3:2-Sieg in Bad Nauheim – Feser mit Powerplay-Doppelpack für die Starbulls

Rosenheim. (PM Starbulls) 14. Auswärtssieg im 19. Auswärtsspiel für die Starbulls Rosenheim!

Die Grün-Weißen behielten am 37. Spieltag der DEL 2, der am Dienstagabend ausgetragen wurde, gegen die Roten Teufel Bad Nauheim knapp mit 3:2 die Oberhand. Rosenheims Topscorer Scott Feser netzte vor 1.598 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion mit seinen Saisontoren 13 und 14 zur frühen 1:0-Führung und zum späten Siegtreffer jeweils in Überzahl ein. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte Fabian Dietz.

Wie schon zwei Tage zuvor beim 3:1-Erfolg in Freiburg mit Oskar Autio im Tor, jedoch ohne Teemu Pulkkinen und dafür wieder mit Kapitän C.J. Stretch im Line-up, traten die Grün-Weißen in Bad Nauheim an. Mit entsprechend angepassten Sturmreihen – Scott Feser rückte von der Mittelstürmerposition nach außen zu Charlie Sarault, Stretch centerte für Fabian Dietz und Ville Järveläinen – erwischten die Starbulls einen richtig guten Start.

Nach leichter Rosenheimer Überlegenheit in noch recht verhaltenen Anfangsminuten gelang Scott Feser gleich beim ersten Powerplay der Führungstreffer. Der Topscorer der Starbulls versenkte ein Zuspiel von Shane Hanna per Onetimer im rechten Bullykreis flach im kurzen Eck (6.). Bei weiteren Powerplaysituationen im ersten Abschnitt, darunter auch eine knappe Minute mit fünf gegen drei Feldspielern, legten die Grün-Weiße durchaus weitere schöne und schnelle Spielzüge aufs Eis, im Abschluss fehlten aber Geduld und Präzision. Zudem zeigte sich Bad Nauheims Torwart Jerry Kuhn in Topform.

Die 26 Sekunden, die die Starbulls bei ihrem ersten Überzahlspiel bis zum Torerfolg benötigten, toppten die Hausherren. Nach nur 14 Sekunden Powerplay traf Parker Bowles aus dem linken Anspielkreis zum 1:1 (15.) – Oskar Autio ließ die Ecke zu lange offen. Ansonsten bot der Rosenheimer Schlussmann aber ein fehlerlose Leistung. Dass die zuvor wenig ausrichtenden Gastgeber zum Ausgleich kamen, hatte sich die Mannschaft von Jari Pasanen selbst zuzuschreiben. Der verhängnisvollen Strafzeit ging ein leichtsinniger Scheibenverlust hinter dem eigenen Tor voraus.

Ein zweites Unterzahlspiel überstanden die Starbulls zu Beginn des zweiten Drittels. Das Spiel gehörte nun aber den Roten Teufeln. Förderlizenzspieler Philipp Bidoul traf aus vollem Lauf zur Hausherren-Führung (24.), sein Schuss wurde von Maximilian Vollmayer noch unhaltbar abgefälscht.

Bei den Starbulls lief einige Minuten gar nichts mehr – auch nicht in Überzahl. Aus dem Nichts hatte plötzlich Lars Bosecker bei einem Zwei-auf-eins-Gegenstoß den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an Torwart Kuhn. Momente später dann großes Glück auf Rosenheimer Seite: Statt einen fahrlässigen Scheibenverlust zu bestrafen, nagelte Nauheims Andrej Bires freistehend aus Nahdistanz den Puck an den Pfosten (31.). In der Folge konnten sich die Grün-Weißen aber langsam wieder auf Augenhöhe mit dem Gegner hieven.

Rosenheimer Bemühen um Dominanz bei Spielanteilen und Abschlüssen prägte die Anfangsphase des Schlussdrittels. Klare Chancen gab es zunächst jedoch nicht. Unmittelbar nach dem Powerbreak erzwangen die Starbulls aber den Ausgleich: Ville Järveläinen machte Druck, C.J. Stretch legte zurück auf Dominik Kolb, dessen satter Schuss mogelte sich zwischen Torwart Kuhn und dem Innenpfosten durch und hoppelte auf der Torlinie, Fabian Dietz drückte ihn rein – 2:2 (49.).

Intensiv, ausgeglichen und zerfahren ging es in die „Crunchtime“. Als Johannes Achatz von Parker Bowles in der Rosenheimer Zone den Schläger in die Beine bekam und deshalb in die Bande prallte, durften die Starbulls noch einmal in Überzahl ran. Und diesmal klingelte es nach 24 Sekunden. Unmittelbar von einem Anspiel und dank vereinten Kräften von Charlie Sarault, Jordan Taupert und Luigi Calce kam die Scheibe in den Slot zum freistehende Scott Feser, der sie trocken oben rechts im Tor zum 3:2 versenkte (57.).

Gegen mit sechs Feldspielern und ohne Torwart alles versuchende Hausherren, stemmten sich die Rosenheimer erfolgreich gegen eine klare Bad Nauheimer Ausgleichschance. Der knappe, glückliche, aber nicht unverdiente Dreier bringt den Starbulls die Tabellenführung – in der Auswärtswertung. Im Gesamtklassement steht mit den wiedererreichten Ausbeutewert von exakt zwei Punkten pro Spiel weiterhin der dritte Tabellenrang zu Buche, nun mit satten 15 Zählern Vorsprung auf den neuen Tabellenvierten Bietigheim Steelers.

Am Freitag sind die Starbulls am 38. Spieltag der DEL 2 wieder im heimischen ROFA-Stadion aktiv und haben die Düsseldorfer EG zu Gast. Das Spiel (19:30 Uhr, Liveübertragung bei sporteurope.tv) ist ausverkauft, über die Zweitmarktoption können aber jederzeit einzelne Eintrittskarten verfügbar werden, die dann auf www.starbulls.de/tickets buchbar sind.

