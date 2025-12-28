3:2! Eispiraten mit Comeback-Derbysieg im Sachsenderby vor ausverkauftem Haus

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das letzte Heimspiel des Jahres 2025 erfolgreich gestaltet und das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse mit 3:2 für sich entschieden.

Dabei bewiesen die Westsachsen große Moral: Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kämpfte sich die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores eindrucksvoll zurück und feierte den sechsten Heimsieg in Folge. Doppelpacker Adam McCormick sowie Goldhelm Corey Mackin sorgten für die Treffer der Eispiraten.

Olleff mit Infekt nicht im Kader – torloses erstes Drittel

Personell konnte Cheftrainer Tuores nahezu auf das gleiche Aufgebot zurückgreifen wie in den Partien gegen Rosenheim und Bad Nauheim. Lediglich Ole Olleff fehlte krankheitsbedingt. Die Eispiraten fanden gut in die Partie und versuchten von Beginn an, das Spielgeschehen zu kontrollieren und spielerische Lösungen zu finden. Dies erwies sich jedoch als schwierig, da die Lausitzer Füchse sehr kompakt verteidigten und nur wenig Raum für viele klare Torchancen zuließen.

Dennoch wurde es vor beiden Toren immer wieder gefährlich. Sowohl Eispiraten-Keeper Kevin Reich als auch sein Gegenüber Anthony Morrone zeigten starke Paraden und hielten ihre Mannschaften im Spiel. So ging es torlos in die erste Drittelpause.

Turbulentes Mitteldrittel – McCormick egalisiert 0:2-Rückstand

Das zweite Drittel entwickelte sich anschließend zu einer turbulenten Phase. Zwar erwischten die Eispiraten keinen schlechten Start, doch die Füchse nutzten ihre Chancen eiskalt. Lennard Nieleck eröffnete vier Minuten nach Wiederbeginn mit einem Treffer unter die Querlatte den Torreigen (24.). Die Gäste nahmen das Momentum mit und legten nur drei Minuten später nach: Clarke Breitkreutz vollendete per Bauerntrick zum 0:2 und ließ den Sahnpark kurzzeitig verstummen (27.).

Die Eispiraten fanden jedoch zurück ins Spiel. In der 35. Minute zog Adam McCormick aus der zweiten Reihe ab, und der Puck schlug, zwischen Freund und Feind hindurch, sehenswert im Winkel zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Mit diesem Tor waren sowohl die Eispiraten als auch die Fans im Sahnpark wieder voll da. Nur wenig später folgte der schnelle Ausgleich: Erneut war es McCormick, der –

wie bereits im Heimspiel gegen Bad Nauheim – doppelt traf und die Scheibe zum nicht unverdienten 2:2 in das Tor von Morrone hämmerte, der erneut ohne Abwehrchance blieb.

Corey Mackin sorgt für die Entscheidung

Im Schlussabschnitt erwischten die Lausitzer Füchse, auch begünstigt durch ein Powerplay, zunächst den besseren Start. Gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Crimmitschauer und den starken Kevin Reich im Tor gelang ihnen jedoch kein weiterer Treffer. Zudem scheiterten die Gäste gleich dreimal an Latte oder Pfosten. In der Folge konnten die Eispiraten wieder mehr Druck ausüben und belohnten sich – angetrieben von immer lautstärker werdenden Fans – schließlich für ihren Einsatz.

Nach 52 Minuten bediente Maxim Trépanier Corey Mackin sehenswert. Der Goldhelm zog in den Slot und vollendete eiskalt unter die Querlatte zum viel umjubelten 3:2-Führungstreffer. Dieses Tor sollte die Entscheidung sein, denn in den Schlussminuten verteidigten die Eispiraten die Angriffe der Gäste konsequent. Mackin selbst verpasste seinen Doppelpack nur knapp, als er das verwaiste Tor mit einem Schuss aus dem eigenen Drittel hauchdünn verfehlte.

Vor 5.222 Zuschauern feierten die Eispiraten Crimmitschau somit ihren sechsten Heimsieg in Serie. Mit diesem Erfolg belohnten sich die Westsachsen für ein turbulentes Jahr 2025 und gehen nun mit Rückenwind in das letzte Spiel des Jahres am Dienstag, den 30. Dezember 2025, bei den Kassel Huskies.

Torfolge (0:0, 2:2, 1:0)

0:1 Lennard Nieleck (Lane Scheidl, Clarke Breitkreutz) 23:46

0:2 Clarke Breitkreutz (Lane Scheidl) 26:40

1:2 Adam McCormick (Dylan Wruck) 34:08

2:2 Adam McCormick (Mirko Sacher) 36:14

3:2 Corey Mackin (Maxim Trépanier) 51:53

Zuschauer: 5.222

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!