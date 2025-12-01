3:4! Eispiraten unterliegen Eisbären Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg nicht siegreich gestalten können.

Mit 3:4 unterlagen die Westsachsen den Donaustädtern – trotz eines ansprechenden Auswärtsspiels. Adam McCormick und Doppelpacker Dylan Wruck erzielten die drei Eispiraten-Treffer.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte auf das gleiche Spielermaterial zurückgreifen, wie auch schon am Freitagabend gegen Düsseldorf. Neuzugang Maxim Trépanier blieb nach seiner langen und turbulenten Anreise von über 30 Stunden in Crimmitschau und trat die Busreise nach Regensburg nicht mit an.

Regensburg trifft früh im Spiel – McCormick gleicht per Onetimer aus

Bereits früh im Spiel zeigten die Gastgeber, weshalb sie auf heimischem Eis nur schwer zu bespielen sind. Nach einem Puckverlust im Crimmitschauer Aufbau nutzte Regensburg die erste echte Chance: Constantin Ontl scheiterte zunächst an Reich, doch Alex Berardinelli setzte nach und brachte die Scheibe zum 1:0 über die Linie (3.).

Die Eispiraten brauchten einige Minuten, um in die Partie zu finden, waren jedoch offensiv häufig zu unpräzise im Passspiel und liefen sich immer wieder in der kompakten Regensburger Defensive fest. Erst ein stark herausgespielter Angriff brachte die Pleißestädter zurück ins Spiel: Nach Dominic Walshs Vorarbeit von der Grundlinie vollendete Adam McCormick per Onetimer zum 1:1-Ausgleich (15.).

Regensburg mit schnellem Doppelschlag – Preto trifft im Schlussabschnitt zum 1:4

Regensburg antwortete jedoch im zweiten Drittel mit einem Doppelschlag, der die bis dahin weitestgehend offene Partie kippen ließ. Zunächst sprang ein abgefälschter Schuss zu Kevin Slezak, der trocken zum 2:1 einnetzte (22.), ehe Donat Péter wenig später einen unübersichtlichen Moment vor Reich zum 3:1 nutzte (23.).

In einer zerfahrenen Partie verlor Crimmitschau gerade im Mittelabschnitt zu oft die Ordnung. Mehrere Strafen erschwerten den Gästen den Weg zurück ins Spiel. Nachdem Corey Mackin schließlich am überragend parierenden Jonas Neffin scheiterte, führte ein 4-auf-1-Konter sogar zum 4:1 durch Pierre Preto (31.). Kurz danach kehrte Christian Schneider nach längerer Verletzungspause ins Tor zurück und hielt sein Team fortan mit weiteren starken Paraden im Spiel.

Dylan Wrucks Doppelpack lässt bis zum Schluss hoffen

Mit dem vierten Gegentreffer versuchten die Westsachsen, die Begegnung doch noch einmal zu drehen. Nach einem druckvollen Wechsel setzte Dylan Wruck schließlich ein erstes Ausrufezeichen und traf mit einem satten Schuss unter die Latte zum 4:2-Anschluss (41.). Das gab Crimmitschau spürbar Auftrieb.

Regensburg konzentrierte sich nun zunehmend auf Konter, während die Eispiraten immer mehr ins Risiko gingen. In der Schlussphase drückte Crimmitschau vehement: Schneider verließ mehrfach das Tor, Wruck verkürzte drei Minuten vor Ende nach feinem Tic-Tac-Toe mit Mackin und Sheyvrin sogar auf 4:3 (57.). Der mögliche Ausgleich lag in der Luft – auch nach dem vermeintlichen 3:5 der Regensburger durch einen Schuss ins verwaiste Tor. Dieses wurde nach einer Abseitsstellung aber zurückgenommen.

Letztlich blieb es beim 3:4 aus Sicht der Eispiraten, die am Ende ohne zählbaren Ertrag die Heimreise nach Crimmitschau antreten mussten. Bereits am Freitag, den 05.12., um 19:30 Uhr, geht es im heimischen Sahnpark gegen den EV Landshut weiter. Dann steht der Retro Day – eine Hommage an die Saison 1999/2000 – im Sahnpark an.

Torfolge (1:1, 2:0, 1:2):

1:0 Alex Berardinelli (Constantin Ontl) 01:44

1:1 Adam McCormick (Dominic Walsh, Gregory Kreutzer) 12:34

2:1 Kevin Slezak (Constantin Ontl, Jakob Weber) 23:55

3:1 Donat Péter (Jeremy Bracco, Corey Trivino) 25:34 – PP1

4:1 Pierre Preto (Guillaume Naud, Bryce Kindopp) 44:00

4:2 Dylan Wruck (Adam McCormick, Corey Mackin) 46:54 – PP1

4:3 Dylan Wruck (Denis Shevyrin, Corey Mackin) 57:06

Zuschauer: 4.023

