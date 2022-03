3:6-Heimniederlage fÃ¼r die LÃ¶wen â€“ Spiel vier am Dienstag in WeiÃŸwasser

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben auch das zweite Heimspiel der Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse mit 3:6 (0:2/3:1/0:3) verloren. Es war...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben auch das zweite Heimspiel der Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse mit 3:6 (0:2/3:1/0:3) verloren.

Es war der dritte Sieg der Auswärtsmannschaft im dritten Spiel. Die Füchse führen in der Serie nun mit 2:1-Siegen. Das Match selbst hatte einiges zu bieten, die Tölzer drehten einen 0:2-Rückstand in eine zwischenzeitliche 3:2-Führung, mussten sich aber nach individuellen Fehlern am Ende verdient mit 3:6 geschlagen geben, da die Paradereihe der Füchse ihre Chancen effektiv nutzte.

Das Spiel begann aus Tölzer Sicht denkbar schlecht. Aus einem Gewühl im und um den Torraum von Löwen-Keeper Jimmy Hertel heraus fiel das 0:1, das nach Video-Beweis anerkannt wurde. Mit dem 0:2 ging es zum ersten Pausentee.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Tölzer deutlich verbessert. Lubor Dibelka gelang in Überzahl der Anschlusstreffer, allerdings verletzte sich in dieser Szene Tyler McNeely und fällt nun wohl aus. Maximilian Leitner glich nach starkem Pass von Dominik Bohac aus zum 2:2 und Nico Kolb brachte die Löwen zwei Minuten vor der Drittelpause erstmals in Front. Doch ein individueller Fehler führte, wie schon in Spiel eins, kurz vor der Pause zu einem Treffer der Gäste und damit zum 3:3.

Im letzten Durchgang legten die Cracks aus Weißwasser bereits nach gut 20 Sekunden das 3:4 vor und spätestens nach dem 3:5 (44.) war die Vorentscheidung gefallen. Am Ende setzten sich die Gäste mit 3:6 durch und gehen nun mit einer 2:1-Führung ins vierte Spiel.

Dieses findet am Dienstag, 22.03.2022, um 19:30 Uhr in der Eisarena Weißwasser statt.

Das nächste Heimspiel in der Tölzer RSS-Arena wird am Freitag, 25.03.2022, um 19:30 Uhr angepfiffen. Eintrittskarten sind über den Ticketshop auf der Homepage, die bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.

Zudem wurden die Zugangsregeln gelockert, ab sofort darf die FFP2-Maske am Sitz- oder Stehplatz abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Zugangsregeln im Detail sind hier zu finden: https://toelzereissport.de/arena/hygienekonzept/