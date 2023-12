3:2 Erfolg der Foxes in der Sparkasse Arena gegen Villach

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Anlässlich der heutigen Begegnung in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV...

Bozen. (PM HCB) Anlässlich der heutigen Begegnung in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV fand die letzte Zeremonie zum 90-jährigen Bestehen des weißroten Vereins statt: die Trophies Night.

Vor Spielbeginn wurden auf dem Eis viele große Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte und auch die wichtigsten Trophäen aus der 90-jährigen Geschichte vorgestellt. Im Anschluss feierten die Weißroten den nächsten Sieg: nach einer 1:0 Führung der Gäste nach dem ersten Drittel zündeten die Hausherren im mittleren Abschnitt den Turbo und erzielten drei Tore durch Thomas, Valentine und Miceli und brachten im Schlussabschnitt durch eine solide defensive Leistung die Tücher ins Trockene.

Das Match. Auch für das heutige Begegnung konnte Coach Glen Hanlon über den gesamten Kader mit Ausnahme von Tyler Sekura verfügen, das Tor hütete Niklas Svedberg.

Ausgeglichener erster Abschnitt, wobei beide Mannschaften sehr vorsichtig ans Werk gingen. Die Gäste hatten in der dritten Minute ein Powerplay zur Verfügung, das weißrote Penalty Killing war wieder Sonderklasse. Die erste gute Möglichkeit des Matches hatte Gazley nach einem Rückpass von McClure, Lamoureux war einen Schritt schneller, kurz darauf vergab Thomas eine Chance aus dem Slot nach Ford Zuspiel. Nach zehn Minuten brachte Hughes mit einem Schuss in die hohe Ecke die Gäste in Führung: vorangegangen war ein schlechter Wechsel der Foxes und niemand fühlte sich für den Torschützen zuständig, der sich in aller Ruhe die Ecke aussuchen konnte. Bozen bemühte sich um den Ausgleich, konnte eine Überzahl nicht nutzen und erspielte sich durch Miceli aus spitzem Winkel, einem Rebound von Valentine und einer Volleyabnahme von Frigo einige – wenn auch nicht zwingende – Möglichkeiten.

Die Foxes kamen mit viel Elan aus der Kabine und schnürten Villach im eigenen Drittel ein. Gazley traf nach einem unwiderstehlichen Sololauf nur die Stange, dann staubte Thomas mit einem Backhander nach einem Getümmel vor dem Kasten der Kärntner ab. Nach einem Schuss aus dem Bullykreis von Mantenuto, mit dem Lamoureux seine Mühe hatte, brachte Valentine mit einem präzisen Weitschuss, der genau in die Ecke passte, Bozen in Führung. Die Weißroten stürmten weiter, McClure, Parlett, Gazley und Vandane hatten kein Glück, zwischendurch traf Rebernig für die Gäste die Stange. Genau zur Spielhälfte erhöhte Miceli auf 3:1, indem er im Slot einen Querpass von Mantenuto in die Maschen lenkte. Zwei Minuten später brachte Luciani nach einem schnellen 2:1 Konter sein Team wieder bis auf ein Tor heran, auf der Gegenseite hatten McClure und Mantenuto den vierten Bozner Treffer auf dem Schläger.

Nach einem erfolglosen Powerplay der Gäste zu Beginn des Schlussabschnittes drängten diese auf den Ausgleich und Svedberg musste gleich mehrmals entscheidend gegen Luciani, Sabolic und Lindner eingreifen. Bozen hatte mit einem Konter des Duos Mantenuto-Halmo und einer Kombination Gazley-Frank ebenfalls Chancen auf Treffer Nummer vier, während es Ford – aus dem eigenen Drittel startend – alles allein machte, beim Villacher Goalie war Endstation. Nach einem weiteren Stangenschuss von Gazley nahm Coach Rodman ein Timeout, die Weißroten hielten die Scheibe geschickt vom eigenen Drittel fern, sodass Lamoureux erst in den letzten Sekunden sein Gehäuse verlassen konnte.

Für Frank & Co. geht es bis zum Jahresende zweimal in die Ferne: am Donnerstag, 28. Dezember, spielen die Foxes in Asiago (19:45 Uhr), während es am Samstag, 30. Dezember, in die Salzburger Eisarena geht (19:15 Uhr). Am Neujahrstag kehren die Weißroten in die Sparkasse Arena zum Brenner Derby gegen Innsbruck (19:45 Uhr) zurück.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 3:2 (0:1 – 3:1 – 0:0)

Die Tore: 10:22 John Hughes (0:1) – 21:36 Christian Thomas (1:1) – 23:30 Scott Valentine (2:1) – 30:06 Angelo Miceli (3:1) – 32:19 Anthony Luciani (3:2)

Schiedsrichter: Nikolic M./Rezek – Pardatscher/Weiss

PIM: 6:4

Torschüsse: 36:26

Zuschauer: 3480