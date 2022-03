3:6-Auftaktniederlage fÃ¼r die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben am Mittwochabend das Auftaktmatch der Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse in der heimischen RSS-Arena verloren. Vor...

Vor 1.147 Zuschauern mussten sich die Buam mit 3:6 (1:2/1:2/1:2) geschlagen geben.

Die Hausherren konnten gegen die Gäste aus Weißwasser mit drei kompletten Blöcken in die Partie gehen und erwischten einen guten Auftakt. Tölz bestimmte in der Anfangsphase das Spiel, auch wenn die Füchse bei einem vergeben Penalty die Chance zur Führung hatten. Wenig später traf Cam Spiro im Slot per Direktabnahme zum 1:0. Doch Weißwasser antwortete prompt mit dem Ausgleich und ging vor dem ersten Pausentee in Führung. „In den ersten sechs Minuten hat die Mannschaft gezeigt, was ich sehen wollte. Dann haben wir durch einen blöden Fehler den Ausgleich kassiert und das Momentum verloren“, berichtete Löwen-Trainer Kevin Gaudet.

Ähnlich verlief sich das Spielgeschehen im zweiten Durchgang. Ian Brady besorgte in Überzahl den Ausgleich. Fast im direkten Gegenzug fiel das 2:3. Das vermeintliche 3:3 der Buam wurde nach Video-Beweis nicht anerkannt, drei Sekunden vor der zweiten Pause führte eine Einzelaktion der Füchse zum 2:4. „Wir waren zu Beginn des zweiten Drittels wieder besser im Spiel, dann hat wieder ein blöder Fehler zum Gegentor geführt und das 2:4 war dann der Knackpunkt“, sagte Gaudet weiter.

Im Schlussabschnitt versuchten es die Löwen noch einmal, allerdings biss man sich an der massiven Defensive des Teams aus Weißwasser die Zähne aus und die Gäste stellten auf 2:5. Tyler McNeely brachte die Gastgeber zwar noch einmal auf 3:5 heran. Trotz intensiver Bemühungen war der Abwehrriegel der Füchse aber nicht mehr zu knacken. Den Schlusspunkt setzten wieder die Gäste aus der Lausitz, die elf Sekunden vor Ende mit dem Empty Net zum 3:6-Endstand den Sack zumachten.

Bereits am heutigen Donnerstag machten sich die Tölzer auf den Weg nach Weißwasser, wo am Freitag, 18.03.2022, um 19:30 Uhr das zweite Duell steigt und die Buam alles geben werden, um die Auftaktniederlage vergessen zu machen und die Serie auszugleichen.