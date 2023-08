4-Nationen Turnier in FÃ¼ssen: U16-Nationalmannschaft mit einem Sieg und zwei Niederlagen

Artikel anhören Füssen. (PM DEB) Die deutschen U16-Männer haben das 4-Nationen-Turnier in Füssen mit einem Sieg und zwei Niederlagen abgeschlossen. Die Auswahl des U16-Bundestrainers...

Artikel anhören Artikel anhören

Füssen. (PM DEB) Die deutschen U16-Männer haben das 4-Nationen-Turnier in Füssen mit einem Sieg und zwei Niederlagen abgeschlossen.

Die Auswahl des U16-Bundestrainers Robin Beckers trat von Mittwoch bis Freitag in drei aufeinanderfolgenden Spielen gegen die Nationalmannschaften aus Österreich, der Slowakei und der Schweiz an.

Für das U16-Team war das Turnier das erste Kräftemessen auf internationalem Niveau in der neuen Spielzeit 2023/2024. Nachdem es an den ersten beiden Turniertagen keinen Erfolg zu feiern gab (3:4 gegen Österreich, 1:6 gegen die Slowakei), holte die DEB-Auswahl zum Abschluss einen 3:1-Sieg gegen die Schweiz.

Als nächste U16-Maßnahme steht im kommenden Oktober ein Turnier in Vierumäki (FIN) an.

U16-Bundestrainer Robin Beckers mit seinem Turnierfazit: „An sich sind wir gut in das Turnier gestartet, haben dann aber unter gegnerischem Druck einige Probleme im Aufbauspiel offenbart und für uns nicht wünschenswerte Gewohnheiten an den Tag gelegt, die wir als Trainerteam direkt angesprochen haben. Insofern sind wir mit der Entwicklung im Turnierverlauf zufrieden, denn insbesondere beim Erfolg gegen die Schweiz konnten wir sehen, wie das Team unseren Input umgesetzt hat. Einzelne Spieler haben sich gesteigert, unser Spiel war insgesamt gradliniger und weniger verspielt als zum Start der drei Tage. Für das Trainerteam war es eine lehrreiche und angenehme Zeit mit der Mannschaft, weil die Spieler und der Staff um das Team herum harmonisch und zielorientiert zusammengearbeitet haben. Das hat mir persönlich den Einstieg in die neue Saison erleichtert.“

Spiele der U16-Nationalmannschaft:

16.08.2023 | Österreich – Deutschland 4:3 (Tore: F. Schloßnikel, Q. Schlager, T. Fürst)

17.08.2023 | Deutschland – Slowakei 1:6 (Tor: L. Greil)

18.08.2023 | Deutschland – Schweiz 3:1 (Tore: L. Greil, L. Buschbeck, M. Geppert.)

Ausführliche Statistiken gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u16/

3947 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten