3:6 Eispiraten unterliegen Kassel

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Gastspiel bei den Kassel Huskies mit 3:6 verloren. Nachdem die Westsachsen zwischenzeitlich gar mit 1:5 zurücklagen, kämpften sie sich...

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Gastspiel bei den Kassel Huskies mit 3:6 verloren. Nachdem die Westsachsen zwischenzeitlich gar mit 1:5 zurücklagen, kämpften sie sich zwar noch einmal in die Partie zurück, mussten sich den Schlittenhunden letztlich dennoch verdient geschlagen geben.

Die Crimmitschauer starteten denkbar schlecht in ihr Gastspiel bei den Kassel Huskies. Nachdem Vantuch recht schnell auf die Strafbank musste, war es Ryan Olsen, welcher die Huskies nach 89 Sekunden mit seinem Powerplay-Treffer in Führung schoss – 0:1 (2.). Auch in der Folge war der Tabellenführer der zweiten Liga tonangebend und wusste dies auch auf die Anzeigetafel zu bringen. Denis Shevyrin bekam zu viel Platz, umkurvte Michael Bitzer und schloss mit einem Schuss ins lange Eck zum 0:2 ab (5.). Die Eispiraten versuchten sich fortan in das Spiel rein zu kämpfen, mussten nach zwölf Minuten allerdings einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Nachdem Neuzugang Sam Vigneault, der für den angeschlagenen Mathieu Lemay spielte und somit sein DEL2-Debüt feierte, zunächst den Anschlusstreffer verpasste, war es Lukas Laub der eine unübersichtliche Aktion vor Michael Bitzer nutzte und zum 0:3 einschob.

Die Eispiraten steckten aber nicht zurück und kamen zum 1:3-Anschlusstreffer gegen den Ligaprimus aus Kassel. Patrick Pohl erzielte nach 16 Minuten seinen sechsten Saisontreffer – wenn auch im zweiten Anlauf. Zunächst traf er den im Tor liegenden Verteidiger, im Nachschuss zappelte dann aber doch das Netz.

Doch die Schlittenhunde behielten auch im zweiten Abschnitt die absolute Kontrolle über diese Begegnung und bewiesen eindrucksvoll, weshalb sie auf Platz eins in der DEL2 stehen. Dennis Shevyrin traf nach 33 Minuten zunächst zum 1:4, Philippe Cornet erhöhte nach 38 gespielten Minuten sogar auf 1:5. In selbiger Minute waren es aber auch die Eispiraten, die noch einmal einnetzen konnten. Neuzugang Sam Vigneault spielte sich durch das ganze gegnerische Drittel und hatte letztlich sogar noch das Auge für den freistehenden Lukáš Vantuch. Der Tscheche bedankte sich und verkürzte mit seinem Tip-In auf 2:5 (38.).

Die Eispiraten witterten nun scheinbar ihre Chance, starteten im Schlussabschnitt richtig gut. Jedoch dauerte es lange, bis die Westsachsen eine ihrer Möglichkeiten auch nutzen konnten. Timo Gams bezwang Jerry Kuhn im dritten Anlauf und verkürzte noch einmal auf 3:5 (52.). Auch in der Folge hatten die Crimmitschauer, bei welchen mittlerweile Ilya Andryukhov im Tor stand, gute Einschussmöglichkeiten, ein weiteres Tor gelang den Crimmitschauern jedoch nicht. Spätestens als Andryukhov sein Gehäuse verließ und Clarke Breitkreuz zum 3:6 einschießen konnte, schien der Drops gelutscht.

Zwar kämpften sich die Mannen von Mario Richer zurück in diese Partie und gaben sich niemals in dieser Begegnung auf, doch die Huskies untermauerten mit einem starken Auftritt einmal mehr, weshalb sie recht unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz in der DEL2 stehen.

Torfolge (3:1, 2:1, 1:1):

1:0 Ryan Olsen (Troy Rutkowski) 01:29 – PP1

2:0 Denis Shevyrin (Marco Müller, Eric Valentin) 04:58

3:0 Lukas Laub (Ryan Olsen) 11:05

3:1 Patrick Pohl 15:09 – PP1

4:1 Denis Shevyrin 32:37

5:1 Philippe Cornet (Lukas Laub, Ryan Olsen) 37:21

5:2 Lukáš Vantuch (Samuel Vigneault) 37:46

5:3 Timo Gams (Patrick Pohl, Niklas Heyer) 51:57

6:3 Clarke Breitkreuz (Ryon Moser) 59:44