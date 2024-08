4:0! Eispiraten entscheiden ersten Test fÃ¼r sich

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das erste Testspiel der Saisonvorbereitung 2024/25 für sich entschieden und sind ihrer Favoritenrolle gegen das Select-Team der...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das erste Testspiel der Saisonvorbereitung 2024/25 für sich entschieden und sind ihrer Favoritenrolle gegen das Select-Team der Chemnitz Crashers voll und ganz gerecht geworden.

Vor 941 Zuschauern gewann das Team von Jussi Tuores im Chemnitzer Küchwald mit 4:0.

Der finnische Cheftrainer sah von Beginn an eine dominante Eispiraten-Mannschaft, welche bereits in der ersten Minute in Front ging. Tobias Lindberg, der das Team als Kapitän anführte, erzielte den ersten Treffer der neuen Saison und sorgte so für die 1:0-Führung (1.). Die Gäste aus Crimmitschau legten schnell nach. Mirko Sacher, Neuzugang von den Augsburger Panthern und eigentlich für die Defensive verantwortlich, legte nur drei Minuten später nach und erhöhte auf 2:0 (4.).

Das Regionalliga-Team aus Chemnitz, welches auf die Unterstützung aus Selb bauen konnte und zusätzlich mit den vertragslosen Felix Thomas und Lois Spitzner sowie mehreren Talenten aus der U20 agierte, boten den Eispiraten aber einen starken Kampf und konnten sich über die komplette Partie hinweg auf ihren starken Goalie Kevin Kopp verlassen. Dieser hatte nach einer tollen Einzelleistung von Lukas Wagner, der nach 18 Minuten das 3:0 erzielte, aber erneut keine Abwehrchance.

Mit diesen Tugenden und eben jenem Kopp schafften es die Crashers allerdings, das zweite Drittel unbeschadet zu überstehen. Die Westsachsen blieben zwar weiterhin am Drücker, verpassten es jedoch, trotz vieler guter Chancen und einer drückenden Überlegenheit, auf dem Scoreboard zu erhöhen. Lediglich ein Lattenkracher von Vinny Saponari sprang heraus. Fast im Gegenzug musste dann auch Christian Schneider, welcher den Vorzug vor Oleg Shilin erhielt, erstmals eingreifen und seine Reflexe unter Beweis stellen.

Ein ähnliches Bild bot sich den fast 1.000 Fans im Küchwald dann auch im Schlussabschnitt. Crimmitschau drückend überlegen, teilweise zu verspielt und in Punkto Chancenverwertung mit reichlich Luft nach oben. Schließlich war es Assistenzkapitän Denis Shevyrin, der eine Minute vor dem Spielende eine schöne Kombination von Colin Smith und Tobias Lindberg mit seiner Direktabnahme vollendete und zum 4:0 einnetzte (59.).

Letztlich stand ein ordentlicher erster Test zu Buche, in welchem die Eispiraten durchaus souverän auftraten, Christian Schneider ohne Gegentor blieb, jedoch das ein oder andere Tor mehr hätte fallen müssen. Nicht mit im Aufgebot standen Mario Scalzo, der nach einer Schulter-OP noch nicht spielfähig ist, sowie Dominic Walsh (Augenprobleme) und Alexander Vladelchtchikov, der nach Rücksprache mit Bremerhaven erst am Sonntag für die Crimmitschauer auflaufen und sein Eispiraten-Debüt im Sahnpark feiern wird.

Torfolge (0:3, 0:0, 0:1):

0:1 Tobias Lindberg (Mirko Sacher, Colin Smith) 1‘ 0:2 Mirko Sacher (Roman Zap, Lucas Böttcher) 4‘ 0:3 Lukas Wagner (Gregory Kreutzer, Ole Olleff) 18‘ 0:4 Denis Shevyrin (Colin Smith, Tobias Lindberg) 59‘

Zuschauer: 941