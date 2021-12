3:4 Heimpleite gegen Schwenningen! Iserlohn Roosters rutschen immer tiefer in den Tabellenkeller

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters rutschen in der Deutschen Eishockey Liga immer tiefer in den Abstiegskampf. Gegen den Vorletzten Schwenninger Wild Wings boten die...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters rutschen in der Deutschen Eishockey Liga immer tiefer in den Abstiegskampf. Gegen den Vorletzten Schwenninger Wild Wings boten die Sauerländer über weite Strecken eine dürftige Vorstellung und unterlagen mit 3:4 in der Verlängerung.

Die Verunsicherung der Roosters, die aus den letzten zwölf Spielen nur zwei Siege einfahren konnten, war von Beginn an spürbar. Zum Teil haarsträubende Abspielfehler eröffneten den Gästen immer wieder Torchancen. Allein Jenike im Iserlohner Tor verhindert in der Anfangsphase einen frühen Rückstand. Schwenningen spielte beharrlich weiter und münzte die Überlegenheit durch Treffer von Görtz (11.) und Zaborsky (16., PP) in eine verdiente 2:0 Pausenführung aus ihrer Sicht um.

Im Mittelabschnitt konnten die Gastgeber schnell Hoffnung schöpfen. O´Connor, der seinen Vertrag in Iserlohn frisch bis 2024 verlängert hat, traf in Überzahl nach 21 Sekunden zum 1:2 Anschlusstreffer. Mehr sprang allerdings nicht in diesem von beiden Teams weiterhin auf überschaubarem Niveau vorgetragenen Drittel heraus.

Im Schlussdrittel schien Zaborsky (44.) mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 1:3 die Weichen auf Sieg für Schwenningen zu stellen. Als Schwenningens Görtz in der 46. Minute eine Hinausstellung kassierte, opferte Iserlohns Headcoach Brad Tapper, quasi mit dem Mute der Verzweiflung (47.), mit Erfolg seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler. Bailey verkürzte zum 2:3. Iserlohn damit wieder zurück im nun sehr hektischen Spiel. Ein völlig überflüssiger Bandencheck von Schwenningens Weber gegen Iserlohns Broda brachte nach einer handfesten Auseinandersetzung u.a. mit Jentzsch die Iserlohner für fünf Minuten in Überzahl. Acolatses Schlagschuss (51.) von der blauen Linie schlug zum 3:3 hinter Wild Wings Goalie Eriksson ein. Alles wieder bei Null damit. Mit dem Schwung des Ausgleichs hatten die Roosters in den Schlussminuten zwar ein Chancenplus, aber der Siegtreffer gelang keinem der beiden Teams mehr.

In der nachfolgenden Overtime benötigten die Gäste ganze 19 Sekunden für den Siegtreffer durch Robak. Der stand völlig „blank“ vor Jenike, nachdem Zaborsky an der Bande Bailey und O´Connor wie Schülerspieler aussteigen ließ und den Puck vors Tor spielen konnte. Robak hatte in seinem 100. DEL Spiel keine Mühe den Puck im Tor zu versenken. Mit hängenden Köpfen verließen die Roosters das Eis und die 1959 Zuschauer fluchtartig die Halle.

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings © by Sporfoto-Sale 2021 (J. Brüggemann)



Nächster Anlauf am Freitag gegen Aufsteiger Bietigheim

Fest steht, dass die Sauerländer seit ihrer coronabedingten Pause Ende Oktober nicht mehr in die Spur gefunden haben. Aus den letzten neun Spielen nach der Deutschland-Cup Pause holte das Tapper-Team lediglich acht Zähler. Zu wenig, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Statt um die Playoffs, spielen die Sauerländer aktuell gegen den Abstieg. Das ist die bittere Realität. Ursachenforschung ist, wie schon so oft in den letzten Wochen, einmal mehr angesagt. Konsequenzen sind nicht völlig ausgeschlossen. Bei noch 29 ausstehenden Spielen in der Hauptrunde lässt sich mit den richtigen Schlussfolgerungen und der sicherlich vorhandenen individuellen Qualität im Kader die Talfahrt noch umkehren.

Die nächste Möglichkeit dazu haben die Männer vom Seilersee am kommenden Freitag gegen den Tabellenletzten und Aufsteiger aus Bietigheim.