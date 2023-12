3:2! Eispiraten schlagen Freiburg im PenaltyschieÃŸen

Artikel anhören Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2023 siegreich gestalten können. Vor 3.924 Zuschauern gewannen die Westsachsen gegen die Wölfe...

Artikel anhören Artikel anhören

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2023 siegreich gestalten können.

Vor 3.924 Zuschauern gewannen die Westsachsen gegen die Wölfe Freiburg mit 3:2 nach Penaltyschießen. Dabei konnte Scott Feser in seinem ersten Spiel nach monatelanger Pause treffen, Tobias Lindberg und Vinny Saponari trafen für ihre Farben im Penaltyschießen.

Eine kurzfristige, aber erfreuliche Meldung erreichte die Fans der Eispiraten kurz vor dem Aufeinandertreffen gegen Freiburg. Scott Feser kehrte nach seiner monatelangen Verletzungspause in das Aufgebot der Westsachsen und stürmte an der Seite von Tobias Lindberg und Colin Smith. Ebenso wieder mit von der Partie war Gregory Kreutzer, der zuletzt noch für Bremerhaven in Iserlohn spielte. Aus dem vollen Lineup rutschten deshalb Willy Rudert und Lucas Böttcher.

Nachdem die Crimmitschauer Kultband Dialog mit ihrem Stadionhit „963“ ein erfolgreiches Comeback im prall gefüllten Sahnpark feierte, startete auch die Mannschaft der Eispiraten furios. Gleich vom Start weg konnten die Crimmitschauer immer wieder gute Torabschlüsse verbuchen, ehe nach vier Minuten auch der erste Treffer fiel. Tobias Lindberg bediente Colin Smith im Slot. Vom Schlittschuh des umringten Deutsch-Kanadiers rutschte die Scheibe schließlich über die Torlinie – 1:0!

Die Westsachsen gaben ihr Momentum nach einem ungenutzten Powerplay jedoch ab. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, allerdings ohne weitere hochkarätigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Einen Schockmoment gab es allerdings doch noch. Mario Scalzo zog von der blauen Linie ab, der Puck landete schließlich im Gesicht von Tobias Lindberg, der im weiteren Verlauf des ersten Drittels nicht weiter mitwirken konnte.

Lindberg kam mit Beginn des zweiten Durchgangs, zurück auf das Eis, musste aufgrund eines Crosschecks und unsportlichen Verhaltens aber für vier Minuten auf die Strafbank. Mit einem starken Penalty Killing vereitelten die Eispiraten aber einen Gegentreffer und wurden in der Folge wieder produktiver. Einige gute Möglichkeiten, darunter eine Doppelchance des Comebackers Scott Feser, blieben aber ungenutzt. Auf der Gegenseite vereitelte allerdings auch Oleg Shilin immer wieder stark und teils sehenswert. Beim Gegentreffer zum 1:1 blieb der Deutsch-Russe aber machtlos. Stadionsprecher Patrick „Piet“ Kafka verkündete gerade die letzte Minute des Mitteldrittels, da lauerte Nick Master am langen Pfosten und versenkte den Puck mit der Rückhand zum Ausgleich (40.).

Die Eispiraten kamen noch einmal mit ordentlich Dampf aus der Kabine und rissen das Spiel an sich. Das Team von Jussi Tuores brachte Scheibe um Scheibe auf das Tor von David Zabolotny, der immer wieder stark parieren konnte und die Crimmitschauer beinahe zur Verzweiflung brachte. Es brach schließlich die 55. Spielminute an und es wurde einmal mehr eine Geschichte geschrieben, die eben nur der Sport schreiben kann. Nach dreimonatiger Verletzungspause war es Scott Feser, der den Puck im langen Eck unterbrachte und den Sahnpark mit seinem Comeback-Tor komplett zum Ausrasten brachte – 2:1!

Es brach folglich eine lange Spielminute an. Zunächst erhielt Marvin Neher eine zweiminütige Strafe, Colin Smith im eigenen Powerplay dann aber auch. Die Wölfe wussten die Unruhe im Sahnpark zu nutzen. So traf Calvin Pokorny nach 56 Minuten zum erneuten Ausgleich – 2:2.

Die Entscheidung über den Sieger musste also vertagt werden. In der Overtime gelang es beiden Mannschaften aber nicht, ein weiteres Tor zu erzielen. Erneut ließen die Crimmitschauer, die in den letzten Augenblicken sogar in Überzahl agierten, beste Chancen ungenutzt. Es ging also ins Penaltyschießen. Hier konnte Oleg Shilin zwei Mal parieren, Tobias Lindberg und Vinny Saponari blieben auf der Gegenseite ganz cool und verwandelten ihre Penaltyschüsse.

Die Mannschaft von Jussi Tuores konnte im letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2023 also zwei weitere wichtige Zähler einfahren, die im Verlauf der Saison noch ganz wichtige werden können. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Westsachsen aber nicht – bereits am Samstag steht das nächste Punktspiel in der DEL2 an. Der Jahresabschluss beim EC Bad Nauheim, zu welchem wieder gut 600 Eispiraten-Fans, davon gut 500 im Sonderzug, mitreisen werden.

Torfolge (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0):

1:0 Colin Smith (Tobias Lindberg) 03:09 1:1 Nick Master (David Makuzki, Parker Bowles) 39:04 2:1 Scott Feser (Colin Smith) 54:44 2:2 Calvin Pokorny (Nick Master) 55:51 3:2 Tobias Lindberg – GWS

Zuschauer: 3.924