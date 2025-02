3:2! Eispiraten mit Heimsieg Ã¼ber Rosenheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend endlich wieder einen Dreier eingefahren und vor 2.385 Zuschauern im Sahnpark mit 3:2 gegen die Starbulls Rosenheim gewonnen.

In einer engen Begegnung setzten sich die Westsachsen dank der Treffer von Felix Thomas, Scott Feser und Ladislav Zikmund letztlich durch – Balsam für die gebeutelte Eispiraten-Seele nach den vergangenen Tagen und Wochen.

Vor dem Duell mit den Oberbayern konnte Cheftrainer Jussi Tuores wieder auf Mario Scalzo und Scott Feser bauen, welche beide zuletzt verletzt ausfielen. Nicht mit im Aufgebot standen die weiterhin Ole Olleff (Fußverletzung), Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (Operation) sowie Alex Vladelchtchikov (in Halle), Roman Zap und Lois Spitzner. Im Tor startete erneut Oleg Shilin.

Die Eispiraten legten, wie schon in der Vorwoche in Kassel, einen Traumstart in die Partie hin und konnten bereits nach 48 Sekunden in Führung gehen. Verteidiger Felix Thomas zog von der blauen Linie ab und überwand den neuen Rosenheimer Goalie Cody Potter mit einem Schuss zwischen die Beine eiskalt – 1:0 (1.)! Die Crimmitschauer blieben folglich aktiver und konnten sich im Drittel der Starbulls immer wieder festsetzen. Scott Feser traf nur kurz nach der frühen Führung nur den Pfosten und verpasste es somit, auf 2:0 zu erhöhen.

Mit Verlauf der Zeit entwickelte sich im Sahnpark ein weit offeneres Spiel, in welchem nun auch Oleg Shilin immer wieder seine Qualität unter Beweis stellen musste. In der 20. Minute musste der Deutsch-Russe aber hinter sich greifen. Zunächst rettete Shilin noch stark, nachdem seine Vorderleute den Puck nicht aus der Gefahrenzone klären konnten, netzte Lukas Laub 29 Sekunden vor Drittelende aber zum 1:1.

Schließlich waren es die Gäste aus Rosenheim, die nach dem Ausgleichstreffer auch besser aus der Kabine kamen und den Eispiraten offensiv kaum noch Räume gaben, um sich zu entfalten. So blieb die einzige Großchance in numerischer Überzahl ungenutzt, als sich Potter großmachte und gleich mehrfach gegen verschiedenste Westsachsen parierte. Auf der Gegenseite konnten sich die Pleißestädter auch weiterhin auf Oleg Shilin verlassen, welcher 15 Torschüsse der Oberbayern zu vereiteln wusste.

Die Hausherren wurden mit Beginn des Schlussdrittels dann aber wieder energischer und wussten, dass sie noch einmal eine Schippe drauflegen mussten, wenn sie punkten wollen. Gesagt, getan: Von der Strafbank kommend, war es Colin Smith, der Scott Feser auf die Reise schickte – der Deutsch-Kanadier blieb vor Cody Potter eiskalt und traf zur 2:1-Führung (43.).

Diesen Schwung wussten die Westsachsen mitzunehmen. So war es Ladislav Zikmund, der das Gehäuse der Gäste umkurvte und äußerst sehenswert unter den Giebel einschoss – 3:1 (45.).

Die Crimmitschauer blieben folglich spielbestimmend und konnten sich gegen die dezimierten Starbulls immer wieder gute Möglichkeiten erarbeiten. Das Spiel drohte nach 49 Minuten aber nochmals zu kippen. Shane Hanna war es, der für die Rosenheimer zum 3:2-Anschluss einschoss und die Hoffnung auf Seiten der Alpenvorländer auf Punkte noch einmal verstärkte. Gerade in den Schlussminuten mussten die Crimmitschauer, die teils auch in Unterzahl agierten, so noch einmal alles in die Waagschale werfen.

Der Kampf der Hausherren wurde schließlich aber belohnt. Nach zuletzt zwei Niederlagen setzten sich die Eispiraten nicht unverdient mit 3:2 gegen die Starbulls Rosenheim durch und konnten sich nach einem willensstarken Auftritt vor dem eigenen Anhang zurecht feiern lassen.

Torfolge (1:1, 0:0, 2:1):

1:0 Felix Thomas (Mario Scalzo, Denis Shevyrin) 00:48 1:1 Lukas Laub (C.J. Stretch, Shane Hanna) 19:31 2:1 Scott Feser (Colin Smith, Felix Thomas) 42:11 3:1 Ladislav Zikmund (Colin Smith, Corey Mackin) 44:41 3:2 Shane Hanna (Lukas Laub, C.J. Stretch) 48:30

Zuschauer: 2.385

