3:6 Niederlage im Testspiel gegen Buchloe

Landsberg. (PM Riverkings) Einiges hatten sich die Riverkings im einzigen Vorbereitungsspiel des Wochenendes vorgenommen. Allerdings konnten sie das unter der Woche trainierte im Testspiel...

Landsberg. (PM Riverkings) Einiges hatten sich die Riverkings im einzigen Vorbereitungsspiel des Wochenendes vorgenommen.

Allerdings konnten sie das unter der Woche trainierte im Testspiel beim ESV Buchloe nur zeitweise umsetzen.

Zwar startete man gut in die Partie und ging in der siebten Minute in doppelter Überzahl durch Florian Reicheneder in Führung, jedoch verlor man mit der Dauer des ersten Drittels etwas den Zugriff auf das Spiel. So konnte Marc Krammer in der 13. Minute ebenfalls in doppelter Überzahl zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel gelang es zunächst Alexander Krafczyk und dann im Doppelpack gleich wieder Alexander Krafczyk in der 24. und 26. Minute mit zwei Treffern auf 3:1 davonzuziehen. In der Folge entwickelte die Mannschaft von Trainer Martin Hoffmann mehr Zug zum Tor, scheiterte jedoch immer wieder am gut haltenden Torwart von Buchloe oder wie Frantisek Wagner, am Torgehäuse. Trotz einiger guter Chancen ging man mit einer 3:1-Führung für die Hausherren in die zweite Pause.

Im letzten Drittel waren gerade 7 Sekunden gespielt, als Felix Schurr in Buchloes Überzahl den Treffer zum 4:1 erzielte. In der 46. Spielminute gelang Filip Bergsdorf der Anschlusstreffer zum 4:2, ehe nur eine Minute später Michal Petrak das 5:2 für Buchloe erzielen konnte. Ebenfalls in der 47. Spielminute verkürzte Frantisek Wagner auf 5:3. Der HC Landsberg versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um noch weitere Treffer zu erzielen, und nahm kurz vor dem Ende Torwart Michael Güssbacher zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Das nutzte Alexander Krawczyk mit seinem dritten Treffer zum 6:3-Endstand aus.

Trainer Martin Hoffmann sagte: „Wir haben diese Woche eigentlich das Zweikampfverhalten im eigenen Drittel trainiert. Dies konnten wir jedoch nur phasenweise umsetzen. Auf uns wartet in den nächsten drei Wochen noch einiges an Arbeit. Das junge Team muss in dieser neuen Konstellation zusammenfinden und Automatismen entwickeln, um die kleinen individuellen Fehler abzustellen. Daran werden wir in den nächsten Tagen weiter hart arbeiten, dazu ist die Vorbereitung natürlich in erster Linie da. Natürlich ärgern uns solche Niederlagen sehr, insbesondere da wir in Buchloe viele treue Fans dabei hatten. Diese wollten wir natürlich mit einem Sieg belohnen. Das ist uns heute leider nicht gelungen.“