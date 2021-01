3:2! Eispiraten beenden Kassels Punkteserie

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren dritten Sieg in Folge eingefahren! Das Team von Cheftrainer Mario Richer bezwang die Kassel Huskies, dem...

Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles und intensives Spiel zwischen den Eispiraten, bei welchen Verteidiger Carl Hudson für Stürmer Lukáš Vantuch wieder in das Aufgebot rückte, und den Kassel Huskies, die in den letzten 14 DEL2-Partien immer punkten konnten und mit richtig viel Selbstvertrauen in den Sahn reisten. Keine Punkte gab es zuletzt gegen die Eispiraten, folglich waren die Schlittenhunde auf eine Revanche aus und konnten auch die ersten guten Möglichkeiten für sich verbuchen. Michael Bitzer, der vor Arnsperger erneut den Vorzug erhielt, stand jedoch seinen Mann. Die Neuverpflichtung Ilya Andryukhov weilt weiterhin in Quarantäne.

Die Eispiraten gewöhnten sich nach ein paar Minuten an das hohe Tempo, das die Hessen an den Tag legten, und wurden selbst mutiger im Offensivgang. Gerade die nominelle erste Reihe um Mathieu Lemay, Scott Timmins und Daniel Weiß drückte zum Ende des ersten Durchgangs ordentlich auf das Gaspedal. Jedoch rettete Huskies-Goalie Jerry Kuhn mehrmals stark und konnte dann beobachten, wie seine Vorderleute das erste Tor des Abends erzielten. Nach einem Fehler im Aufbauspiel, war es Ryan Olson, der nach feiner Tic-Tac-Toe-Vorarbeit im Zusammenspiel mit Troy Rutkowski und Michael Christ vollendete – 0:1 (19.).

Die Kassel Huskies begannen auch im zweiten Durchgang forsch. Doch die Schützlinge von Cheftrainer Mario Richer erkämpften sich ihre Spielanteile zurück und kamen nach 27 Minuten dann auch zum Ausgleich. Kelly Summers‘ scharfe Hereingabe fand zwar keinen Mitspieler, jedoch die Hacken des Kassel-Verteidigers, von wo aus der Puck über die Torlinie schlitterte – 1:1. Die Eispiraten schienen nun Blut geleckt zu haben und ärgerten die Hessen weiter. Immer wieder gelangen den Westsachsen so lange Druckphasen, in welchen Jerry Kuhn oftmals einschreiten und retten musste, wie beispielsweise bei Petr Pohls Direktabnahme kurz vor Drittelende, die gut und gern auch die Eispiraten-Führung hätte mit sich bringen können. Auf seinen Gegenüber Michael Bitzer war jedoch auch Verlass. Er parierte oftmals stark, schien zudem sehr abgebrüht und stellte somit einen sicheren Rückhalt für seine Vorderleute dar.

Beide Teams wollten im Schlussabschnitt nichts dem Zufall überlassen. Es entwickelte sich also eine offene Partie, in der sich beide Mannschaften gute Möglichkeiten erspielten. Es dauerte jedoch bis zur 51. Minute, ehe die Hausherren eine spannende Schlussphase einleiteten. Petr Pohl ließ sich auf seinem Weg zum Tor nicht aufhalten und bediente Travis Ewanyk, welcher Kuhn

erneut überwinden konnte und zum 2:1 traf. Allerdings hielt die Freude auf Seiten der Eispiraten nicht lange. Gerade einmal eine Minute später zog Troy Rutkowski ab und hämmerte den Puck in die Maschen des Crimmitschauer Gehäuses – 2:2 (52.). Die Mannschaft von Mario Richer ließ sich von Rückschlägen an diesem Tag aber nicht unterkriegen. Eindrucksvoll schlugen die Crimmitschauer zurück. Marius Demmler leitete einen Angriff mit einem Pass aus der Drehung sehenswert ein, behielt dann einen kühlen Kopf und bugsierte die Hartgummischeibe in einer unübersichtlichen Situation sogar über die Torlinie – 3:2 (55.). Die Eispiraten warfen danach alles in die Waagschale und wurden für ihren Kampf belohnt. So endete die Kasseler Punktesträhne, welche vor 14 Spielen startete – eine Partie nach der ersten Niederlage gegen die Westsachsen, welche mit nun 33 Zählern aus 23 Partien auf dem sechsten Tabellenplatz in der DEL2 vorrutschten.

Torfolge (0:1, 1:0, 2:1):

0:1 Ryan Olsen (Troy Rutkowski, Michael Christ) 18:50

1:1 Kelly Summers (Daniel Weiß, André Schietzold) 26:06

2:1 Travis Ewanyk (Petr Pohl, Timo Gams) 50:47

2:2 Troy Rutkowski (Philippe Cornet, Corey Trivino) 51:50

3:3 Marius Demmler (Felix Thomas, Patrick Pohl) 54:58

Saisonaus für Vincent Schlenker

Eispiraten-Angreifer muss sich Operation im Unterkörperbereich unterziehen

Hiobsbotschaft für die Eispiraten Crimmitschau: Für Stürmer Vincent Schlenker ist die Saison 2020/21 bereits vorzeitig beendet. Der 28-Jährige, welcher sich schon seit mehreren Wochen mit einer komplizierten Unterkörperverletzung herumplagte, wird sich demnächst einer Operation unterziehen müssen. Dies ergaben weitere Untersuchungen bei Experten in Pforzheim, wo Schlenker in den vergangenen Tagen behandelt wurde.

Die Verantwortlichen der Eispiraten gehen bei ihrem Kapitän von einer Ausfallzeit von rund vier Monaten aus. „Ich bin wirklich enttäuscht, da die Saison für mich super angefangen hat“, sagt Schlenker. In acht DEL2-Partien konnte der Stürmer drei Tore und zwei Vorlagen erzielen, spürte sofort das Vertrauen von Trainer Mario Richer. „Als Kapitän hoffe ich, dass die Mannschaft auch ohne mich weiter so erfolgreich ist, wie zuletzt. Ich wünsche mir, dass ich schnellstmöglich wieder fit werde und bald wieder für die Eispiraten auf Torejagd gehen kann“, fährt der langjährige Eispiraten-Offensivmann fort.

Ronny Bauer, der Teammanager der Eispiraten: „Das ist natürlich ein großer Rückschlag, für Schlenks persönlich und für das ganze Team. Ich hoffe, dass er die Operation gut übersteht und schnell wieder vollkommen fit wird“. Diesen Worten können wir uns nur anschließen. Wir hoffen auf eine rasche Genesung und das Vincent Schlenker bald wieder auf dem Eis stehen kann!

Knappe Niederlage in Crimmitschau – Huskies unterliegen 2:3

Kassel. (PM Huskies) Niederlage in Westsachen: Mit 2:3 mussten sich die Kassel Huskies den Eispiraten Crimmitschau geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel dabei erst fünf Minuten vor dem Ende.

Das Team von Trainer Tim Kehler trat im Vergleich zum sonntägigen Sieg gegen Bad Tölz unverändert an. Somit fehlten erneut Derek Dinger und Brett Cameron angeschlagen.

Von Beginn an gaben die Schlittenhunde im Crimmitschauer Sahnpark den Ton an. Rutkowski, Burns, Trivino, sie alle hatten die Führung auf dem Schläger, konnten den Puck aber nicht im Tor unterbringen. Nachdem die Huskies ihre Chance zu Beginn vergaben, kämpften sich die Eispiraten mehr und mehr ins Spiel. Bei den Angriffsbemühungen der Westsachsen war aber stets bei Jerry Kuhn Endstation. 70 Sekunden vor Drittelende fiel dann doch noch ein Treffer im ersten Drittel. Nach traumhafter Kombination über Rutkowski und Burns war es Ryan Olsen, der die Scheibe aus kurzer Distanz zum 1:0 verwandelte.

Nach wenigen Sekunden im zweiten Drittel bot sich den Huskies eine Riesengelegenheit auf den zweiten Treffer. Jedoch konnten Lois Spitzner und Corey Trivino eine Zwei-auf-Null-Situation nicht erfolgreich abschließen. In der 27. Minute fiel dann der erste Treffer für die Eispiraten, welcher aus Kasseler Sicht äußerst unglücklich zu Stande kam. Kelly Summers traf mit seinem Schuss von der rechten Seite Husky Marco Müller am Rücken. Von dort aus sprang der Puck zunächst an den Innenpfosten und dann über die Torlinie – 1:1. Drei Minuten später hatten die Huskies erneut Alu-Pech. Eine scharfe Granz-Hereingabe fälschte ein ETC-Verteidiger an den linken Pfosten. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten ging es mit dem 1:1 in die zweite Pause.

Nach fünf Minuten im Schlussdrittel hatte Corey Trivino die erste gute Einschussgelegenheit, scheiterte aber an ETC-Goalie Bitzer. In der 48. Minute rette auf der Gegenseite Jerry Kuhn stark gegen Weiß. Drei Minuten später war die Scheibe dann aber im Kasseler Tor. Einen schnellen Konter schloss Ewanyk von der linken Seite aus ab. Der Schuss rutsche Kuhn am kurzen Pfosten durch. Doch die erstmalige Eispiraten-Führung hielt nicht lange. Fast genau eine Minute später glichen die Huskies in Person von Troy Rutkowski aus. Der Verteidiger hämmerte die Scheibe von der blauen Linie in die Maschen. Es bleib aber nicht der letzte Treffer im dritten Drittel Aus dem Gewühl vor dem Tor traf Demmler zum 2:3 aus Kasseler Sicht (55.). Wiederum nur kurze Zeit später hatten die Nordhessen eine dicke Chance auf den erneuten Ausgleich. Ein Schuss von Joel Keussen landete aber nur an der Latte. Die Huskies warfen in Folge alles nach vorne, nahmen gut zwei Minuten vor dem Ende Kuhn für einen sechsten Feldspieler vom Eis, wurden trotz einige guter Chancen jedoch nicht belohnt.

So müssen die Schlittenhunde die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Sonntag. Dann sind ab 17 Uhr die Heilbronner Falken in der Kasseler Eissporthalle zu Gast.