 2:0, 1:0):

1:0 Dominic Walsh (Dylan Wruck, Corey Mackin) 03:39

2:0 Tim McGauley 22:21

3:0 Louis Brune 39:49

4:0 Dylan Wruck (Dominic Walsh, Adam McCormick) 56:46 – EN

Zuschauer: 2.247

