3:2! Eispiraten erzwingen drittes Heimspiel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg in dieser Spielzeit für sich entschieden.

Mit 3:2 setzten sich die aufopferungsvoll kämpfenden Westsachsen bei den Oberpfälzern durch und verkürzten die Halbfinal-Serie somit auf 2:3. Somit kommt es am Sonntagabend zum sechsten Aufeinandertreffen beider Teams und dem dritten Heimspiel der Eispiraten im Sahnpark. Anbully ist 17.00 Uhr, Tickets sind ab sofort online erhältlich.

Neben den verletzten Max Balinson und Hayden Verbeek musste Jussi Tuores zum fünften Duell mit den Eisbären auch auf Henri Kanninen und die beiden Förderlizenzspieler Justin Büsing und Gregory Kreutzer, die für Bremerhaven aufliefen, verzichten. Dafür wieder mit an Bord war Vinny Saponari, der gleich in der Anfangsphase eine entscheidende Rolle einnehmen sollte. Die Eispiraten trotzten nämlich allen Problemen und starteten stark in dieses Gastspiel. In numerischer Überzahl konnten die Crimmitschauer dann auch zuschlagen. Eben jener Vinny Saponari fälschte einen Schuss von Scott Feser unhaltbar ab und brachte seine Farben verdientermaßen in Front (11.). Die disziplinierten Westsachsen blieben auch danach das aktivere Team, konnten weitere gute Möglichkeiten aber nicht in Tore ummünzen. Die Bestrafung folgte prompt. Oleg Shilin konnte einen Schuss von Andrew Yogan nach 15 Minuten nicht festhalten, Jakob Weber stand parat und busgierte die Scheibe zum 1:1 über die Torlinie.

Während Ladislav Zikmund und Lucas Böttcher in der Folge am starken Tom McCollum scheiterten, waren es die Gastgeber, die im zweiten Durchgang den besseren Beginn verzeichnen konnten. Im Powerplay schlugen die Bayern dann auch gnadenlos zu. Corey Trivino war es, der einen Schuss von Abbot Girduckis abfälschte und Oleg Shilin somit ein zweites Mal überwand – 1:2 (23.). Dem deutsch-russischen Goalie der Westsachsen war es im Anschluss zu verdanken, dass die Eispiraten keinem höheren Rückstand nachjagen mussten. Immer wieder rettete Shilin bärenstark. Auf der Gegenseite verpasste es Thomas Reichel nach einem Breakaway kurz vor Drittelende auf 2:2 zu stellen.

Die personell dünn besetzten Crimmitschauer gaben sich aber nicht auf und nahmen es sich zum Ziel, den ersten Matchpuck der Regensburger abzuwehren. Einem schnellen Vorstoß über Colin Smith und Tobias Lindberg folgte schließlich auch der 2:2-Ausgleichstreffer durch Scott Feser, der den Puck im langen Eck platzierte und sein Team in dieses Spiel zurückbrachte (48.). Nur wenige Augenblicke später folgte eine Schlüsselszene dieser Partie. Bereits abgepfiffen war es Eisbären-Verteidiger Petr Heider, der Tamás Kánya mit einem unnötigen Kniecheck zu Fall brachte und dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte. Die folgende Überzahlsituation nutzten die Pleißestädter konsequent. Thomas Reichel überwand Tom McCollum mit seinem Beinschuss zum 3:2 und brachte die Eispiraten wieder in Führung (49.).

Die letzten Minuten dieser Partie sollten schließlich zu einer regelrechten Abwehrschlacht der Gäste werden. Oleg Shilin stand seinen Mann, seine Vorderleute räumten indes ordentlich ab und brachten, trotz einiger Schrecksekunden für die zahlreichen Eispiraten-Fans in der ausverkauften Donau-Arena, ihre knappe Führung über die Ziellinie. Somit wehrten die Schützlinge von Jussi Tuores den ersten Matchpuck ab und erzwangen das dritte Heimspiel dieser Halbfinal-Serie im Sahnpark. Anbully am Sonntag ist 17.00 Uhr. Tickets sind bereits jetzt online erhältlich.

Torfolge (1:1, 1:0, 0:2):

0:1 Vincent Saponari (Scott Feser, Colin Smith) 10:28 – PP1 1:1 Jakob Weber (Abbott Girduckis, Andrew Yogan) 14:57 2:1 Corey Trivino (Abbott Girduckis, Andrew Yogan) 22:55 – PP1 2:2 Scott Feser (Tobias Lindberg, Colin Smith) 47:03 2:3 Thomas Reichel (Tobias Lindberg, Colin Smith) 48:43 – PP1

Zuschauer: 4.712