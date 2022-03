3:6! DÃ¤mpfer fÃ¼r die EisbÃ¤ren gegen Straubing

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben nach zuletzt zwei Siegen wieder verloren. Die Berliner unterliegen den Straubing Tigers im Nachholspiel des 45. Spieltages...

Die Berliner unterliegen den Straubing Tigers im Nachholspiel des 45. Spieltages der PENNY DEL Saison 2021/22 mit 3:6. Trotz dieser Niederlage bleiben die Eisbären Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga.

Elsner (16.) erzielte für Straubing den ersten Treffer der Partie. Im Mitteldrittel drehten Blaine Byron (32./SH1) in Unterzahl, Giovanni Fiore (38.) sowie Marcel Noebels (40./PP1) im Powerplay diesen Vorsprung der Gäste in eine 3:1-Führung für den Hauptstadtclub. Die Straubinger konnten jedoch im Schlussabschnitt durch Treffer von Elsner (42.) und Leier (44.) innerhalb von 105 Sekunden wieder ausgleichen. In der 48. Spielminute sorgte Tuomie (48.) dann für die erneute Führung der Gäste und Akeson (52.) erzielte in der Folge das 5:3 aus Sicht der Straubing Tigers. Mouillierat (59./EN) traf kurz vor Schluss ins leere Berliner Tor zum 6:3-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Dienstag, den 29. März. Dann sind die Augsburger Panther zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Endergebnis

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 3:6 (0:1, 3:0, 0:5)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Mik, Després – Noebels, Boychuk, Bokk; Fiore, Nielsen, Clark; Veilleux, Byron, Zengerle; Streu, Wiederer, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Straubing Tigers: Vogl (Parks) – Kohl, Brandt; Scheid, Schopper; Lampl, Zimmermann; Klein – Akeson, Connolly, Tuomie; Mouillierat, Mulock, Samanski; St. Denis, Balisy, Leier; Elsner, Brunnhuber, Schönberger – Trainer: Tom Pokel

Tore

0:1 – 15:30 – Elsner (Balisy, Leier) – EQ

1:1 – 31:00 – Byron (Müller, Nielsen) – SH1

2:1 – 37:33 – Fiore (Byron, Zengerle) – EQ

3:1 – 39:00 – Noebels (Zengerle, Boychuk) – PP1

3:2 – 41:51 – Elsner (Schönberger, Brandt) – EQ

3:3 – 43:36 – Leier (Balisy, Scheid) – EQ

3:4 – 47:48 – Tuomie (Kohl) – EQ

3:5 – 51:05 – Akeson (Connolly) – EQ

3:6 – 58:46 – Mouillierat (Akeson) – EN

Strafen

Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten

Straubing Tigers: 4 (0, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Marc Iwert, Marian Rohatsch (Maksim Cepik, Nikolaj Ponomarjow)

Zuschauer 7.051