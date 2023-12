3:5 gegen die EisbÃ¤ren! Roosters kÃ¶nnen erneut eine 2:0 FÃ¼hrung nicht „vergolden“, unterstreichen gegen Spitzenreiter Berlin aber ihren AufwÃ¤rtstrend

Artikel anhören Iserlohn. (MK / PM Eisbären)) Und am Ende standen die Iserlohn Roosters gegen den aktuellen Tabellenführer in der Penny DEL Eisbären Berlin...

Iserlohn. (MK / PM Eisbären)) Und am Ende standen die Iserlohn Roosters gegen den aktuellen Tabellenführer in der Penny DEL Eisbären Berlin doch mit leeren Händen da.

Mit dem 5:3 Sieg in Iserlohn unterstrich der Hauptstadtclub seine Auswärtsdominanz in der aktuellen Spielzeit erneut und fuhr bereits den zehnten Auswärtssieg in Folge ein.

Roosters bieten den Eisbären Paroli

Beide Teams boten mit Tempo und Spielwitz ein attraktives Startdrittel für die Zuschauer. Berlin überstand die erste Strafe gegen Ronning (3.) trotz guter Schusschancen der Roosters ohne Gegentreffer. Auf der anderen Seite nahm „Comebacker“ Gormley Iserlohns erste Hinausstellung (10.) in Anspruch, aber auch hier hielten sich Jenike & Co schadlos. Berlins Goalie Hildebrand blieb auch gegen LeBlanc (13.) Sieger. Sein gegenüber Jenike war in der 18. Minute fast schon geschlagen, aber Defender Thomas kratzte den Puck vor der Linie noch aus der Gefahrenzone, wie es auch der durch die Schiedsrichter zur Hilfe gezogene Videobeweis bestätigte. 61 Sekunden vor der ersten Pause jubelte dann der Iserlohner Anhang über den Führungstreffer. Gormleys Schuss lenkte Sebok zum 1:0 Pausenstand in die Maschen.

Doppelpacker Sebok

Die Eisbären kamen schwungvoll aus der Kabine und nahmen Jenike im IEC-Tor gleich wieder ins Visier. Den nächsten Treffer aber erzielten die Gastgeber. Sebok wurde von Bender über die rechte Seite freigespielt, der zog in Richtung Tor und vollendete sehenswert zum 2:0 ins rechte Eck. Quaas´ Strafe (27.) konnten die Berliner trotz Top-Torchancen von Tiffels und Noebels nicht nutzen. Mit Mann, Maus und einem starken Jenike stemmten sich die Iserlohner gegen das Eisbären-Powerplay. Nowaks Hinausstellung hatten die Hauptstädter gerade überstanden, als sich Müller bis vor Jenike durchspielen konnte, aber von Iserlohns Kapitän Labrie gehakt wurde. Erneut stemmten sich die Roosters gegen ein starkes Überzahlspiel der Berliner. Dieses Mal jedoch konnten die Aubin-Schützlinge ihre Chance durch Descheneaus Anschlusstreffer (33.) zum 2:1 nutzen. Gormley und LeBlanc (beide 38.) verpassten kurz vor der zweiten Pause den dritten Iserlohner Treffer. Im Stile eines absoluten Top-Teams schlugen dann erneut die Eisbären zu. Boychuk glich für seine Farben zum 2:2 aus. Die Freude über den Ausgleich hielt bei den Gästen allerdings nur 22 Sekunden an, denn Shinkaruk brachte die Hausherren erneut in Führung. Pause!

„Die beiden Gegentore waren ein bisschen unnötig, aber wir haben eine schnelle Antwort gefunden“, erklärte Iserlohns Verteidiger Emil Quaas in der Pause bei MagentaSport.

Eisbären eiskalt im Stile einer Top-Mannschaft

Im dritten Abschnitt jubelten die Gäste in der 44. Minute erneut, nachdem Ronning von der blauen Linie getroffen hatte. Labries Strafe (48.) setzte die Roosters einmal mehr stark unter Druck. Ellis nutzte das Powerplay zum 3:4. Die Eisbären beschäftigten die Roosters klug und nahmen damit einige Zeit von der Uhr. Bolands Strafe (54.) überstanden die Gastgeber. Jentzsch für Iserlohn und Eisbär Cormier folgten allerdings wenig später in der hektischen Schlussphase auf die Strafbank. 90 Sekunden vor Spielende opferte Iserlohn Keeper Jenike für einen weiteren Feldspieler. Nur 13 Sekunden später traf erneut Ellis ins verwaiste Iserlohner Tor zum 3:5 Endstand.

Am Sonntag treten die Iserlohn Roosters zum Westderby bei der Düsseldorfer EG an. Die Eisbären empfangen ab 15 Uhr Krisenklub Adler Mannheim in der Mercedes-Benz Arena.

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Nach einem holprigen Start haben wir gut zurück ins Spiel gefunden. Im letzten Drittel haben wir gezeigt, welche Qualität in der Mannschaft steckt, ein solches Spiel letztlich noch zu drehen. Unser Powerplay hat heute einen wichtigen Ausschlag gegeben. Das sollten wir auf jeden Fall mit in das Spiel gegen Mannheim am Sonntag nehmen.“

Endergebnis

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 5:3 (1:0, 2:2, 0:3)

Aufstellungen

Iserlohn Roosters: Jenike (Reich) – Labrie (C), Thomas; Gormley, Ugbekile; Quaas, Bender; Rausch – Shinkaruk, Cornel (A), Boland; Dal Colle, Leblanc (A), Jentzsch; Schiemenz, Sebök, Ziegler; Broda, Jahnke, Rutkowski – Trainer: Doug Shedden

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Melchiori, Ellis (A); Müller (C), Finkelstein; Geibel, Nowak; Bettahar – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Eder, Ronning;

Veilleux, Cormier, Descheneau; Mik, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 18:59 – Sebök (Gormley) – PP1

2:0 – 23:36 – Sebök (Bender) – EQ

2:1 – 32:13 – Descheneau (Noebels, Ellis) – PP1

2:2 – 32:13 – Boychuk (Pföderl) – EQ

3:2 – 38:44 – Shinkaruk (Boland, Cornel) – EQ

3:3 – 43:29 – Ronning (Tiffels) – EQ

3:4 – 48:20 – Ellis (Pföderl) – PP1

3:5 – 58:43 – Ellis (Müller) – EN

Strafen Iserlohn Roosters: 12 (2, 4, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Sirko Hunnius, Marc Iwert (Jan Philipp Priebsch, Patrick Laguzov)

Zuschauer 4.134

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Eisbaeren Berlin © by Sportfoto-Sale 2023 (JB)