4-Tore-Mann Bennett überragt alle und begeistert Trainer – Noebels mit 300. Assist

Bonn. (PM MagentaSport) Das Torspektakel in der DEL am Freitagabend nimmt kein Ende. Der herausragende Akteur ist Mannheims Kris Bennett, der beim Auswärtsspiel in Straubing 4 Tore erzielt.

Trainer Dallas Eakins schwärmt jedoch von anderen Qualitäten seines Schützlings: “Was noch beeindruckender war, als wir 6:2 geführt haben und nur noch 4 Minuten zu spielen waren: Straubing lief das Eis hinunter und Kris Bennett checkt so hart wie er nur kann. Das ist Engagement für das Team!” Knapp geht es im Duell Meister gegen Vizemeister zu: Die Eisbären Berlin behalten beim 4:3 gegen die Pinguins Bremerhaven die Oberhand. Marcel Noebels steuert seinen 300. Assist bei: “Ich freue mich, dass es passiert ist. Aber ich hatte es jetzt nicht im Auge. Umso schöner, dass ich auf die 400 jetzt zusteuern kann.” Die Eisbären rücken damit auf den 2. Platz vor. An der Spitze thront weiter der ERC Ingolstadt nach dem wilden 7:5 gegen Wolfsburg und dem 6. Sieg in Folge. ERC-Profi Alex Breton kurz und knapp: “Es war ein verrücktes Spiel – viele Ups and Downs. Aber wir haben einen Weg gefunden.” Das gilt auch für die Düsseldorfer EG, die weiter auf den 1. Dreier wartet, aber im Penaltyschießen in München gewinnt. Die Kölner Haie verlieren unterdessen in der Overtime gegen die Schwenninger Wild Wings.

Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven 4:3

Das Duell Meister gegen Vizemeister geht an Ersteren. Im Schlussdrittel ziehen die Eisbären durch Freddy Tiffels und Doppelpacker Gabriel Fontaine erstmals mit 2 Toren davon, Bremerhavens 3:4-Anschluss kommt zu spät. Der Meister überholt die Pinguins in der Tabelle und ist jetzt 2.

Berlins Marcel Noebels verpasste zuletzt 5 Pflichtspiele und liefert bei seinem Comeback den 300. Eisbären-Assist: “Es war nicht schön, ein paar Spiele zu verpassen. Jetzt bin ich heute auf eine Mannschaft getroffen, die nicht so schlecht spielt. Ich bin froh, helfen zu können und dass wir 3 Punkte zuhause gelassen haben.”

Seinen 300. Assist hatte Nobels nicht auf dem Schirm: “Ich freue mich, dass es passiert ist. Aber ich hatte es jetzt nicht im Auge. Umso schöner, dass ich auf die 400 jetzt zusteuern kann.”

Straubing Tigers – Adler Mannheim 2:6

Die große Kris-Bennett-Show am Pulverturm! Der Adler-Profi erzielt 4 Tore und wird damit zum Matchwinner. Straubings leichter Aufschwung nach dem Sieg in Schwenningen wird jäh gestoppt, Mannheim sammelt weiter fleißig Punkte.

Mannheim-Trainer Dallas Eakins schwärmt überschwänglich von 4-Tore-Mann Bennett – aber nicht wegen seiner Treffer: “Das Spiel von Kris Bennett heute zu sehen, war unglaublich. (…) Ja, er hat 4 Tore geschossen. Aber was noch beeindruckender war, als wir 6:2 geführt haben und nur noch 4 Minuten zu spielen waren: Straubing lief das Eis hinunter und Kris Bennett checkt so hart wie er nur kann. Das ist sein Engagement für das Team. Wenn du solche Typen hast, die so arbeiten, können wir uns glücklich schätzen.”

MagentaSport-Experte Christoph Ullmann erkennt eine neue Stärke in Mannheim: “Im Mannheimer Umfeld ist momentan sehr viel Ruhe. Du hast nicht das Gefühl: ‘Oh, die Mannschaft hat jetzt wieder ein Spitzenspiel verloren.’ Nein, es wird nicht spekuliert, es wird nicht gemunkelt – auch die ganze Schwarzsager drumherum sind ruhig. Das tut der Mannschaft und Dallas Eakins sehr, sehr gut.”

EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG 1:2 n.P.

Der EHC tut sich gegen das Schlusslicht lange schwer, liegt bis 7 Minuten vor dem Ende 0:1 hinten. Dann gleicht Markus Eisenschmid aus. Im Penaltyschießen trifft Alex Ehl für die DEG, Münchens Eisenschmid vergibt – bedeutet: Noch kein Dreier für Düsseldorf in dieser Saison, aber ein Statement.

Mathias Niederberger, Torhüter EHC: “Meine Saves in der Overtime haben uns zumindest ins Penaltyschießen geführt. Ich bin natürlich verärgert, dass wir nur einen Punkt holen.“

…warum es heute gegen Düsseldorf so schwer war: „Die haben mit Mann und Maus verteidigt, Schüsse geblockt, uns weitestgehend vom Slot ferngehalten. Da haben wir es uns wirklich schwer gemacht. Der Torwart hat ganz gut gespielt und dann ist das Spiel sehr, sehr eng.“

Sinan Akdag, Spieler Düsseldorf: “Es hat Spaß gemacht, wir haben uns belohnt. Natürlich gab es viele Strafzeiten. Das ist anstrengend. Man muss viel blocken. Heute haben wir echt gut gespielt-. Ich bin echt stolz mit den zwei Punkten. Darauf können wir aufbauen.“

ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg 7:5

Der ERC bleibt nach einer Achterbahnfahrt an der Spitze. Ingolstadt verspielt zunächst ein 2:0 und 4:2, bringt den letzten 2-Tore-Vorsprung aber über die Ziellinie. Ingolstadt feiert den 6. Sieg in Serie.

Ingolstadts Alex Breton: “Es war ein verrücktes Spiel – viele Ups and Downs. Aber wir haben einen Weg gefunden.”

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings 2:3 i.O.

Den Schwenninger Wild Wings gelingt ein kleiner Coup in Köln. Dreimal führen die Gäste, der 3. Treffer in der Overtime reicht dann auch zum Sieg.

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 57 Brady Austin – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maximilian Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 19 Frederik Storm, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

SWW – 60 Joacim Eriksson – 6 Daryl Boyle, 53 Alex Trivellato – 89 Zach Senyshin, 88 Kyle Platzer, 47 Alexander Karachun; 54 Ben Marshall, 78 Will Weber – 94 Phil Hungerecker, 90 Tylor Spink, 96 Tyson Spink; 37 Thomas Larkin, 4 Jordan Murray – 93 Sebastian Uvira, 64 Boaz Bassen, 9 Philip Feist; 16 Arkadiusz Dziambor – 3 Teemu Pulkkinen, 18 Daniel Neumann, 73 Matt Puempel



Die Tore erzielten:

0:1 (22:59) Murray (Neumann)

1:1 (31:24) Grenier (Bailen, MacLeod) PP1

1:2 (47:09) Hungerecker (Spink, Spink)

2:2 (57:52) Almquist (Tuomie, Currie)

2:3 (61:11) Marshall (Platzer, Karchun)

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 27 Sebastian Steingross (86 Tom Giesen, 54 JP Priebsch)

Strafen: KEC – 2 Min.; SWW – 4 Min.



Zuschauer: 16.604

Fotostrecke zum Spiel

Haie - Wild Wings © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024



Augsburger Panther – Löwen Frankfurt 4:1

Nach 4 Siegen am Stück kassieren die Löwen einen Dämpfer. Dabei spricht Neuzugang Daniel Pfaffengut vor dem Spiel über seine Eingewöhnung in Frankfurt und die Ambitionen seiner Mannschaft: “Ich bin schon im Sommer nach Frankfurt gezogen und habe mich sofort in die Stadt verliebt. Ich fühle mich pudelwohl und bin sehr gut aufgenommen worden im Sommer von den deutschen Jungs. Ich fühle mich unglaublich wohl mit der Mannschaft. Wir haben extrem gute Spieler, einen extrem tiefen Kader. Ich glaube, da geht dieses Jahr etwas.”

Die Löwen haben sich mit dem zweimaligen Weltmeister Jussi Olkinuora im Tor verstärkt. Pfaffengut schwärmt: “Große Eishockey-Persönlichkeit. Ich denke, da kann sich ganz Eishockey-Deutschland freuen. Wir freuen uns natürlich umso mehr.”

