3:4! Eispiraten unterliegen Krefeld knapp – Doppelpack von Kretschmann

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch das dritte Spiel in dieser Woche nicht siegreich gestalten können und zudem ihre erste...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch das dritte Spiel in dieser Woche nicht siegreich gestalten können und zudem ihre erste Heimniederlage in der Saison 2023/24 einstecken müssen.

Mit 3:4 unterlagen die Westsachsen den Krefeld Pinguinen am heutigen Abend.

Auch im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine musste Cheftrainer Jussi Tuores weiter auf die verletzten Oleg Shilin und auf Scott Feser verzichten. Ebenfalls nicht mit an Bord war Tamás Kánya, der sich gegen Rosenheim am Freitag eine leichte Oberkörperverletzung zuzog. Auch ohne die drei Akteure sah der finnische Cheftrainer einen disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft im ersten Drittel, welches jedoch nur wenige Höhepunkte für die 2.229 Fans im Sahnpark mit sich brachte. Die beste Möglichkeit für die Eispiraten vergab Hayden Verbeek, der frei im Slot nur die Latte traf. Kurz vor der Pause schlugen dann die Gäste aus Krefeld zu. Maximilian Söll nahm den Schuss von der blauen Linie. Der Puck flog zwischen Freund und Feind vorbei und landete letztlich in den Maschen des Crimmitschauer Tores – 0:1 (19.).

Die Pinguine bauten auf dieser Führung auf und nahmen auch zu Beginn des zweiten Durchgangs das Heft des Handelns in die Hand. Schließlich bekam Christian Kretschmann im Drittel der Eispiraten zu viel Platz und bestrafte dies mit seinem Schuss in den Winkel – 0:2 (30.). Die Mannschaft von Jussi Tuores wirkte in dieser Phase ziemlich konfus, fand aber dennoch die perfekte Antwort. Nach einem Bullygewinn von Colin Smith war es nämlich Vinny Saponari, der mit seinem Schuss über die Matte von Krefelds Goalie Felix Bick zum 1:2 verkürzen konnte (32.). Die Eispiraten waren nun zurück im Spiel und drängten, mit der lautstarken Unterstützung ihrer Fans, auf den Ausgleich, verpassten jedoch mehrere gute Chancen auch in Tore umzumünzen. Auf der Gegenseite war aber auch Christian Schneider gefragt, welcher in den Schlussminuten ein ums andere Mal bärenstark parierte.

Den Schwung aus dem zweiten Drittel nahmen die Westsachsen mit in das letzte Drittel. Und hier war es eine der ersten Möglichkeiten, die zum 2:2 führte. Thomas Reichels Hereingabe in den Slot verwertete Ladislav Zikmund, der nach 43 Minuten zum nicht unverdienten Ausgleich einschoss. Die Crimmitschauer hatten nun Aufwind und begaben sich in eine Drangphase. Ausgerechnet in dieser schlugen die eiskalten Krefelder aber erneut zu. Wieder war es Christian Kretschmann, der vor dem Tor nicht zu stoppen war und zum 2:3 einschoss (48.). Die Eispiraten zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt und hatten alsbald im Powerplay die große Chance, das Spiel erneut auszugleichen. Unglücklicherweise rutschte Mario Scalzo in eben jener numerischen Überzahl weg und machte so unfreiwillig den Weg für Leon Niederberger frei. Der ehemalige Nationalspieler nutzte seinen Breakaway und verwandelte zum 2:4 (52.).

Den Eispiraten rannte nun die Zeit davon und die Pinguine verteidigten ihren Zwei-Tore-Vorsprung nun clever. Einmal mehr zog Jussi Tuores seinen Schlussmann Schneider zugunsten eines weiteren Feldspielers. Diesem Druck konnten die Krefelder letztlich nicht standhalten. Thomas Reichel fälschte eine Hereingabe von Henri Kanninen mit dem Schlittschuh unhaltbar ab und traf so zum 3:4 (59.). Der Anschlusstreffer kam aber zu spät. Zwar rannten die Hausherren noch einmal an, schafften es aber nicht, den Defensivblock der Krefelder und ihren starken Schlussmann Felix Bick ein weiteres Mal zu knacken.

So mussten die Eispiraten auch im dritten Spiel innerhalb einer Woche eine Niederlage hinnehmen und sich erstmals in dieser Spielzeit im heimischen Sahnpark geschlagen geben. Diesen Negativtrend gilt es nun schnell aufzuarbeiten – so stehen am kommenden Wochenende wichtige und prestigeträchtige Spiele gegen die Lausitzer Füchse und die Kassel Huskies an.

Torfolge (0:1, 1:1, 2:2):

0:1 Maximilian Söll (Philipp Kuhnekath, Alexander Weiß) 18:57 0:2 Christian Kretschmann (Philip Riefers, Alexander Ruuttu) 29:29 1:2 Vincent Saponari (Colin Smith) 31:22 2:2 Ladislav Zikmund (Thomas Reichel, Justin Büsing) 42:15 2:3 Christian Kretschmann (Josh MacDonald, Alexander Ruuttu) 47:32 2:4 Leon Niederberger (Felix Bick, Maximilian Adam) 51:26 – SH1 3:4 Thomas Reichel (Henri Kanninen, Tobias Lindberg) 58:03 – EA

Zuschauer: 2.229

Pinguine beenden ihre Negativserie

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten ihre Niederlagenserie durchbrechen und am Sonntagabend in Crimmitschau einen 4:3-Sieg einfahren.

Christian Kretschmann feierte dabei seinen ersten Doppelpack seit seiner Rückkehr zu den Pinguinen.

Die Seidenstädter zeigten sich wenig beeindruckt von der langen Busfahrt und konnten schon im ersten Drittel das Tempo der Hausherren mitgehen. Bei gleicher Schussverteilung, 11:11, nach dem ersten Spielabschnitt waren es die Pinguine, die den ersten Schlag setzen konnten. Maximilian Söll durfte sich über seinen dritten Saisontreffer freuen und brachte den KEV in der 19. Minute mit einem verdeckten Schuss zu einem bekannt psychologisch wichtigen Zeitpunkt in Führung.

Diese konnte Krefeld in der zweiten Periode sogar kurzzeitig erweitern. Christian Kretschmann erzielte in der 30. Minute zuerst den 2:0 Führungstreffer. Obgleich die Eispiraten sich immer wieder Chancen erspielten, kam der Anschlusstreffer fast ansatzlos. Vom Bully weg erarbeitete sich Ex-Pinguin Vinny Saponari die Scheibe und zog zügig ab. KEV-Goalie Felix Bick wurde von dem Schuss offenbar etwas überrascht und ihm rutschte der Puck zwischen Arm und Oberkörper in der langen Ecke durch.

Der Anschlusstreffer gab den Hausherren Aufwind. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts nutzten die Eispiraten diesen, um das Spiel auszugleichen. Erneut eher ein glückliches Produkt eines harten Forecheckings, landete der Puck bei Ladislav Zikmund, der das Spielgerät im förmlich leeren Tor unterbringen konnte.

Der KEV bewies jedoch Moral und konnte endlich aus der Negativ-Spirale ausbrechen. Zuerst eroberten sich die Pinguine dank eines Alexander Ruuttu-Treffers in der 48. Minute die Führung zurück, dann verteidigten sie in Unterzahl erfolgreich das eigene Tor und konnten dank einiger guter Saves von Felix Bick das Ergebnis halten.

Die Vorentscheidung erzielte Leon Niederberger ausgerechnet in der nächsten Unterzahl. Ein Eispiraten-Verteidiger rutschte aus und gab Niederberger die Chance zum Alleingang. Der ließ sich nicht zwei Mal bitten und überwindete Christian Schneider zum 4:2.

Die Schlussminuten versprachen trotzdem große Spannung. Denn Crimmitschau kam zwei Minuten vor der Schlusssirene noch zum 3:4-Anschluss. Thomas Reichelt fälschte einen Schuss von der blauen Linie mit dem Schlittschuh zwischen die Beine von Felix Bick ab. Doch die Pinguine hielten das Ergebnis und sicherten sich in einem dramatischen Finale verdient drei Punkte.

Zahlen zum Spiel

EPC – KEV 3:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Tore: 0:1 (18:57) Söll (Kuhnekath, Weiß), 0:2 (29:29) Kretschmann (Riefers, Ruuttu), 1:2 (31:22) Saponari (Smith), 2:2 (42:15) Zikmund (Reichel, Büsing), 2:3 (47:32) Kretschmann (MacDonald, Ruuttu), 2:4 (51:26)(SH) Niederberger (Bick, Adam)

Schüsse: 36:27

Strafen: 6:10

Zuschauer: 2229

Stimmen zum Spiel

Boris Blank Das war heute ein gutes Spiel von zwei starken Mannschaften. Wir wussten aus der Analyse, dass Crimmitschau stark an der Scheibe ist und gute Plays machen kann. Daher waren wir heute ab der ersten Minute extra konzentriert. Unser Problem war in den letzten Spielen, dass wir nicht an uns geglaubt haben. Heute haben wir wieder das umgesetzt, was wir wollten. Wir waren geduldig, haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen und die Mannschaft hat sich belohnt. Ich bin froh über den Sieg und dass die Jungs mal Luft holen können. Wir müssen trotzdem bis nächste Woche weiter arbeiten und uns darauf vorbereiten, den nächsten Schritt zu machen.

Alexander Weiß Wir hatten jetzt eine lange Durststrecke. Da ist es toll, dass wir uns heute belohnt haben. Wir sind geschlossen und als Team aufgetreten. Zuletzt hat uns das Selbstvertrauen gefehlt und wir waren zu verkrampft. Wir haben viel gesprochen und zusammen nach Lösungen gesucht. Freitag wollte der Puck einfach noch nicht rein, heute hatten wir gegen starke Crimmitschauer ein glücklicheres Händchen.

5281 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten