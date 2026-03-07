Freiburg in den Startlöchern vor dem letzten Hauptrundenspiel

Freiburg. (PM EHCF) Das letzte Heimspiel und zugleich das letzte Spiel der DEL2-Hauptrunde 2025/2026 steht für das Wolfsrudel in den Startlöchern.

Für den EHC Freiburg steht im Duell gegen die Eispiraten Crimmitschau viel auf dem Spiel: Es geht darum, sich die bestmögliche Ausgangslage für die anstehenden Playdowns zu sichern, in denen es gegen den ESV Kaufbeuren geht. Ein Sieg würde den Breisgauern nicht nur Selbstvertrauen und Momentum für die entscheidende Phase der Saison verschaffen, sondern könnte auch noch entscheidende Auswirkungen auf die Playdown-Paarung haben.

Ausgangslage: Durch die Niederlage des EHC Freiburg am Freitagabend gegen die Düsseldorfer EG steht nun fest, dass das Team von Cheftrainer Juraj Faith in der ersten Playdown-Runde auf den ESV Kaufbeuren trifft. Aufgrund des Punkteabstands zwischen Freiburg und Kaufbeuren von derzeit 18 Punkten starten die Wölfe in der Playdown-Serie auf jeden Fall bereits mit einem Sieg Vorsprung.

Sollte dieses Polster am letzten Spieltag auf 21 Punkte anwachsen, würde der Start sogar mit einer 2:0-Führung in die Best-of-Seven-Serie erfolgen. Für die Freiburger steht damit noch einiges auf dem Spiel. Es geht um Selbstvertrauen, Momentum und die bestmögliche Ausgangslage in der entscheidenden Phase der Saison. Bei den Eispiraten Crimmitschau gestaltet sich die Situation deutlich entspannter: Die Sachsen können vom hart erkämpften zehnten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden und haben ihr Ticket für die Pre-Playoffs bereits sicher. Auf wen die Eispiraten treffen, entscheidet sich im Fernduell, ohne dass sie darauf selbst Einfluss nehmen können.

Abgesehen vom ersten Duell, das die Eispiraten Crimmitschau klar mit 5:0 für sich entschieden, waren die beiden weiteren Aufeinandertreffen äußerst knapp. Im zweiten Spiel setzten sich die EHC Freiburg mit einem knappen 1:0 durch, während im dritten und bisher letzten Duell die Eispiraten in der Verlängerung mit 2:1 die Oberhand behielten.

Wissenswert: Punktbester Spieler bei den Eispiraten Crimmitschau ist Corey Mackin, der in dieser Saison auf 57 Scorerpunkte kommt und damit ligaweit den neunten Platz belegt. Fabian Ilestedt folgt nur knapp dahinter mit 56 Scorerpunkten, was die beiden zu zentralen Leistungsträgern ihrer Teams macht. Im Powerplay haben die Eispiraten mit einer Quote von 24,1 % einen leichten Vorteil gegenüber den Wölfen, die 23 % vorweisen können. Auch im Unterzahlspiel liegen die Crimmitschauer minimal vorne: Während sie 77,1 % ihrer numerischen Unterzahlsituationen schadlos überstanden, konnten die Freiburger ihr Tor nur zu 74,6 % sauber halten. Diese feinen Unterschiede in den Special Teams könnten im direkten Duell entscheidend werden.

Kader-Update: Die Kadersituation der Wölfe bleibt im Vergleich zur Partie am vergangenen Freitag unverändert. Das Trainerteam kann erneut auf das bewährte Aufgebot setzen.

Stimme zum Duell: „Wir wollen uns mit einer starken Leistung aus der Hauptrunde verabschieden. Die Jungs wissen genau, was auf dem Spiel steht, und werden alles in diese Partie legen.“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.