3:4 nach Overtime! Eispiraten holen einen Zwei-Tore-RÃ¼ckstand noch auf, verlieren ihren Home Opener aber knapp

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das erste Spiel der Saison 2024/25 nicht siegreich gestalten können. Vor 3.915 Zuschauern im Sahnpark unterlagen die...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das erste Spiel der Saison 2024/25 nicht siegreich gestalten können.

Vor 3.915 Zuschauern im Sahnpark unterlagen die Westsachsen den Ravensburg Towerstars mit 3:4 in der Overtime. Zuvor holten die Mannen von Jussi Tuores einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand auf.

Vor dem Start in die Hauptrunde 2024/25 mussten die Crimmitschauer bereits einige Rückschläge mit Blick auf das Personal verkraften. Neben Thomas Reichel (Oberkörperverletzung), Mirko Sacher (Unterkörperverletzung) und Denis Shevyrin (Erkältet), fehlte auch Dominic Walsh, welcher erneut mit Augenproblemen ausfiel. Kurzfristig mit dabei war dafür Felix Thomas, der bis zuletzt vertragslos war, sowie Marat Khaidarov aus Bremerhaven.

Die Mannschaft von Jussi Tuores kam stark ins Spiel und konnte, angefeuert von 3.915 Fans im Sahnpark, auch gleich einige gute Akzente setzen. Die Ravensburger kamen schließlich aber immer besser rein und nutzten ihre Chance in numerischer Überzahl. Nachdem Gregory Kreutzer in die Kühlbox musste, war es Nick Latta, der mit einem strammen Schuss für das 0:1 in der 10. Minute sorgte.

Die Eispiraten steckten jedoch nicht auf und konnten vor allem in der anschließenden Powerplay-Situation große Gefahr ausstrahlen. Aus zentraler Position behielt Tobias Lindberg hier Übersicht und bediente Rihards Marenis, der mit seinem Onetimer zum 1:1 einschoss und Ilya Sharipov gar keine Abwehrchance ließ (15.). Einem weiterhin offenen Schlagabtausch, mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, folgte schließlich die erste Pausensirene.

Die Crimmitschauer kamen mit einer optischen Überlegenheit aus der Kabine, erneut waren es aber die Towerstars, die netzen konnten. Julian Eichinger zog einfach mal ab und der Puck landete über der Schulter von Oleg Shilin im Winkel (24.). Die Ravensburger konnten in einer überaus körperbetonten Partie dann weiter erhöhen: Im Powerplay war es erneut Nick Latta, dessen Schuss im langen Eck einschlug – 1:3 (29.).

In der Folge wurde es hitzig! Nachdem Rihards Marenis vor dem Tor der Gäste hart arbeitete, kochte die Situation über. Der lettische Nationalspieler leistete sich schließlich einen Faustkampf mit Leonhard Korus. Zusätzlich landeten auf Seiten der Eispiraten Vinny Saponari, Till Michel und Ladislav Zikmund auf der Strafbank – die Westsachsen mussten erneut in Unterzahl ran. Nachdem das Team von Chefcoach Jussi Tuores diese schadlos überstand, gab es im Sahnpark auch wieder etwas zu jubeln. In Überzahl war es Gregory Kreutzer, der an der blauen Linie abzog und die Hartgummischeibe in das Gehäuse der Towerstars zimmerte –2:3 (39.).

Der Anschlusstreffer gab den Eispiraten Aufwind. Mit Beginn des dritten Durchgangs konnten sich die Crimmitschauer schnell gute Möglichkeiten erarbeiten und immer wieder im Drittel der Gäste festsetzen. Für ihre Offensivbemühungen wurden die Hausherren belohnt. Roman Zap war es, der nach Mario Scalzos Schuss gedankenschnell zur Stelle war und den Puck an Ilya Sharipov zum 3:3-Ausgleich vorbeischob (48.).

Folglich entwickelte sich wiede ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams gute Möglichkeiten verbuchen konnten. In dieser Phase rückten vor allem Oleg Shilin und sein Gegenüber Ilya Sharipov in den Mittelpunkt, parierten teilweise bärenstark und sorgten letztlich dafür, dass die Begegnung mit einer Punkteteilung in die Overtime ging. Die Eispiraten hatten hier zunächst mehr Puckbesitz, mussten nach einem vermeintlichen Schubser von Tobias Lindberg dann aber in Unterzahl ran. Simon Sezemsky entpuppte sich als Nutznießer dieser Situation und überwand Oleg Shilin mit seinem Schlenzer ins lange Eck – der 3:4-Endstand in einer durchaus aufregenden ersten Partie der Saison 2024/25.

Torfolge (1:1, 1:2, 1:0, 0:1):

0:1 Nick Latta (Simon Sezemsky, Adam Payerl) 09:46 – PP1 1:1 Rihards Marenis (Tobias Lindberg, Gregory Kreutzer) 14:10 – PP1 1:2 Julian Eichinger (Lukas Mühlbauer, Maximilian Hadraschek) 23:36 1:3 Nick Latta (Simon Sezemsky, Lukas Mühlbauer) 28:29 – PP1 2:3 Gregory Kreutzer (Colin Smith, Vinny Saponari) 38:41 – PP1 3:3 Roman Zap (Mario Scalzo) 47:01 3:4 Simon Sezemsky 64:11 – PP1

Zuschauer: 3.915