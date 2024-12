3:5! Eispiraten mÃ¼ssen sich Bad Nauheim beugen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim nicht siegreich gestalten können. Die Westsachsen mussten sich den...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim nicht siegreich gestalten können.

Die Westsachsen mussten sich den Kurstädtern vor 1.823 Zuschauern im Sahnpark mit 3:5 geschlagen geben.

Jussi Tuores stand auch zwei Tage nach der 2:3-Overtime-Niederlage in Selb das gleiche Personal zur Verfügung. So musste der finnische Coach weiterhin auf Tim Lutz, Colin Smith, Mirko Sacher und Rihards Marenis verzichten. Im Tor erhielt am heutigen Sonntag Oleg Shilin den Vorzug. Der DEL2-Goalie der Saison 2024/25 kam nach einer Verletzungspause erstmals seit dem 15. November wieder zum Einsatz.

Beide Teams taten sich in einer zerfahrenen Anfangsphase zunächst schwer. Dabei waren es die Nauheimer, die im Offensivgang erst einmal griffiger wirkten und auch die ersten Warnschüsse abgaben. Den ersten Treffer der Partie erzielten aber die Eispiraten! Vinny Saponari traf mit der Rückhand an der kurzen Ecke zum viel umjubelten 1:0 für die Hausherren (8.), die in der Folge immer besser reinkamen und kurze Zeit gut und gerne auch noch weiter hätten erhöhen können.

Der erneute Jubel blieb vorerst aus – zumindest auf Seiten der Pleißestädter. In numerischer Überzahl waren es nämlich die Gäste, die zum 1:1 treffen konnten. Zach Kaiser hielt seine Kelle ideal rein und fälschte den Schuss, unhaltbar für Oleg Shilin, zum Ausgleich ab. Spielbestimmend war nach dem Tor der Kurstädter kein Team so richtig. Unstimmigkeiten und Fehlpässe bestimmten in dieser Phase das Spiel. Mit dem Lucky Punch kurz vor Ende des ersten Drittels konnten die Gastgeber jedoch erneut in Front gehen. Dominic Walsh wurde auf die Reise geschickt und behielt unter Druck das Auge für den mitgelaufenen Tobias Lindberg – der schwedische Goldhelm ließ sich nicht zweimal bitten und schob zum 2:1 ein (19.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten konnten beide Teams zunächst gute Möglichkeiten verbuchen. Bettahar und Reichel scheiterten an Jerry Kuhn, Scott Feser wurde bei seiner Möglichkeit unsanft von den Beinen geholt. Gejubelt wurde indes kurze Zeit später im spärlich gefüllten Gästeblock. Tim Coffman fing einen Aufbaupass der Westsachsen ab und ließ Oleg Shilin mit seinem maßgenauen Schuss keine Abwehrchance (27.). Und das Team von Mike Pellegrims konnte die Partie sogar drehen. Jordan Hickmott überwand Shilin erneut und stellte für seine Farben auf 2:3 (31.).

Auch der Start des Schlussdrittels verlief für die Eispiraten alles andere als nach Maß. Mit einem strammen Schuss ins lange Eck sorgte erneut Taylor Vause für das nächste Tor der Hessen – 2:4 für den EC Bad Nauheim (43.). Die Mannschaft von Jussi Tuores wirkte nun ein wenig konsterniert, besaß aber weiter den Willen, erneut aufs Scoreboard zu kommen und das Ruder herumzureißen. In einer Powerplaysituation konnten die Westsachsen dann ihren dritten Treffer erzielen. Tobias Lindberg fälschte einen Schuss unhaltbar für Jerry Kuhn ab und sorgte so für den 3:4-Anschluss (47.), mit welchem noch einmal Hoffnung im weiten Rund aufkam.

Lange hielt die Hoffnung jedoch nicht. Roman Zaps Fehlpass in den Schläger von Rik Gaidel besiegelte den Endstand. Der Stürmer der Hessen zog trocken ab und überwand Oleg Shilin ein fünftes Mal (50.). Die Eispiraten warfen im Nachgang noch einmal alles in die Waagschale. Doch auch mit der Herausnahme des Torhüters zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers brachte keinen Ertrag.

Torfolge (2:1, 0:2, 1:2):

1:0 Vinny Saponari 07:11 1:1 Zach Kaiser (Brent Aubin, Taylor Vause) 13:22 – PP1 2:1 Tobias Lindberg (Dominic Walsh) 18:34 2:2 Tim Coffman 26:33 2:3 Jordan Hickmott (Kevin Orendorz, Philipp Bidoul) 30:11 2:4 Taylor Vause 42:39 3:4 Tobias Lindberg (Scott Feser, Rayan Bettahar) 46:11 – PP1 3:5 Rik Gaidel 49:37

Zuschauer: 1.823

