3:4 – Bitterer Wackelkurs des Meisters: Trevelyan ist Münchens Torschreck und bald allerbester Augsburger Torjäger

Bonn. (PM MagentaSport) Dieser Name ist mittlerweile gefürchtet beim EHC Red Bull München: denn T.J. Trevelyan ist so etwas wieder der personifizierte Torschreck des Meisters.

Nach seinem Hattrick im letzten Aufeinandertreffen, erzielte er diesmal nach nicht einmal 5 Minuten den nächsten Treffer gegen den amtierenden Meister. Nach 501 Spiele für die Panther ist er jetzt der Toptorschütze (144 Tore zusammen mit Sportmanager Duanne Moeser) für Augsburg in der DEL. Trevelyan freut sich, den Rekord mit Moeser zu teilen: „Dieser Mann hier ist eine Ikone in Augsburg. Mein Name neben ihm ist eine Ehre für mich.“ 76 Sekunden vor dem Ende gelingt Collins der 4:3-Siegtreffer gegen die Münchner, die schon wieder 3 Pleiten in Folge kassieren. „Ist halt sehr bitter“ kritisiert Maxi Daubner den Wackelkurs nach 1:3-Rückstand und 3:3-Zwischenstand: „Jetzt schaufeln wir uns das Loch ein bisschen selber mit unseren Fehlern.“ Der EHC Red Bull wird den 4. Platz halten, hat aber bis Freitagabend schon 9 Punkte Rückstand auf die Top 3 Bremerhaven, Berlin und Straubing. Dabei war Sportchef Christian Winkler vor rund 14 Tagen noch zuversichtlich, als er die Titelverteidigung als Ziel bei MagentaSport ausgab. Die fehlende Kontinuität hatte er da aber auch schon moniert.

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Auftakt des 39. Spieltag in der PENNY-DEL

Weiter geht’s morgen mit einige Kracher in der Konferenz, u.a. Berlin gegen Köln, Düsseldorf gegen Nürnberg und Mannheim gegen Bremerhaven – live ab 19 Uhr bei MagentaSport. Das Spiel Wolfsburg gegen Schwenningen startet bereits ab 17.45 Uhr. Alles live bei MagentaSport.

Augsburger Panther – EHC Red Bull München 4:3

Nur 76 Sekunden vor Schluss gelingt Chris Collins, das entscheidende Tor für die Augsburger Panther. Durch den Sieg haben sie zumindest bis morgen 7 Punkte Abstand auf den Tabellenletzten und sollten die Mannschaft vor ihnen Patzen, braucht Augsburg nur einen Sieg, um auf die Playoffplätze zu springen. München nutzt die eigenen Chancen nicht und kassiert in der Folge die dritte Niederlage in Folge.

“Was willst Du?” motzt Alex Oblinger einen Münchner an. Der Augsburger und Münchens Konrad Abeltshauser waren während der Partie verkabelt.

Duanne Moeser, Sportmanager Augsburg über T.J. Trevelyan: „Ich hätte es ihm so gegönnt heute noch das 2. Tor zu machen oder das Siegtor.“

T.J. Trevelyan, Augsburg über Duanne Moeser: „Dieser Mann hier ist eine Ikone in Augsburg. Mein Name neben ihm ist eine Ehre für mich.“

Chris Collins, Augsburg: „Viele Niederlagen in dieser Saison sind durch einen schlechten Start passiert, durch die Gegner schnell zwei Tore schießen konnten und dann ist es ein zu großer Weg zurück. Heute Abend haben wir ein paar machen können und das hat uns das Momentum gegeben den ganzen Weg zu gehen und dann hast du am Ende etwas Glück.“

Maximilian Daubner, München: „Wir müssen einfach besser aus der Zone rauskommen, dass wir hinten gar nicht so viel anbrennen lassen. Beim letzten Tor sind wir wieder reingefallen, ist halt sehr bitter.“

Die aktuelle Situation der Münchener ist kompliziert: „Jetzt schaufeln wir uns das Loch ein bisschen selber mit unseren Fehlern.“

Die PENNY DEL LIVE bei MagentaSport

Freitag, 19.01.2024

Der 39. Spieltag

Ab 17.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings

Ab 19 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Eisbären Berlin – Kölner Haie, Düsseldorfer EG – Nürnberg Ice Tigers, Löwen Frankfurt – Straubing Tigers, Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters

Sonntag, 21.01.2024

Der 40. Spieltag

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Löwen Frankfurt, Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie, Adler Mannheim – Düsseldorfer EG

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings, EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers – Augsburger Panther

Ab 18.45 Uhr: Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg

